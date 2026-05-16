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Un arresto per atti persecutori, questo il bilancio dell’intervento della Polizia di Stato a Verona, dove un giovane di 21 anni è stato fermato dopo aver ripetutamente molestato la sua ex compagna. L’episodio è stato innescato da una segnalazione della vittima, che ha richiesto aiuto dopo aver notato la presenza dell’ex fidanzato nei pressi del suo luogo di lavoro.

L’intervento a Verona

Stando alle informazioni pubblicate sul sito della Polizia di Stato, l’arresto è avvenuto nella serata di ieri, quando la Centrale Operativa della Questura ha ricevuto una chiamata di emergenza intorno alle 21:20.

La donna, visibilmente preoccupata, ha riferito che il suo ex compagno si trovava nei pressi del suo posto di lavoro, nonostante la relazione fosse terminata da mesi.

La ricostruzione dei fatti

Secondo quanto ricostruito dagli investigatori, il giovane avrebbe tentato in più occasioni di riallacciare il rapporto sentimentale, ormai concluso da tempo. Per farlo, si sarebbe presentato ripetutamente nei luoghi frequentati dalla vittima, cercando di instaurare contatti non desiderati anche attraverso terze persone e tramite i social network.

Questi comportamenti hanno generato nella donna un clima di ansia e preoccupazione, spingendola infine a rivolgersi alle forze dell’ordine.

L’intervento della Polizia

Gli agenti delle Volanti, giunti rapidamente sul posto, hanno individuato il ventunenne a breve distanza dall’automobile della donna. Il giovane si trovava in attesa che la ex compagna terminasse il turno di lavoro.

Durante il controllo, il ragazzo ha fornito spiegazioni giudicate poco credibili circa la sua presenza in quel luogo e ha mostrato un evidente stato di agitazione.

L’arresto e le misure adottate

Al termine degli accertamenti, il giovane è stato accompagnato in Questura. Qui, dopo ulteriori verifiche, è stato tratto in arresto per atti persecutori.

Su disposizione dell’Autorità Giudiziaria, il ventunenne è stato condotto presso la Casa Circondariale di Verona-Montorio. Successivamente, il Giudice ha convalidato l’arresto e ha disposto nei confronti del ragazzo la misura degli arresti domiciliari con applicazione del braccialetto elettronico.

IPA