Un arresto per violenza sessuale in provincia di Crotone. Un giovane cittadino egiziano è stato fermato il 25 settembre in esecuzione di un’ordinanza di custodia cautelare emessa dal Tribunale di Novara, con l’accusa di aver commesso una grave aggressione a bordo di un treno in partenza dalla stazione ferroviaria della città piemontese. L’intervento si inserisce nel quadro dei servizi di controllo del territorio predisposti dal Questore Renato Panvino, finalizzati a prevenire e contrastare la commissione di reati da parte di soggetti stranieri.

Operazione della Polizia: arrestato giovane egiziano

Secondo quanto si legge sul sito della Polizia di Stato, l’arresto dell’uomo, classe 2003, è avvenuto dopo una serie di ricerche mirate da parte degli agenti della Squadra Volante. Il giovane, già noto alle forze dell’ordine per diversi precedenti, è stato individuato nei pressi della stazione “Autolinee Romano” di Crotone, un punto strategico per i movimenti di viaggiatori e studenti tra il capoluogo e la provincia, nonché verso le principali città del Nord Italia.

Il contesto dell’arresto e i precedenti

L’ordinanza di custodia cautelare era stata emessa dal Tribunale di Novara il 22 settembre, a seguito di un’indagine che ha portato a ritenere il giovane responsabile di violenza sessuale ai danni di una giovane donna, avvenuta a bordo di un treno in partenza dalla stazione della città. Gli accertamenti svolti dalla Questura di Crotone hanno permesso di ricostruire il profilo del giovane, già gravato da pregiudizi di polizia per reati in materia di stupefacenti, contro il patrimonio e con violenza alla persona.

Un passato segnato da reati e arresti

Nel corso del 2024, il ragazzo era già stato arrestato a Milano per aver commesso un furto con strappo: la vittima, una donna, era stata derubata di una collana d’oro. Questo episodio si aggiunge a una serie di precedenti che, secondo gli investigatori, evidenziano la pericolosità sociale del giovane, nonostante la sua età.

Individuazione e arresto nei pressi della stazione

Gli agenti della Polizia di Stato, impegnati nei servizi di controllo del territorio, hanno concentrato le ricerche nei pressi della stazione “Autolinee Romano” di Crotone. Qui, l’uomo è stato individuato mentre si trovava in compagnia di altri connazionali. L’area, considerata un crocevia di viaggiatori e studenti, è particolarmente monitorata dalle forze dell’ordine per la sua importanza strategica nei collegamenti tra il capoluogo e la provincia, oltre che verso le città del nord Italia.

Il fenomeno dei “maranza” e la risposta delle forze dell’ordine

L’arrestato, secondo quanto riferito dagli investigatori, sarebbe riconducibile al gruppo dei cosiddetti “maranza”, giovani stranieri spesso coinvolti in episodi di criminalità nelle principali città italiane. Dopo il fermo, il ragazzo è stato condotto presso la casa circondariale di Vibo Valentia, dove rimane a disposizione dell’Autorità Giudiziaria per le ulteriori fasi del procedimento.

Controlli straordinari: numeri e risultati

Nella stessa giornata dell’arresto, gli agenti delle volanti hanno intensificato i controlli sul territorio, identificando 200 persone e 127 veicoli. Inoltre, 2 soggetti sono stati segnalati al Prefetto per detenzione di sostanze stupefacenti. Questi risultati testimoniano l’impegno costante delle forze dell’ordine nel garantire la sicurezza pubblica e nel contrastare ogni forma di reato nella provincia.

Il ruolo della prevenzione e la collaborazione tra le questure

Come indicato dal portale ufficiale della Polizia di Stato, l’operazione che ha portato all’arresto di S.A.J. è frutto di una stretta collaborazione tra le questure di Crotone, Novara e Milano. Il coordinamento tra le diverse sedi ha permesso di localizzare e fermare il giovane, assicurandolo alla giustizia. L’attenzione delle forze dell’ordine rimane alta, soprattutto nei confronti di soggetti con precedenti specifici e considerati socialmente pericolosi.

Conclusioni: un segnale forte contro la criminalità

L’arresto del giovane egiziano rappresenta un segnale forte nella lotta alla criminalità e alla violenza nei confronti delle donne. Grazie all’impegno delle forze dell’ordine e alla collaborazione tra le diverse questure, è stato possibile assicurare alla giustizia un soggetto ritenuto pericoloso e responsabile di gravi reati. Le attività di controllo e prevenzione proseguiranno nei prossimi mesi, con l’obiettivo di garantire maggiore sicurezza ai cittadini e contrastare ogni forma di illegalità nella provincia di Crotone.

