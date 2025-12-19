Da oltre 20 anni informa in modo indipendente, serio, affidabile e originale su tutto quanto accade in Italia e nel mondo. Cronaca, Politica, Economia, Spettacolo: tutta l'attualità che fa notizia, finisce sotto il suo microscopio. Virgilio Notizie è alimentato da un team di giornalisti tutti under 35 e nativi digitali. Missione: con un linguaggio semplice e diretto rendere chiari, comprensibili e interessanti i fatti del giorno.

È stato evitato un dramma sui binari ferroviari di Trani, dove un giovane con intenti suicidi è stato tratto in salvo da un equipaggio della Sezione Radiomobile della Compagnia locale. L’intervento, compiuto nel pomeriggio di qualche giorno fa, è stato reso possibile grazie alla prontezza e al sangue freddo dei militari, attivati dalla Centrale Operativa, che hanno scongiurato una tragedia imminente.

Il salvataggio: la ricostruzione dei fatti

Stando alle informazioni pubblicate sul sito dei Carabinieri, l’allarme è scattato nel pomeriggio, quando la Centrale Operativa ha ricevuto una segnalazione riguardante la presenza di un giovane con intenti suicidi nei pressi del cavalcavia di via degli Aragonesi a Trani. Un equipaggio della Sezione Radiomobile si è immediatamente diretto sul posto, individuando la sagoma del ragazzo a circa 200 metri di distanza, mentre camminava lungo la tratta ferroviaria.

L’approccio delicato e il dialogo salvifico

Raggiungere il giovane non è stato semplice: la zona, caratterizzata da un terreno impervio, ha reso difficoltoso l’avvicinamento. I militari hanno tentato un primo approccio, cercando di instaurare un contatto emotivo per dissuaderlo dal suo intento. In questa fase particolarmente delicata, un Appuntato ha assunto un ruolo chiave, avviando con il ragazzo un dialogo dal tono paterno, volto a riportarlo alla calma e a farlo desistere dal gesto estremo.

Il momento critico: il treno in arrivo

La situazione è precipitata quando un treno ad alta velocità si è avvicinato rapidamente. Il giovane, in preda alla disperazione, si è posizionato improvvisamente al centro dei binari, deciso a compiere il gesto estremo. L’Appuntato, senza mai interrompere il dialogo, ha urlato per farsi sentire sopra il fragore del convoglio in arrivo, riuscendo a convincere il ragazzo a spostarsi un attimo prima che il treno li raggiungesse. Il convoglio ha sfrecciato a pochi centimetri da loro, lasciandoli miracolosamente illesi.

La collaborazione tra forze dell’ordine e sanitari

Superato il momento di massimo pericolo, il dialogo tra il militare e il giovane è ripreso. Il ragazzo, visibilmente scosso, ha accettato di allontanarsi dai binari e di avvicinarsi al muretto di delimitazione. In quell’istante, i Carabinieri hanno agito con decisione: lo hanno afferrato e trascinato in sicurezza, mettendo definitivamente al riparo la sua incolumità. Fondamentale si è rivelata anche la collaborazione del personale della Polizia Locale di Bisceglie e dei Sanitari del 118, che sono intervenuti tempestivamente per prestare assistenza.

IPA