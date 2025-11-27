Da oltre 20 anni informa in modo indipendente, serio, affidabile e originale su tutto quanto accade in Italia e nel mondo. Cronaca, Politica, Economia, Spettacolo: tutta l'attualità che fa notizia, finisce sotto il suo microscopio. Virgilio Notizie è alimentato da un team di giornalisti tutti under 35 e nativi digitali. Missione: con un linguaggio semplice e diretto rendere chiari, comprensibili e interessanti i fatti del giorno.

Due arresti e oltre 7 kg di hashish sequestrati nella notte a Taranto. I due giovani, di 19 e 22 anni, sono stati fermati e trovati in possesso di un ingente quantitativo di sostanza stupefacente, che secondo le forze dell’ordine sarebbe stata destinata allo spaccio sul mercato locale.

Operazione notturna dei Carabinieri

Stando alle informazioni pubblicate sul sito dei Carabinieri, l’operazione si è svolta durante un servizio di controllo del territorio da parte della Sezione Radiomobile della Compagnia di Taranto. Nel corso della notte, i militari hanno notato un’autovettura sospetta, risultata poi intestata a una società di noleggio, ferma in una via centrale della zona periferica del comune jonico.

L’inseguimento e il controllo

Alla vista della pattuglia, i due occupanti dell’auto hanno tentato di allontanarsi rapidamente, presumibilmente per evitare il controllo. Il comportamento ha insospettito i Carabinieri, che hanno deciso di inseguire il veicolo. Una volta fermata l’auto, i militari hanno proceduto al controllo dei due giovani.

Il sequestro della droga

Durante la perquisizione personale e veicolare, i Carabinieri hanno rinvenuto, nascosti sotto il sedile lato passeggero, 54 panetti di hashish da 100 grammi ciascuno, per un totale di 5,4 kg. Le indagini sono poi proseguite presso l’abitazione di uno dei due giovani, dove, all’interno di un mobile della camera da letto, è stata trovata una busta contenente ulteriori 1,640 kg della stessa sostanza.

Le accuse e le conseguenze

I due giovani, entrambi residenti a Taranto, sono stati arrestati con l’accusa di detenzione e produzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti, in concorso. Il quantitativo di droga sequestrato, una volta immesso sul mercato, avrebbe potuto generare un consistente guadagno illecito e migliaia di dosi sarebbero finite anche tra i più giovani.

Le indagini

L’hashish recuperato sarà inviato al Laboratorio Analisi Sostanze Stupefacenti per gli esami tecnici. L’operazione rappresenta, secondo i Carabinieri, un duro colpo inferto al narcotraffico nella provincia jonica, contribuendo a sottrarre una grande quantità di droga dal mercato illegale.

La posizione dei giovani arrestati

Al termine delle formalità di rito, i due giovani sono stati condotti presso la Casa Circondariale di Taranto, su disposizione dell’Autorità Giudiziaria. Si ricorda che i soggetti coinvolti sono da ritenersi innocenti fino a eventuale sentenza definitiva di condanna, nel rispetto del principio di presunzione di innocenza.

IPA