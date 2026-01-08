Da oltre 20 anni informa in modo indipendente, serio, affidabile e originale su tutto quanto accade in Italia e nel mondo. Cronaca, Politica, Economia, Spettacolo: tutta l'attualità che fa notizia, finisce sotto il suo microscopio. Virgilio Notizie è alimentato da un team di giornalisti tutti under 35 e nativi digitali. Missione: con un linguaggio semplice e diretto rendere chiari, comprensibili e interessanti i fatti del giorno.

Un 40enne è stato arrestato per omicidio a Venezia. L’uomo, residente a Venezia-Marghera, è stato sottoposto a custodia cautelare in carcere con l’accusa di aver ucciso un giovane moldavo, probabilmente per motivi legati al traffico di droga. L’ordinanza è stata emessa dal GIP su richiesta della Procura della Repubblica lagunare, dopo un’indagine che ha permesso di raccogliere gravi indizi a carico dell’indagato.

40enne arrestato per omicidio

L’operazione è il risultato di un’articolata attività investigativa portata avanti dal Nucleo Investigativo del Comando Provinciale di Venezia. L’indagine, coordinata dalla Procura della Repubblica, ha preso avvio dopo il ritrovamento, nella mattinata del 31 dicembre, del corpo senza vita di un giovane moldavo in un campo agricolo di Malcontenta, frazione del Comune di Mira.

La vittima era stata abbandonata dopo essere stata uccisa con un colpo di pistola alla testa, esploso a distanza ravvicinata.

L’arresto del presunto responsabile a Venezia

Il 6 gennaio i Carabinieri hanno dato esecuzione all’ordinanza di custodia cautelare in carcere nei confronti del 40enne residente a Venezia-Marghera, incensurato, ritenuto presunto responsabile dell’omicidio in concorso con un complice ancora ignoto.

L’uomo è stato rintracciato nei pressi della propria abitazione, poco distante dal luogo del delitto, dopo una lunga attività di ricerca che si era inizialmente conclusa senza esito. Dopo le formalità di rito è stato trasferito presso la Casa Circondariale Santa Maria Maggiore di Venezia, a disposizione dell’Autorità Giudiziaria.

Le prove raccolte dagli investigatori

Gli inquirenti hanno ricostruito la dinamica dell’omicidio grazie all’analisi di oltre 200 ore di filmati estrapolati dai sistemi di videosorveglianza pubblici e privati presenti nelle aree di interesse.

Le immagini hanno permesso di individuare un’automobile riconducibile all’arrestato, presente sulla scena del crimine in un arco temporale compatibile con l’orario del delitto avvenuto nella notte tra il 31 dicembre e il 1° gennaio.

Secondo quanto ricostruito il 25enne moldavo, appena uscito da un bar situato a Venezia-Chirignago, sarebbe stato costretto a salire sull’auto dell’indagato con la forza e sotto la minaccia di una pistola. Da lì sarebbe stato condotto sul luogo dove poi è stato ucciso.

Il movente e la fuga all’estero

Gli investigatori ritengono plausibile che il movente dell’omicidio sia legato a un contesto criminale connesso al traffico illecito di stupefacenti, nel quale la vittima sarebbe rimasta coinvolta.

Dopo l’uccisione del giovane il presunto responsabile si è allontanato dall’Italia, rifugiandosi temporaneamente in Spagna nel tentativo di sottrarsi alle ricerche delle forze dell’ordine.

È poi rientrato in Italia nella tarda serata del 5 gennaio, venendo infine arrestato nella notte successiva nei pressi della sua abitazione.

IPA