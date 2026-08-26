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Tre arresti, questo il bilancio di un intervento della Polizia di Stato di Busto Arsizio, che ha fermato altrettanti uomini ritenuti responsabili di una violenta tentata rapina ai danni di un giovane passeggero su un treno diretto a Varese. L’episodio si è verificato nella serata di domenica 23 agosto 2026, quando la vittima è stata aggredita e minacciata per sottrarle il telefono cellulare e 50 euro.

La ricostruzione dei fatti a Busto Arsizio

Stando alle informazioni pubblicate sul sito della Polizia di Stato, la vicenda ha avuto inizio quando la Sala Operativa della Questura di Varese ha ricevuto una segnalazione di aggressione in corso su un treno proveniente da Milano e diretto a Varese.

Le pattuglie del Commissariato di Busto Arsizio sono state immediatamente inviate presso la stazione ferroviaria locale per intervenire sull’accaduto.

L’aggressione sul treno

L’episodio si è sviluppato all’altezza della fermata di Parabiago. Qui, la vittima, un giovane passeggero, si trovava nell’ultimo vagone del convoglio quando è stata avvicinata da tre uomini appena saliti a bordo.

Utilizzando un pretesto, i tre hanno accerchiato il ragazzo, lo hanno afferrato per gli abiti e scaraventato a terra. Successivamente, lo hanno colpito ripetutamente con calci e pugni, nel tentativo di costringerlo a consegnare il proprio telefono cellulare e 50 euro.

Minacce e tentativo di rapina

Durante l’aggressione, i tre uomini hanno simulato il possesso di un’arma da taglio, che avrebbero nascosto all’interno di un tascapane, per intimidire ulteriormente la vittima e convincerla a cedere quanto richiesto.

La minaccia di conseguenze più gravi ha reso la situazione particolarmente pericolosa per il giovane passeggero.

L’intervento decisivo di un altro passeggero

La situazione ha rischiato di degenerare ulteriormente, ma è stata interrotta grazie al coraggio di un altro passeggero. Quest’ultimo, accortosi di quanto stava accadendo, si è frapposto tra gli aggressori e la vittima, consentendo al giovane di fuggire verso la testa del treno.

Nel frattempo, il testimone ha avvisato il capotreno, che ha provveduto a contattare le forze dell’ordine per richiedere un intervento immediato.

L’arresto dei responsabili

All’arrivo del convoglio al binario 4 della stazione di Busto Arsizio, gli agenti del Commissariato sono riusciti a individuare e bloccare i tre aggressori, che nel frattempo tentavano di confondersi tra i passeggeri in discesa.

Durante le fasi del fermo, uno dei tre ha opposto resistenza nei confronti dei poliziotti, ma è stato prontamente immobilizzato dagli agenti.

Il controllo e il sequestro

Nel corso del controllo successivo, uno dei fermati è stato trovato in possesso di una pietra di grosse dimensioni, nascosta all’interno di un borsello.

L’oggetto è stato sequestrato dagli agenti, che hanno così impedito che potesse essere utilizzato per ulteriori azioni violente.

Le conseguenze per vittima e aggressori

I tre uomini sono stati tratti in arresto e condotti presso la locale Casa Circondariale, dove sono stati messi a disposizione dell’Autorità Giudiziaria.

La vittima, invece, è stata accompagnata in ospedale per ricevere le necessarie cure mediche a seguito delle lesioni riportate durante l’aggressione.

IPA