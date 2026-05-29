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Quattro arresti, questo il bilancio di un intervento della Polizia di Stato a Foligno, dove un gruppo di giovanissimi è stato fermato per rapina aggravata, lesioni personali e danneggiamento. L’episodio si è verificato poco dopo mezzogiorno nel cuore della città, quando un ragazzo è stato aggredito e derubato della propria collanina d’oro. Gli autori sono stati bloccati in flagranza dagli agenti, che hanno recuperato la refurtiva e condotto i responsabili in Commissariato.

L’intervento a Foligno

Stando alle informazioni pubblicate sul sito della Polizia di Stato, tutto è iniziato quando una Volante del Commissariato di Foligno stava transitando nella centralissima Piazza della Repubblica.

Un passante ha attirato l’attenzione degli agenti, segnalando che in Via Gramsci era in corso un’aggressione ai danni di un giovane da parte di quattro ragazzi.

L’aggressione e la rapina

Gli agenti sono intervenuti rapidamente sul posto indicato, dove hanno trovato la vittima in evidente stato di shock, con segni visibili di percosse e la maglietta strappata.

Il ragazzo ha raccontato di essere stato appena rapinato della collanina d’oro che portava al collo, fornendo dettagli precisi sulla direzione di fuga dei suoi aggressori.

L’inseguimento e il recupero della refurtiva

La Volante è riuscita a raggiungere i sospetti dopo poche decine di metri. I poliziotti hanno proceduto al controllo dei quattro ragazzi, trovando in loro possesso la collanina d’oro appena sottratta alla vittima.

Nel frattempo, anche il giovane aggredito è sopraggiunto sul posto e, nonostante la presenza degli agenti, è stato nuovamente minacciato di morte dai fermati.

Le minacce e il danneggiamento

Durante la fase di identificazione, i quattro giovanissimi hanno continuato a rivolgere minacce alla vittima.

In sede di denuncia, il ragazzo ha inoltre dichiarato che, oltre alla rapina e alle lesioni subite, il suo telefono cellulare era stato danneggiato durante l’aggressione.

L’arresto e le misure cautelari

Al termine degli accertamenti, considerata la gravità dei fatti, i quattro responsabili – tre diciannovenni e un diciottenne – sono stati arrestati in flagranza per concorso nei reati di rapina aggravata, lesioni personali e danneggiamento.

Su disposizione del Pubblico Ministero di turno, i giovani sono stati posti agli arresti domiciliari, in attesa dell’udienza di convalida.

IPA