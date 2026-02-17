Giovanna Casadio giornalista di Repubblica morta a 72 anni dopo una malattia, "ha lavorato anche in ospedale"

Giornalista esperto di politica e attualità, attento anche ai temi economici e alle dinamiche del mondo dello spettacolo. Dopo due lauree umanistiche e il Master in critica giornalistica, lavora e collabora con diverse testate e realtà editoriali nazionali

Addio a Giovanna Casadio: la giornalista di Repubblica è morta a 72 anni. I colleghi la definivano “una gentildonna del giornalismo” e una “sgobbona”, ricordando che in redazione era stimata da tutti. Non solo: grazie alla sua credibilità, conquistata grazie a una carriera memorabile, si era anche guadagnata l’apprezzamento del mondo della politica e degli “avversari” del quotidiano per cui scriveva. Si è spenta dopo aver lottato contro una malattia che, tuttavia, non l’ha fermata: ha continuato a scrivere e raccontare.

Morta la giornalista di Repubblica Giovanna Casadio dopo la lotta contro una malattia

I colleghi di Repubblica che l’hanno conosciuta e hanno lavorato con lei hanno ricordato Casadio descrivendola come una donna che amava il suo lavoro, che quando c’era da fare qualcosa in più, non si tirava mai indietro. Non si adirava mai, spiegano sempre dal quotidiano fondato da Eugenio Scalfari. Le sole volte che storceva il naso era quando non la facevano scrivere.

“Non era una sbruffona, non esagerava, non millantava, non inventava, non aggiungeva e non toglieva, raccontava. Era affidabile e seria, dunque credibile”, riferiscono i giornalisti che hanno avuto l’onore di collaborare con lei, aggiungendo che era “umanamente di una bellezza incredibile, generosa, persino materna verso i più giovani o chi aveva bisogno di aiuto”.

Casadio ha lavorato anche dall’ospedale: “Tostissima”

Delicata d’animo, ma anche tostissima, perché “Giovanna non mollava mai. Già la malattia la stava consumando e si era inventata una rubrica di analisi politica sul nostro sito – L’ortica – per restare aggrappata al lavoro, a Repubblica, ai colleghi, alla vita, con un attaccamento viscerale. Lottava contro il suo male e scriveva, scriveva ovunque, fino all’ultimo, anche dall’ospedale“.

Donna laica, Casadio, oltre ad essere stata una giornalista, è stata anche una scrittrice. Aveva realizzato un libro-intervista con Emma Bonino, un altro lo aveva ‘confezionato’ con la cattolica Rosy Bindi.

Credibile, preparata e sobria. Non a caso aveva stretto rapporti personali anche con i politici Gianni Cuperlo e Anna Finocchiaro, due ‘serioni’ come lei.

Si era sposata con il collega Mauro Porcù e ha avuto due figli. Amava le tre città che più avevano segnato la sua vita, ossia Genova, dove nacque il marito, Trapani la sua città d’origine e Salerno dove era cresciuta.

La scomparsa di Casadio ha colpito la comunità politica e giornalistica italiana. L’Associazione stampa parlamentare ha espresso “il suo più sentito e profondo cordoglio”.

Il ricordo dei politici

“Apprendo con dolore della scomparsa di Giovanna Casadio ed esprimo profondo cordoglio anche a nome di tutta la comunità democratica. Giornalista attenta, rigorosa e appassionata, saggista, donna colta e gentile. Ci mancherà molto. Siamo vicini ai suoi familiari, alle colleghe e ai colleghi e a tutte e tutti quelli che le hanno voluto bene”. Così la segretaria del Pd Elly Schlein.

ANSA

“Attenta osservatrice di ciò che negli anni si muoveva nel centrosinistra, ha seguito con rigore e oggettività la nascita e il percorso del partito democratico – la nota dell’esponente del Pd Francesco Boccia –. Perdiamo una donna sensibile, molto curiosa del ruolo delle donne nella storia e nella politica, a cui ha dedicato saggi e libri. Come senatrici e senatori del Pd ci stringiamo alla sua famiglia, alle sue colleghe e ai suoi colleghi, alla redazione di Repubblica”.

Matteo Renzi e i parlamentari di Italia Viva hanno espresso “profondo cordoglio” per la scomparsa di Casadio che “nel corso della sua lunga carriera ha raccontato con passione la vita politica italiana, contribuendo con competenza e serietà al dibattito pubblico. Le più sincere condoglianze in questo momento di dolore”.

Toccante anche il ricordo dell’ex premier Enrico Letta: “Il giornalismo italiano perde con Giovanna Casadio una delle sue migliori personalità. Piango la scomparsa di Giovanna con tristezza e nostalgia”.

“È stata una giornalista raffinata e di alto valore, brillante, testarda, capace di battute sottili e taglienti. Una grande professionista, una bella persona. Il mio pensiero alla sua famiglia, ai suoi amici e ai suoi colleghi”, le parole del leader di Azione Carlo Calenda.

“Se n’è andata Giovanna Casadio e se n’è andata troppo presto: con lei se ne va una grande professionista che aveva la dote di essere capace di ascoltare, di riportare fedelmente il pensiero altrui senza forzature pur non rinunciando mai alle sue idee”, ha scritto Giorgio Mulè, vicepresidente della Camera e deputato di Forza Italia.

“Giovanna era persona cordiale e corretta, è stata una Signora giornalista. Alla sua famiglia e alla sua seconda famiglia di Repubblica un forte abbraccio”, ha concluso Mulè.

“Ci lascia Giovanna Casadio. Una giornalista seria, rigorosa, appassionata, una persona per bene e leale. Una notizia che addolora. Un pensiero affettuoso alla sua famiglia e a tutta la redazione di Repubblica per questa perdita così triste”. Così Sandro Gozi, di Renew.