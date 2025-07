Da oltre 20 anni informa in modo indipendente, serio, affidabile e originale su tutto quanto accade in Italia e nel mondo. Cronaca, Politica, Economia, Spettacolo: tutta l'attualità che fa notizia, finisce sotto il suo microscopio. Virgilio Notizie è alimentato da un team di giornalisti tutti under 35 e nativi digitali. Missione: con un linguaggio semplice e diretto rendere chiari, comprensibili e interessanti i fatti del giorno.

Fermato un giovane bulgaro di 24 anni per traffico e detenzione di sostanze stupefacenti: sequestrati 2 chilogrammi di cannabis sull’autostrada A2 del Mediterraneo. L’operazione è stata condotta dalla Polizia Stradale di Palmi nei pressi dell’area di servizio “Rosarno Ovest”, nella città metropolitana di Reggio Calabria, alcuni giorni fa.

Operazione della Polizia Stradale: la fonte della notizia

Stando alle informazioni pubblicate sul sito della Polizia di Stato, la vicenda si è svolta lungo l’autostrada A2 del Mediterraneo, arteria già nota per essere spesso utilizzata come canale privilegiato per il trasporto illecito di sostanze stupefacenti verso la città metropolitana di Reggio Calabria.

Il controllo nell’area di servizio e il comportamento sospetto

Durante un servizio di vigilanza congiunto tra la Sottosezione Polizia Stradale di Palmi e quella di Reggio Calabria Nord, gli agenti hanno notato un uomo che si aggirava con fare sospetto nei pressi di una BMW parcheggiata in modo defilato vicino all’impianto di carburante per mezzi pesanti nell’area di servizio “Rosarno Ovest”. L’uomo, accortosi di essere osservato, è risalito rapidamente a bordo del veicolo e si è rimesso in viaggio sull’autostrada.

L’inseguimento e il fermo al casello di Palmi

Insospettiti dalla manovra, i poliziotti hanno deciso di seguire la BMW, riuscendo a fermarla in condizioni di sicurezza al successivo svincolo di Palmi. A bordo si trovava un cittadino bulgaro di 24 anni, residente a Rosarno e in regola con i documenti di soggiorno. Il giovane, apparso subito nervoso e reticente nel giustificare la propria presenza nell’area di servizio, è stato sottoposto a un controllo approfondito insieme al veicolo.

Il sequestro della droga: 2 chili di cannabis nascosti in auto

La perquisizione della BMW ha permesso agli agenti di rinvenire quattro buste sigillate, contenenti una sostanza che, dopo le analisi, è risultata essere cannabis per un peso complessivo di 2 chilogrammi. Il materiale è stato immediatamente sequestrato dalle forze dell’ordine.

L’arresto in flagranza e le misure cautelari

Alla luce del ritrovamento, il giovane bulgaro è stato arrestato in flagranza per traffico e detenzione di sostanze stupefacenti. La Procura di Palmi, informata tempestivamente, ha disposto nei suoi confronti la misura degli arresti domiciliari, in attesa del processo. Gli inquirenti hanno sottolineato il rispetto del principio di non colpevolezza fino alla conclusione dell’iter giudiziario.

L’autostrada A2 del Mediterraneo: una rotta sotto osservazione

L’episodio conferma come l’autostrada A2 del Mediterraneo continui a essere una delle principali vie di transito per il traffico di sostanze illecite nella regione. Le forze dell’ordine, grazie a servizi di controllo mirati e alla collaborazione tra le diverse sezioni della Polizia Stradale, hanno intensificato la vigilanza per contrastare il fenomeno.

Il ruolo della Polizia Stradale nella prevenzione

L’operazione condotta nei pressi di Reggio Calabria testimonia l’impegno costante della Polizia Stradale nel monitoraggio delle principali arterie di comunicazione, con particolare attenzione alle aree di servizio spesso utilizzate come punti di scambio o sosta per chi trasporta sostanze illecite. L’attività di prevenzione e repressione resta fondamentale per arginare il traffico di droga e garantire la sicurezza dei cittadini.

