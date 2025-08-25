Giovane trovato morto davanti al pc a Teramo, indossava una maschera antigas: l'ipotesi sulla sfida social

Giornalista professionista dal 2012, ha collaborato con le principali testate nazionali. Si occupa soprattutto di cronaca, politica, economia e spettacolo.

Un ragazzo di 27 anni è stato trovato morto davanti al pc con indosso una maschera antigas. La vittima, di Roseto degli Abruzzi, in provincia di Teramo, avrebbe inalato del gas refrigerante. A dare l’allarme sono stati i genitori che hanno scoperto il corpo senza vita. Tra le ipotesi sulle cause del decesso c’è una possibile sfida social.

Le indagini sulla morte del giovane

Le indagini sono in corso per accertare le cause della morte. Al momento non si esclude un gesto volontario, forse frutto di una challenge sui social network e i canali streaming.

Sul corpo del 27enne non sono stati rinvenuti segni di violenza o lesioni, i sanitari del 118 arrivati sul luogo della tragedia non hanno potuto far altro che constatare il decesso del giovane.

Roseto degli Abruzzi (Teramo) dove viveva il ragazzo

I carabinieri del Reparto operativo del Comando provinciale di Teramo hanno posto sotto sequestro il cellulare, il computer e altro materiale informatico.

La salma del giovane si trova all’obitorio dell’ospedale di Teramo a disposizione del pm di turno Di Marco che dovrà valutare l’eventuale esame autoptico.

La scoperta dei genitori

A trovare il corpo senza vita del ragazzo sono stati i genitori nella tarda serata del 24 agosto 2025.

Il padre e la madre hanno visto il figlio deceduto intorno alle 22 e hanno subito chiesto l’intervento dei soccorsi.

Come confermano fonti investigative a Fanpage.it, il giovane aveva sul volto una maschera antigas, del tipo usato anche in edilizia, che era a sua volta collegata a una bomboletta di gas refrigerante di libera vendita.

Dagli esami sui dispositivi personali del 27enne è possibile che emergano dettagli utili a capire cosa sia accaduto.