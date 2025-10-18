Giovane trovato morto a Perugia in parcheggio, ucciso con una coltellata alla gola: le ipotesi sull'omicidio

Giornalista pubblicista esperto di politica e con una passione per tecnologia e innovazione, scrive quotidianamente di cronaca e attualità. Marchigiano, studi in Comunicazione, collabora con diverse realtà editoriali locali e nazionali.

Omicidio a Perugia, un ragazzo di 23 anni è stato trovato morto in uno dei parcheggi dell’università. Il giovane sarebbe stato ucciso con una coltellata alla gola nelle prime ore di sabato. Sul caso indaga la polizia, stando al racconto di testimoni ci sarebbe stata una accesa lite tra due gruppi di giovani, poi degenerata in tragedia.

Ragazzo trovato morto nel parcheggio dell'università a Perugia

Un ragazzo di 23 anni è stato accoltellato e ucciso a Perugia. Lo riporta Ansa.

Il giovane è stato trovato a terra nelle prime ore del mattino di oggi, sabato 18 ottobre, nel parcheggio del dipartimento di Matematica dell’Università, in via Pascoli.

I soccorsi sono stati allertati verso le 4, ma al loro arrivo non c’era più niente da fare.

Ucciso con una coltellata alla gola

Umbria24 riporta che la vittima è un giovane marchigiano proveniente dalla zona di Fabriano, in provincia di Ancona.

Stando alle prime informazioni, il 23enne sarebbe stato raggiunto da una coltellata alla gola che gli è stata fatale.

Sul posto è intervenuta la polizia che ha effettuato i primi rilievi e avviato le indagini.

Le indagini sull’omicidio

La procura di Perugia ha aperto un fascicolo d’indagine con l’ipotesi di reato di omicidio.

Stando a una prima ricostruzione riportata dal Messaggero e basata sul racconto di testimoni, la vittima sarebbe stata accoltellata durante una rissa tra due gruppi di giovani.

Ci sarebbe stata una lite, scoppiata a quanto pare per futili motivi, all’interno dei locali universitari, dove era in corso una serata.

Il litigio sarebbe poi proseguito all’esterno e degenerato quando qualcuno avrebbe tirato fuori un coltello e avrebbe colpito a morte il 23enne.

Gli agenti della questura sono al lavoro per cercare di identificare i presenti e risalire a chi ha sferrato la coltellata.