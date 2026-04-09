Giovane tenta il suicidio dal ponte di Corso Dante a Torino, circolazione ferroviaria interrotta
Un giovane è stato salvato dalla Polizia a Torino mentre tentava il suicidio da un ponte. Circolazione ferroviaria interrotta per sicurezza.
Un giovane è stato tratto in salvo dalla Polizia di Stato mentre tentava di togliersi la vita gettandosi da un ponte a Torino. L’intervento, avvenuto nei giorni scorsi, ha portato all’interruzione precauzionale della circolazione ferroviaria nel nodo cittadino, come misura di sicurezza.
Il salvataggio: la ricostruzione dei fatti
Stando alle informazioni pubblicate sul sito della Polizia di Stato, l’episodio si è verificato durante un servizio di controllo del territorio da parte degli agenti del Commissariato di P.S. Mirafiori. Gli operatori hanno notato un uomo che scavalcava il cornicione del ponte situato in Corso Dante, all’angolo con via Egeo, nella zona Crocetta di Torino. Il giovane minacciava di lanciarsi nel vuoto, mettendo così a rischio la propria vita.
L’intervento degli agenti
Gli agenti sono intervenuti tempestivamente, raggiungendo il giovane e cercando di instaurare un dialogo per convincerlo a desistere dal gesto estremo. Nonostante i tentativi di mediazione, il ragazzo continuava a sporgersi sempre di più, avvicinandosi pericolosamente ai cavi dell’alta tensione della linea ferroviaria sottostante.
Il salvataggio in extremis
In una situazione di crescente pericolo, i poliziotti sono riusciti ad afferrare il giovane e a metterlo in salvo, evitando così una possibile tragedia. Una volta riportato sul marciapiede, gli agenti hanno continuato a rassicurarlo, garantendo la sua incolumità e fornendo il necessario supporto emotivo.
Le conseguenze sulla circolazione ferroviaria
Per motivi di sicurezza, è stata disposta l’interruzione precauzionale della circolazione ferroviaria nel nodo di Torino. Questa misura si è resa necessaria per evitare ulteriori rischi, considerata la vicinanza del ponte ai cavi dell’alta tensione e la presenza del giovane in una posizione estremamente pericolosa.
Il presente articolo è stato redatto con l’ausilio di sistemi di intelligenza artificiale e con una successiva verifica e valutazione umana.