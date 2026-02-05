Giovane fermato a Frosinone per furti, spaccio e pericolosità sociale verrà accompagnato al CPR ed espulso
Espulso cittadino nigeriano per pericolosità sociale: la Polizia di Stato lo accompagna al CPR di Ponte Galeria su ordine del Prefetto di Frosinone.
Un cittadino nigeriano è stato destinatario di un provvedimento di accompagnamento presso il Centro di permanenza per il rimpatrio di Ponte Galeria in seguito a un decreto di espulsione emesso per motivi di pericolosità sociale. Il provvedimento, disposto dal Prefetto della Provincia di Frosinone e attuato dalla Polizia di Stato, è stato motivato dalla propensione dell’uomo alla commissione di reati contro la persona, il patrimonio, la pubblica amministrazione e in materia di stupefacenti.
- Giovane raggiunto da un decreto di espulsione
- Il decreto di espulsione e le motivazioni
- L'esecuzione del provvedimento
- Le attività future della Polizia di Stato
- Il contesto territoriale
Giovane raggiunto da un decreto di espulsione
Stando alle informazioni pubblicate sul sito della Polizia di Stato, nella giornata di ieri è stato eseguito un accompagnamento presso il Centro di permanenza per il rimpatrio di Ponte Galeria.
Il soggetto coinvolto è un cittadino nigeriano, entrato clandestinamente in Italia nel 2008. L’operazione è stata portata a termine dagli agenti della Polizia di Stato, in esecuzione di un provvedimento amministrativo.
Il decreto di espulsione e le motivazioni
Il Prefetto della Provincia di Frosinone ha ritenuto il cittadino nigeriano una persona socialmente pericolosa in considerazione della sua propensione alla commissione di reati contro la persona, il patrimonio, la pubblica amministrazione e reati legati alla normativa sugli stupefacenti.
Dopo un’attenta istruttoria condotta dall’Ufficio Immigrazione della Questura di Frosinone è stato emesso un Decreto di Espulsione dal territorio nazionale nei confronti dell’uomo.
L’esecuzione del provvedimento
Il Questore della Provincia di Frosinone, dottor Stanislao Caruso, ha dato seguito al Decreto di Espulsione ordinando l’accompagnamento e il trattenimento del cittadino nigeriano presso il Centro di Permanenza per il Rimpatrio di Ponte Galeria.
L’operazione è stata eseguita nella stessa giornata, garantendo così l’immediata applicazione del provvedimento amministrativo.
Le attività future della Polizia di Stato
La Polizia di Stato ha annunciato che nei prossimi giorni saranno effettuati ulteriori servizi finalizzati al contrasto dell’immigrazione clandestina.
L’obiettivo è rafforzare il controllo del territorio e prevenire situazioni di illegalità legate alla presenza irregolare di cittadini stranieri.
Il contesto territoriale
L’intervento si inserisce in un quadro più ampio di attività di prevenzione e repressione dei reati sul territorio della Provincia di Frosinone. Le autorità locali, in collaborazione con la Polizia di Stato, continuano a monitorare con attenzione le situazioni che possono rappresentare un rischio per la sicurezza pubblica.
Il presente articolo è stato redatto con l’ausilio di sistemi di intelligenza artificiale e con una successiva verifica e valutazione umana.