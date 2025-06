Giovane muore annegato nel torrente Orco a Pont Canavese vicino Torino: ipotesi malore, inutili i soccorsi

Giornalista pubblicista, esperto di media, scrive di cronaca, politica e attualità. Laureato in comunicazione alla Sapienza, si è affermato come autore e conduttore di TG e programmi giornalistici. Collabora con diverse redazioni online, emittenti televisive e radiofoniche.

Un ragazzo di quasi 18 anni è morto annegato nel torrente Orco a Pont Canavese, in provincia di Torino. Il giovane stava nuotando con alcuni amici quando, forse per un malore, non è più riemerso. Inutili i soccorsi giunti con elicottero e vigili del fuoco. La comunità è sotto choc, mentre i carabinieri hanno avviato le indagini di rito per chiarire la dinamica.

Pont Canavese, 18enne annegato nel torrente Orco

Il dramma è accaduto nel primo pomeriggio di venerdì 13 giugno, intorno alle 15. La vittima, un ragazzo che avrebbe fra poco tempo compiuto 18 anni, è annegato nel torrente Orco, nella zona nota sul territorio come “Goia” a Pont Canavese, in provincia di Torino.

In base alle prime ricostruzioni, il giovane si trovava nella zona del torrente con alcuni amici per rinfrescarsi, dopo la fine dell’anno scolastico, quando è entrato in acqua e non è più riuscito a raggiungere la riva.

Fonte foto: © 2025 OpenMapTiles | © 2025 OpenStreetMap contributors | © 2025 TomTom | Tuttocittà

Il giovane è annegato nel torrente Orco a Pont Canavese, provincia di Torino

Morto annegato, ipotesi malore

Al momento le ipotesi in campo sono tutte aperte: il ragazzo potrebbe aver avuto un malore o aver subito una congestione improvvisa, ma la dinamica resta da chiarire.

A lanciare l’allarme sono stati i compagni che si trovavano con lui, dopo che il ragazzo non è riemerso. Sul posto sono intervenuti vigili del fuoco di Ivrea, il nucleo SAF da Torino, l’elicottero Drago e l’eliambulanza del 118.

Dopo il recupero del ragazzo sono stati messi in atto i disperati tentativi di rianimazione, ma nonostante un prolungato impegno da parte dei sanitari, il giovane non ce l’ha fatta.

Il precedente nella zona della “Goia”

La “Goia” è nota per essere un luogo molto frequentato, soprattutto dagli abitanti della zona. La tragedia ha visto la comunità locale profondamente scossa, dopo che la notizia si è rapidamente propagata in paese.

Le indagini, condotte dai carabinieri di Pont Canavese, puntano ora a ricostruire l’esatta sequenza dei fatti per chiarire le cause dell’incidente.

Non è il primo episodio drammatico che avviene in questi luoghi, come ricostruito da La Stampa. Infatti, proprio nel torrente Orco a Pont Canavese, si registra un tragico precedente: era il mese di luglio 2010 quando un operaio di 29 anni, Marco Russo di Chivasso, annegò sotto gli occhi della moglie e della figlia di 5 anni.

Il 29enne stava nuotando nella zona della “Goia”: entrato in acqua per rinfrescarsi, venne trascinato dalla corrente a circa sei metri di profondità. Anche in quell’occasione, purtroppo, inutili furono i soccorsi immediati.