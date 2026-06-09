Giovane raggirato con la truffa del finto carabiniere a Rieti, il piano messo in piedi da due uomini

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Due uomini sono stati arrestati per truffa aggravata ai danni di un giovane, raggirato con il metodo della telefonata del “finto Carabiniere”. L’operazione è stata condotta dalla Polizia di Stato tra Siena e Rieti, con il recupero dei gioielli sottratti e la successiva restituzione al proprietario.

L’operazione a Rieti

Come indicato dal portale ufficiale della Polizia di Stato, l’episodio ha avuto inizio quando un ragazzo di Siena è stato contattato telefonicamente da un uomo che si è presentato come Carabiniere.

L’interlocutore ha informato la vittima che l’auto di famiglia era stata segnalata come coinvolta in una rapina, durante la quale erano stati sottratti dei gioielli. Per questo motivo, sarebbe arrivato a breve un collega per verificare i preziosi custoditi in casa.

Il raggiro e la fuga

Pochi minuti dopo la telefonata, un complice si è effettivamente presentato all’abitazione del giovane, fingendosi anch’egli Carabiniere.

Con questa scusa, si è fatto consegnare i gioielli richiesti e si è allontanato rapidamente a bordo di una Jeep Renegade bianca.

L’intervento delle forze dell’ordine

Resosi conto di essere stato vittima di una truffa, il ragazzo ha immediatamente avvertito le forze dell’ordine.

Le pattuglie della Polizia Stradale di Roma Nord, già presenti sull’autostrada del Sole, hanno ricevuto la segnalazione e sono riuscite a individuare e fermare la vettura sospetta all’altezza del km 527 dell’A1, nel Comune di Rieti.

Il recupero dei gioielli

Durante la perquisizione della Jeep Renegade, gli agenti hanno trovato, nascosta nel vano portaoggetti e coperta da un panno, una busta di plastica contenente due porta gioie pieni di monili in oro, risultati essere quelli sottratti a Siena.

I due uomini sono stati arrestati e, su disposizione della Procura della Repubblica di Rieti, condotti presso la Casa Circondariale “Nuovo Complesso”.

L’episodio mette in luce l’importanza della tempestività nella segnalazione alle forze dell’ordine e l’efficacia della collaborazione tra le diverse articolazioni della Polizia di Stato. Grazie all’intervento coordinato, è stato possibile bloccare i responsabili e recuperare la refurtiva, restituendo così i beni sottratti alla vittima.

La vicenda, avvenuta il 9 giugno 2026, rappresenta un monito per i cittadini a prestare attenzione a tentativi di truffa telefonica e a rivolgersi immediatamente alle autorità in caso di sospetti.

IPA