Giovane portiere picchiato a Collegno dal papà dell'avversario, uomo indagato: "Mio padre non l'avrebbe fatto"

Il giovanissimo portiere picchiato dal papà del giocatore avversario durante una partita di calcio lo scorso weekend a Collegno è ancora incredulo, ma in fase di ripresa. “Non mi aspettavo che un papà potesse farlo”, ha dichiarato il giovane. L’uomo che avrebbe picchiato il 13enne al termine del match è attualmente indagato per lesioni.

Collegno, giocatore under 14 picchiato un papà della squadra avversaria

È ancora incredulo il giovanissimo portiere che a Collegno è stato picchiato dal papa di un giocatore della squadra avversaria. L’episodio si è verificato domenica 31 agosto, nel corso del torneo Under 14 Super Oscar.

Una volta concluso il match (con un 1 – 0 per il Csf Carmagnola), la situazione si è fatta tesa. Sono partiti insulti tra i vincitori e i giocatori della squadra avversaria, la Volpiano Pianese.

L’aggressione si è verificata a Collegno il 31 agosto

Nel corso della disputa, il padre di uno dei giocatori del Csf Carmagnola ha scavalcato la recinzione per raggiungere il portiere della squadra avversaria.

Le parole del giovane portiere

Sembra che il portiere 13enne del Volpiano Pianese abbia ricevuto un pugno dall’uomo, che avrebbe poi continuato a picchiarlo fino al momento in cui i dirigenti delle due squadre sono riusciti a fermarlo.

È stato necessario portare il ragazzo all’ospedale Martini di Torino: ha riportato la frattura del malleolo e ecchimosi al capo e a uno zigomo. Il papà del giocatore avversario, ovviamente, è stato denunciato.

“Continuo a chiedermi perché quell’uomo sia entrato in campo”, ha dichiarato il giovanissimo portiere nel corso di un’intervista per Il Corriere della Sera, “Ho parlato con mio padre, mi ha detto che sarebbe entrato in campo ma solo per dividerci: non avrebbe mai picchiato un ragazzino“.

“Abbiamo avuto un lungo colloquio con la psicologa: il percorso sarà lungo, ma ne usciremo. Quello che è accaduto è follia“, ha aggiunto la madre del 13enne, che non era fisicamente presente al momento dell’aggressione, ma stava seguendo la partita in diretta streaming.

Il ragazzo è in fase di recupero e spera di tornare presto in campo, nonostante quanto accaduto a Collegno.

Due inchieste avviate

Dopo la rissa avvenuta a Collegno, due inchieste sono state avviate: una della giustizia ordinaria e una seconda della giustizia sportiva.

Il papà che ha picchiato il portiere della squadra avversaria è inoltre indagato per lesioni.

L’avvocata Beatrice Rinaudo che lo assiste ha dichiarato che l’uomo “è dispiaciuto e sa di aver dato un pessimo esempio”.