Giovanna Rigato ex concorrente GF accusata di tentata estorsione a Berlusconi da Skorkina: voleva 1 milione

Giovanna Rigato minacciava Silvio Berlusconi, è quanto ha affermato la modella russa Raissa Skorkina chiamata come testimone al processo per tentata estorsione all’ex premier che vede imputata l’ex concorrente del Grande Fratello. Skorkina, considerata una delle Olgettine legate al Cav, ha deposto sulla presunta richiesta estorsiva di un milione di euro di Rigato al leader di Forza Italia.

La testimonianza di Skorkina al processo contro Rigato

La teste ha reso la sua testimonianza in video collegamento dall’ambasciata italiana in Thailandia. Affiancata dal suo avvocato Mirko Palumbo, ha descritto i suoi trascorsi con Silvio Berlusconi, raccontando di averlo conosciuto nel 2005 a un concorso di bellezza a Porto Cervo.

Sarebbe poi nata una relazione durata quattro anni, nonostante entrambi fossero all’epoca sposati.

ANSA

La modella Raissa Skorkina

“Lui era geloso e non voleva che io continuassi a lavorare e facessi carriera, quindi facevo la casalinga e lui si occupava delle mie necessità”, ha dichiarato. In merito ai festini con le altre ragazze, la testimone ha affermato di non saperne nulla e di non esserci mai andata.

Sulla tentata estorsione da parte di Giovanna Rigato, Skorkina ha ammesso che la donna “lo minacciava“.

“L’esame si è svolto presso l’ambasciata italiana con la massima trasparenza – ha riferito l’avvocato Palumbo – la mia assistita ha ribadito le dichiarazioni già rese al pubblico ministero di Milano in fase di indagini, confermando l’esistenza di un tentativo di estorsione ai danni del dottor Berlusconi”.

Da quanto riporta La Stampa, secondo il legale, questo tentativo sarebbe consistito nel “minacciare di rivolgersi al pubblico ministero per rilasciare dichiarazioni pregiudizievoli (e peraltro prive di fondamento) qualora lo stesso Berlusconi non avesse provveduto, dapprima ad acquistare una casa, richiesta poi mutata in quella di un milione di euro in denaro”.

Chi è Giovanna Rigato

Giovanna Rigato è nata a Vittorio Veneto e nel 2002 si è trasferita a Milano.

Ha studiato all’università IULM e partecipato ad alcuni casting televisivi. Dopo le prime esperienze televisive come ballerina nel corpo di ballo di Natalia Estrada “La sai l’ultima?”(Canale 5) e “Arrivano i nostri” (Canale 5), è stata scelta come concorrente del “Grande Fratello 6”.

Dopo essere uscita dalla porta rossa, ha preso parte alle trasmissioni “Buona Domenica” e “Questa Domenica”. Nel 2006 si è laureata in Relazioni pubbliche e pubblicità, nel 2008 avrebbe ottenuto la qualifica di giornalista pubblicista.

Ritenuta una delle ex Olgettine di Berlusconi, è imputata di tentata estorsione ai danni dello scomparso leader di Forza Italia.

L’accusa di tentata estorsione a Berlusconi

Rigato è accusata di avere chiesto a Silvio Berlusconi prima 500mila euro, poi diventati un milione di euro, in un incontro nella villa di Arcore in Brianza del Cavaliere, che già le versava 2-3mila euro al mese.

Il leader di Forza Italia si era costituito parte civile al dibattimento.

Roberto Trombini, libero professionista che lavorava con l’ex premier, sentito come testimone nel processo Ruby ter aveva raccontato, a proposito di Rigato di averle trovato un appartamento che la donna “chiedeva urgentemente, ma era necessario qualche giorno per fare delle verifiche catastali”.

“Lei in un incontro ad Arcore – aggiunse Trombini – ebbe una reazione scomposta e arrabbiata, fece un gesto con una mano per far capire che le dovevano essere versati dei soldi, penso 500mila euro, e Silvio Berlusconi rimase sbigottito”.

In un’intervista a Nuovo nel 2021, Giovanna Rigato disse di non aver “alcuna paura di Berlusconi. Gli voglio un gran bene e gliene ho sempre voluto più di tante altre persone. La mia è stata una semplice richiesta di risarcimento per gli anni che ho trascorso nelle aule dei tribunali con i processi Ruby 1, Ruby 2, Ruby ter, che è tuttora in corso”.

“Il calvario è cominciato nel 2010 – aveva continuato l’ex concorrente del GF – ed è stato davvero stancante essere chiamata a testimoniare in continuazione. Nel corso degli anni sono passata da testimone a imputata con altre 28 persone per falsa testimonianza e corruzione in atti giudiziari e questo ha inevitabilmente leso la mia immagine“.

Il processo riprenderà a marzo con i testimoni della difesa, tra i quali potrebbe esserci anche Karima El Mahroug, nota come Ruby.

Chi è Raissa Skorkina

Raissa Skorkina è stata ragazza immagine del Bilionaire, il locale di Briatore in Sardegna, nei primi anni Duemila.

Sarebbe stata più volte ad Arcore e il suo nome è comparso tra quello delle cosiddette “olgettine“. La modella sostiene di non aver mai preso parte alle feste a casa di Berlusconi, ma di essere stata legata sentimentalmente a lui per quattro anni.