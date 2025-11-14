Da oltre 20 anni informa in modo indipendente, serio, affidabile e originale su tutto quanto accade in Italia e nel mondo. Cronaca, Politica, Economia, Spettacolo: tutta l'attualità che fa notizia, finisce sotto il suo microscopio. Virgilio Notizie è alimentato da un team di giornalisti tutti under 35 e nativi digitali. Missione: con un linguaggio semplice e diretto rendere chiari, comprensibili e interessanti i fatti del giorno.

È stato evitato un tragico epilogo grazie all’intervento di due carabinieri della Stazione di Goro (Ferrara), che hanno salvato un giovane dal tentativo di togliersi la vita. L’azione rapida e determinata dei militari è stata determinante per scongiurare il peggio, dopo che il padre del ragazzo aveva lanciato l’allarme. L’episodio si è verificato ieri pomeriggio, quando una richiesta d’aiuto è stata ricevuta dalla Stazione dei Carabinieri di Goro.

La segnalazione e l’intervento immediato

Stando alle informazioni pubblicate sul sito dei Carabinieri, tutto ha avuto inizio intorno alle 13:00 di ieri. Un padre, sconvolto, ha contattato la Stazione dei Carabinieri di Goro dopo aver ricevuto un messaggio allarmante dal figlio, in cui il giovane annunciava l’intenzione di compiere un gesto estremo. Il Comandante della Stazione, senza esitazione, ha risposto alla chiamata e, insieme a una collega, si è precipitato verso l’abitazione indicata dall’uomo.

L’arrivo sul posto e il salvataggio

Giunte in pochi minuti presso la casa segnalata, le due militari non hanno perso tempo: hanno scavalcato la recinzione per accedere rapidamente all’interno della proprietà. Una volta entrate, hanno trovato il ragazzo in condizioni critiche all’interno del garage. Valutata la gravità della situazione e constatata l’urgenza, il Maresciallo e il Carabiniere hanno deciso di intervenire senza attendere l’arrivo dei soccorsi medici, mettendo in atto tutte le manovre necessarie per impedire che il gesto anticonservativo venisse portato a termine.

L’arrivo dei soccorsi e il lieto fine

Poco dopo, il personale del 118 è giunto sul posto e ha preso in carico il giovane, che è stato trasportato all’Ospedale di Cona (FE). Fortunatamente, grazie alla tempestività dei due carabinieri, il ragazzo non è in pericolo di vita. L’episodio si è così concluso positivamente, evitando una tragedia che avrebbe segnato profondamente la comunità locale.

