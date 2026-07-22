Giovanna Botteri attacca Sinner per la residenza a Monaco, ma lui paga le tasse anche dove vince i premi

Laurea in Scienze della Comunicazione alla Sapienza e master in Giornalismo Digitale alla Pul di Roma, è giornalista professionista dal 2007. Ha lavorato come redattore in diversi quotidiani locali e, successivamente, ha ricoperto lo stesso ruolo per siti di informazione nazionali, per i quali ha anche seguito i canali social.

A poche settimane dal trionfo di Wimbledon, la giornalista Giovanna Botteri è tornata a parlare di Sinner, rammaricandosi per la sua residenza a Monaco in relazione a premi e tasse pagate. Durante una manifestazione, Giovanna Botteri e il collega Luca Sommi, parlando del tema della patrimoniale, hanno tirato in ballo il tennista. “Quanto mi rode che Sinner viva a Monte Carlo”, le parole della giornalista.

Perché Giovanna Botteri ha criticato Sinner per la residenza a Monaco

Giovanna Botteri e Luca Sommi hanno partecipato a un confronto durante la manifestazione Lungo il Fiume: Persone, Cammini e Storie a Medesano, in provincia di Parma.

Durante il dibattito, si è parlato di tasse e di patrimoniale, chiamando in causa Flavio Briatore e la sua residenza a Monaco. Poco dopo l’ex giornalista della Rai ha tirato in ballo Sinner, esternando il suo disappunto per il fatto che il tennista altoatesino abiti nel Principato.

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Le parole sui “70 milioni guadagnati da Sinner” e sulle tasse

Disappunto condiviso anche da Sommi, che ha fatto un paragone con Carlos Alcaraz: “Ma io mi chiedo a volte, ma tu guadagni 70 milioni di euro l’anno, perché non fai come Alcaraz che mantiene la sede fiscale in Spagna. Perché devi andare a Monte Carlo? Non bastano 70 milioni di euro l’anno”. Stando alle cifre note, Sinner non dovrebbe arrivare a guadagnare 70 milioni di euro all’anno, anche includendo i lauti compensi degli sponsor. Parliamo comunque di cifre importanti, che per quanto riguarda i premi vinti nei torni vengono tassati nei Paesi in cui si gioca.

Tornando al confronto tra i due giornalisti, è stata poi Botteri a rincarare la dose: “Quello che mi chiedo sempre è: uno che cosa fa con 70 milioni l’anno? Ti compri una casa, ok, magari il motorino, una macchina, due macchine. Poi compri una casa al figlio. Ma poi? Cioè 70 milioni. Questi hanno case, robe che nemmeno si ricordano di avere”.

I precedenti attacchi a Sinner per la residenza a Monaco

In passato Jannik Sinner, fresco vincitore del secondo Wimbledon consecutivo, è stato criticato anche da altri personaggi pubblici per la sua residenza a Monaco, dove tra l’altro vive da quando ha 19 anni.

Prima Bruno Vespa e poi il ministro dello Sport Andrea Abodi aveva espresso remore sul fatto che Sinner non paghi le tasse in Italia. Senza lasciarsi trasportare nella polemica, il tennista altoatesino ha sempre replicato che la decisione di vivere a Monte Carlo è dettata dalla possibilità di potersi allenare con tennisti di alto livello e di poter usufruire delle strutture di allenamento d’eccellenza a sua disposizione.

Dove paga le tasse sui premi Jannik Sinner

Nel 2025 Sinner ha incassato circa 19 milioni di euro lordi in premi, mentre aggiungendo anche gli sponsor e le esibizioni la cifra ha probabilmente superato i 40 milioni di euro. Anche se a Monaco i redditi non vengono tassati, Sinner e gli altri tennisti professionisti pagano le tasse sui premi nei Paesi in cui si gioca il torneo.

Per esempio, vincendo l’ultimo Wimbledon in finale contro Zverev Sinner ha incassato un premio lordo di circa 4 milioni di euro. Decurtando però le tasse, piuttosto elevate, applicate su questa tipologia di redditi nel Regno Unito, la somma intascata dal campione italiano, secondo le stime, potrebbe non superare il 30% del premio. La stessa cosa accade anche per gli altri premi vinti nei tornei del circuito ATP.

Per quanto riguarda le tasse pagate in Italia, lo scorso anno Sinner ha versato quanto dovuto per la finale a Roma (tornei vinto quest’anno) e per il trionfo alle Atp Finals di Torino.