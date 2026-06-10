Giovanni Alfieri, l’intervista all’attore: “Canto i miei morti e vivo del mio mestiere”

Con un percorso accademico in Comunicazione, ha scritto di cinema, tv, libri e musica. Ha curato prefazioni e capitoli editoriali, collabora con testate nazionali e gestisce il database di un sito dedicato al cinema.

Ci sono attori che inseguono un personaggio. Altri inseguono un ruolo, una carriera, un riconoscimento. Poi ci sono attori che, in fondo, inseguono sé stessi. Parlando con Giovanni Alfieri si ha l’impressione che il suo percorso appartenga a quest’ultima schiera. Non perché sia alla ricerca di un’identità che gli manca, ma perché considera il mestiere dell’attore un esercizio continuo di scoperta. Scoperta di ciò che si è, di ciò che si teme, di ciò che si nasconde nelle zone meno illuminate della propria interiorità. Nato a Scicli, nel cuore di quella Sicilia che conserva ancora il ritmo lento delle relazioni autentiche e il peso delle tradizioni, Giovanni Alfieri è partito molto presto per Roma inseguendo un obiettivo semplice e radicale: riuscire a vivere facendo l’attore. Non diventare famoso. Non diventare una star. Semplicemente vivere di questo lavoro. Oggi, dopo gli anni della formazione, il teatro amatoriale che gli ha acceso la scintilla, il DAMS, l’esperienza ne L’Ora e quella più recente in M – Il figlio del secolo, può dire di aver sfiorato quel traguardo. Eppure, ascoltandolo, si capisce che il punto non è mai stato arrivare. Perché Giovanni Alfieri sembra appartenere a una specie sempre più rara: quella degli artisti che considerano la gavetta non una fase da superare, ma un luogo da abitare. Un luogo in cui continuare a imparare, a dubitare, a mettersi in discussione. Nelle sue parole in quest’intervista esclusiva per Virgilio Notizie ritornano continuamente alcune immagini: il teatro come casa, il lavoro come bottega, la formazione come curiosità permanente. E poi c’è la Sicilia. Non come semplice geografia sentimentale, ma come radice profonda. Una presenza che attraversa i suoi racconti, i suoi spettacoli, il suo modo di guardare il mondo. Non è un caso che il progetto che ha segnato il suo ritorno al palcoscenico, Samar, nasca proprio dalla raccolta di racconti, canti e memorie popolari trasformati in una drammaturgia contemporanea. Ma forse l’aspetto più affascinante del suo racconto è un altro. Giovanni Alfieri parla spesso di caos. Di quelle parti irrisolte che ciascuno porta dentro di sé e che non sempre devono essere guarite. Anzi. A volte, dice, sono proprio quelle a generare il movimento, la trasformazione, la creatività. È una riflessione che va oltre il mestiere dell’attore e tocca qualcosa di profondamente umano. Questa conversazione nasce da qui. Non dal desiderio di ripercorrere una carriera attraverso date, titoli e successi, ma dalla curiosità di esplorare il paesaggio interiore di un artista che continua a definirsi un giovane attore nel pieno della gavetta. Un attore che parla dei propri morti come di compagni di viaggio, che considera i provini dei preventivi anziché dei giudizi, che ha lasciato Roma dopo dodici anni per tornare vicino al mare della sua infanzia e che continua a credere che il vero successo coincida con la possibilità di fare ogni giorno il lavoro che ama. Forse, più che il racconto di una carriera, quella che segue è la storia di una ricerca. E, come tutte le ricerche autentiche, non sembra avere alcuna intenzione di finire.

Se dovesse immaginare il suo percorso di attore come un palazzo, a che punto si collocherebbe? È ancora nell’androne, ha già salito qualche piano o si sente vicino all’attico?

“Mi fa venire in mente un bellissimo monologo scritto da un mio amico, Pietro Angelini. Raccontava di un sogno in cui si trovava in un palazzo nel centro di Roma e continuava a salire di piano in piano inseguendo l’idea dell’attico. Quando finalmente arrivava in cima, però, si rendeva conto di non averne davvero bisogno e che, probabilmente, gli sarebbe bastata una casetta in campagna. È una metafora che mi piace molto, anche se non è il criterio con cui, di solito, valuto il mio percorso professionale. Se però dovessi adottarla, direi di aver superato i primi piani. Se l’androne rappresenta la formazione e il primo piano coincide con le prime esperienze lavorative, allora mi collocherei tra il primo e il secondo piano. Sto attraversando una fase che definirei di transizione, ma in senso positivo. È un periodo estremamente formativo. Mi sento nel pieno della gavetta e ne sono felice. Negli ultimi anni cinema e televisione mi avevano assorbito quasi completamente; da circa due anni, invece, sono tornato a lavorare in teatro, sia con progetti personali sia con produzioni più strutturate. Questo ritorno mi sta offrendo molto. Da una parte continua ad arricchire la mia formazione tecnica, dall’altra mi restituisce una quotidianità che considero preziosa. È un lavoro costante che, a mio avviso, sta consolidando le basi di un percorso e di un’identità artistica che, poco alla volta, stanno trovando una loro definizione nel panorama degli attori italiani della mia generazione”.

Felice di essere tornato a teatro. Da dove nasce questa soddisfazione?

“Nasce dal fatto che il teatro è il luogo da cui provengo. Ho iniziato a recitare a otto anni e, quando mi sono trasferito a Roma dopo il diploma, avevo un unico obiettivo: fare teatro. Nella mia mente non esisteva nemmeno l’ipotesi di lavorare nel cinema o in televisione. Erano linguaggi che conoscevo poco e che non esercitavano su di me lo stesso fascino del palcoscenico. Dagli otto ai diciannove anni ho recitato nel mio paese, all’interno di una compagnia amatoriale nella quale sono cresciuto e dove ho ricevuto la mia prima formazione. È lì che si è accesa la scintilla. Ricordo perfettamente il momento in cui ho capito che quella sarebbe stata la mia strada. Avevo quindici anni e interpretavo Nennillo in Natale in casa Cupiello. Durante quelle repliche mi sorpresi a pensare che avrei voluto dedicarmi a quel mestiere ogni giorno della mia vita. Successivamente arrivai a Roma, iniziai a studiare, frequentai il DAMS e poi ebbi una breve esperienza al Centro Sperimentale di Cinematografia. Proprio in quel periodo arrivò la chiamata di Piero Messina per la serie L’Ora e scoprii il mondo del cinema e della televisione. Fino a quel momento non lo avevo mai preso realmente in considerazione. Per questo motivo oggi dico che tornare a teatro ha rappresentato, in un certo senso, un ritorno a casa”.

Qual è il progetto che l’ha riportata sul palcoscenico?

“Samar, la mia prima drammaturgia. Samar è una parola araba che indica, più o meno, una conversazione notturna con una persona amata. Credo che sia un’esperienza comune: si inizia a parlare con qualcuno durante la notte, magari nasce un flirt, si condividono pensieri, ricordi ed emozioni e, all’improvviso, ci si accorge che è già l’alba senza essersi resi conto del tempo trascorso. In arabo esiste una sola parola per descrivere tutto questo: samar. Lo spettacolo nasce da un lavoro che, per me, rappresenta un ritorno alle origini. Nel tempo ho raccolto racconti, canti, aneddoti e testimonianze ascoltati da parenti, amici e artisti che hanno costituito punti di riferimento importanti nella cultura popolare e tradizionale. Ho riunito questo materiale e l’ho rielaborato in chiave contemporanea, accostando sonorità elettroniche e techno agli strumenti della tradizione presenti in scena. Da quel progetto sono nate molte altre opportunità. Da circa un anno, per esempio, sono in tournée con uno spettacolo tratto da Pirandello, O di uno o di nessuno, prodotto dal Teatro Libero e diretto da Fabrizio Falco. Sono felice che anche il teatro istituzionale, pur con tutte le criticità che lo caratterizzano e con strutture che talvolta mostrano i segni del tempo, mi abbia accolto e mi permetta di lavorare quotidianamente sul piano artistico e intellettuale”.

C’è una parola che ricorre spesso nel suo percorso: scoperta. Che ruolo ha nella sua vita e nel suo mestiere?

“Ha un ruolo centrale. Credo che, almeno per quanto mi riguarda, il mestiere dell’attore passi inevitabilmente attraverso un continuo processo di scoperta. Significa conoscersi ogni giorno un po’ di più, mettersi alla prova, confrontarsi con le proprie fragilità, con le proprie paure e con quei mostri interiori che ciascuno porta con sé in misura diversa. Mi piace l’idea di una formazione permanente. Negli ultimi tempi mi capita spesso di ricevere proposte per tenere laboratori o corsi rivolti a giovani attori, ma ogni volta avverto una certa inadeguatezza. Mi domando sinceramente che cosa potrei insegnare agli altri, perché continuo a sentirmi, prima di tutto, un allievo. Forse dipende anche dal percorso che ho compiuto. La mia non è stata una formazione accademica tradizionale. Gran parte di ciò che ho imparato è arrivata direttamente dal lavoro. Ogni provino superato, ogni progetto realizzato, ogni esperienza professionale mi ha trasmesso qualcosa di diverso e ha contribuito alla mia crescita sotto aspetti differenti. La scoperta, però, non riguarda soltanto il lavoro. Nella vita cerco costantemente di mettere in discussione pregiudizi, automatismi mentali e retaggi culturali. Mi interessa conservare la capacità di stupirmi, anche di fronte a realtà che conosco da sempre. Penso, per esempio, alle feste popolari del mio territorio, alle celebrazioni religiose, alle ricorrenze tradizionali. Sono eventi che si ripetono ogni anno e che fanno parte della mia vita da sempre, eppure ogni volta riesco a cogliere un elemento nuovo. Può essere un ragazzo che prende parte per la prima volta a un rito, un dettaglio diverso nell’allestimento o una variazione apparentemente minima. Anche nella ripetizione esiste sempre la possibilità della scoperta”.

Gli inizi: che cosa la avvicinò al teatro quando aveva soltanto otto anni?

“Ci furono due fattori principali. Il primo fu mio padre. Da giovane aveva fatto parte della stessa compagnia teatrale amatoriale nella quale, in seguito, sono cresciuto anch’io. In casa c’erano copioni e testi teatrali e la sera me li leggeva. Il secondo elemento fu la televisione locale. Guardavo spesso Antenna Sicilia e tutto quel mondo che ruotava attorno a Salvo La Rosa e ai programmi popolari dell’epoca, come Insieme. Imparavo a memoria barzellette e sketch che poi riproponevo a scuola o agli amici dei miei genitori. A un certo punto arrivò una circolare scolastica che annunciava un laboratorio intitolato Giochiamo a fare teatro. A condurlo era una persona amica della mia famiglia e legata alla compagnia frequentata da mio padre. Mi iscrissi, partecipai alle prime attività e da quel momento non ho più smesso”.

La vera epifania arrivò a quindici anni, durante Natale in casa Cupiello. Che cosa provò esattamente in quel momento?

“È una domanda molto bella, perché mi costringe a tornare a una sensazione precisa. Credo che la parola più adatta sia soddisfazione. Sentivo che quel lavoro mi riempiva profondamente. Mi dava orgoglio, mi faceva stare bene con me stesso. Avevo la percezione di riuscire a esprimere qualcosa che mi apparteneva davvero e che non vivevo come una fatica. Negli stessi anni studiavo musica, suonavo il sax nella banda del paese e praticavo motocross. Erano attività che amavo molto, ma nelle quali non riuscivo mai a raggiungere il livello che desideravo. Con il sax, per esempio, non ero particolarmente portato. La recitazione, invece, era diversa. Qualunque fosse l’imprevisto, trovavo sempre il modo di farla funzionare. Mi risultava naturale. Paradossalmente, una delle difficoltà maggiori della mia formazione romana nacque proprio quando dovetti confrontarmi con un linguaggio teatrale differente e con un’altra concezione del mestiere. Per la prima volta mi trovai davanti a qualcosa che non riuscivo a fare con la stessa immediatezza che avevo sperimentato fino a quel momento. Fu una fase complessa, perché non riuscivo a comprendere che cosa fosse cambiato. Con il tempo, però, sono riuscito a trovare alcuni punti di riferimento interiori che mi hanno permesso di sbloccare determinate dinamiche e di ritrovare quella sensazione di naturalezza che avevo conosciuto da ragazzo”.

Bisogna avere un caos dentro di sé per generare una stella danzante. Se la stella danzante è l’artista, in questo caso l’attore, quale caos abitava Giovanni Alfieri? E quale di questi è riuscito a placare?

“Credo che la risposta risieda proprio nella parola stessa: il caos non è mai completamente leggibile, altrimenti non sarebbe caos. Dentro di me ce ne sono molti e probabilmente continueranno a esserci. Se però devo individuare ciò che alimenta questo movimento interiore, penso subito ai miei morti. In qualche modo, canto i miei morti e porto in scena i miei morti. Nella mia famiglia c’era un fratello di mio nonno che faceva il cantastorie; c’era un parente che avrebbe voluto fare l’attore e non ne ha avuto la possibilità. A volte penso che il mio lavoro sia anche questo: dare voce a chi, per una ragione o per un’altra, non ha potuto realizzare quel desiderio. Per il resto, alcuni conflitti interiori si sono attenuati, altri meno. A trentun anni ho compreso una lezione importante: non tutti i disordini interiori devono essere risolti. Alcuni devono rimanere tali. Devono restare irregolari, confusi, incompiuti, perché rappresentano il lievito che permette alle esperienze di fermentare. Penso al lievito madre: se lo elimini, non puoi più fare il pane. Ecco, certi turbamenti interiori funzionano allo stesso modo. Sono il motore di una trasformazione continua. Altri, invece, diventano preziosi nel momento in cui si smette di combatterli. Quando si riconosce il proprio caos e lo si accoglie per ciò che è, allora diventa possibile persino utilizzarlo a proprio favore. Può trasformarsi in una risorsa”.

Restando sugli inizi, quale forma di ambizione l’ha guidata?

“La mia ambizione è sempre stata molto semplice e concreta. Solo di recente mi sono reso conto di essere arrivato molto vicino a realizzarla. Quando sono partito da Scicli per trasferirmi a Roma, avevo un obiettivo preciso: arrivare ai trent’anni riuscendo a vivere del mestiere di attore ogni giorno. Nulla di più. Negli ultimi due anni, soprattutto grazie al ritorno al teatro, mi sono accorto che quel traguardo stava diventando realtà. Oggi lavoro quotidianamente come attore. Riesco a fare la spesa, a pagare la benzina, le sigarette e le normali spese della vita grazie a questo mestiere. Può sembrare poco, ma per me rappresenta il raggiungimento di un obiettivo enorme. Oggi la mia ambizione si rinnova ogni giorno: continuare a vivere di questo lavoro. Non è semplice, lo sappiamo bene, ma è possibile. Ci sto riuscendo e per questo mi sento profondamente grato, felice e sereno. Esistono anche altre forme di ambizione, forse meno sane e più legate alla competizione, ma non mi appartengono particolarmente. Provengo dal teatro e il teatro mi ha insegnato il valore del gruppo e del lavoro collettivo. Certo, il mercato spinge talvolta verso logiche diverse, ma la mia natura resta quella”.

Questa idea di ambizione coincide con l’idea di successo che aveva da ragazzo?

“Assolutamente sì. Su questo aspetto non ho mai avuto dubbi. Fin dal primo giorno, la mia idea di successo è stata riuscire a svolgere questo mestiere ogni giorno della mia vita. Non ho mai identificato il successo con la celebrità. Non ho mai desiderato una condizione in cui non si possa uscire di casa, bere qualcosa con un amico o sedersi al tavolino di un bar perché la notorietà lo impedisce. Se quella dimensione dovesse arrivare, non so come la vivrei. Di certo, però, non è ciò che inseguo. Mi interessa continuare a muovermi in bicicletta, comprare il giornale all’edicola sotto casa, passeggiare con il cane e vivere liberamente. La mia ambizione riguarda il lavoro, non la fama”.

Ha conosciuto, però, anche una certa esposizione mediatica grazie a L’Ora. Come ha vissuto quel periodo? È stata un’esperienza molto particolare e altamente formativa.

“Ancora prima che la serie andasse in onda, mentre eravamo in lavorazione, avevo perfettamente chiaro che cosa potesse significare approdare in prima serata su Mediaset. E, per essere del tutto sincero, ebbi paura. Mi spaventava l’idea di un’esposizione così ampia. Per questo chiusi i social, eliminai molte fotografie personali e cercai di rendermi il meno reperibile possibile. Venivo da una realtà legata soprattutto al teatro e avevo la sensazione di trovarmi davanti a qualcosa di enormemente più grande di me. Alla fine, quell’ondata di popolarità non arrivò nelle forme che avevo immaginato. E, col senno di poi, ne sono quasi contento. Quella serie, però, mi ha lasciato due eredità molto importanti. La prima è stata una straordinaria crescita professionale. Mi ha insegnato a lavorare su un set importante, all’interno di una macchina produttiva complessa. Inoltre, a causa della pandemia, il lavoro si è protratto molto più a lungo del previsto, rendendo l’esperienza ancora più intensa. La seconda riguarda il riconoscimento professionale. Forse L’Ora non mi ha dato la popolarità che una serie televisiva avrebbe potuto garantire negli anni Novanta, ma mi ha offerto qualcosa di altrettanto prezioso: una sorta di legittimazione professionale. Quello che per altri può essere il diploma di una prestigiosa accademia, per me è stato quel progetto. Mi ha consentito di entrare nel mondo del lavoro e di essere riconosciuto dagli addetti ai lavori. Per questo continuo a esserne profondamente grato. Mi ha aperto porte, mi ha dato l’opportunità di sostenere provini, di incontrare persone, di scegliere e di essere scelto”.

Mi incuriosisce un aspetto. Prima ha raccontato di aver eliminato alcune vecchie fotografie personali. Per quale motivo?

“Perché la mia adolescenza è stata piuttosto turbolenta e caratterizzata da posizioni politiche molto nette. Non si trattava, però, di nascondere qualcosa. Al contrario. Quelle idee fanno parte della mia storia e non ho alcuna difficoltà a riconoscerle. Sentivo piuttosto l’esigenza di mantenere una distinzione tra la sfera privata e quella pubblica. Ancora oggi tengo molto a questa separazione. Mi piace pensare a una sorta di doppia identità. Da una parte c’è il professionista che si espone pubblicamente quando il lavoro lo richiede; dall’altra la persona che continua a vivere la propria vita senza trasformare ogni esperienza personale in qualcosa da esibire. Il mio mestiere possiede inevitabilmente una dimensione pubblica ed è giusto che sia così. Tutto il resto, però, preferisco custodirlo”.

C’è una parola che continua a ricorrere nelle sue risposte: formazione. Quanto è stata importante e quanto l’ha fatta soffrire?

“Mi ha fatto soffrire parecchio, soprattutto perché per molto tempo non riuscivo a comprenderne davvero il significato. E tutto ciò che non comprendiamo assume inevitabilmente i contorni del mistero. E il mistero, in qualche misura, spaventa sempre. Per anni mi sono trovato davanti a una situazione paradossale. Mi presentavo alle accademie e alle scuole e spesso mi sentivo dire: ‘Hai già gli strumenti per lavorare. Restare qui tre anni potrebbe persino rallentarti’. Eppure, non riuscivo ad accettarlo. Quella difficoltà mi ha accompagnato fino all’arrivo del primo lavoro importante. Quando ho ottenuto quel riconoscimento professionale che cercavo, molte delle mie inquietudini si sono attenuate. Oggi, quando parlo di formazione, mi riferisco a qualcosa di diverso. Per me la formazione coincide con la curiosità. Sono una persona curiosa. Leggo molto, ascolto molta musica e mi piace imparare continuamente. In questi giorni, per esempio, sto imparando a produrre il kombucha. Ho comprato libri, seguo tutorial e studio il processo. Può sembrare un interesse lontanissimo dalla recitazione, ma per me il principio è lo stesso. Formarsi significa continuare ad alimentare la propria curiosità”.

Quand’è stata la prima volta in cui si è sentito davvero un attore?

“La prima risposta è quella che ho già dato: durante Natale in casa Cupiello. Quello è stato il momento in cui ho capito di essere un attore e non semplicemente una persona che recitava. Per me la differenza è enorme. Poi c’è stata una seconda epifania, arrivata molti anni dopo. È accaduto quando ho iniziato a trasformare idee e riflessioni in testi teatrali, portandoli in scena e trovando persone disposte a credere in quei progetti. Quando qualcuno decide di investire tempo, energie e risorse in un lavoro nato da una tua intuizione, succede qualcosa di molto intenso. Penso, per esempio, al sostegno ricevuto da Babel e da Spazio Franco, realtà che oggi occupano un posto fondamentale nel mio percorso. Quella fiducia mi spinge a continuare a scrivere, a partecipare ai bandi e a immaginare nuovi spettacoli. E quando arriva una risposta positiva, quando un festival o una commissione seleziona un progetto che hai ideato, scritto e costruito da zero, la soddisfazione è enorme. Perché non rappresenta soltanto un’opportunità professionale. È anche una conferma profonda del valore di ciò che sei e di ciò che realizzi”.

Quando ha compreso che un ‘no”’ ricevuto a un provino non era un rifiuto nei confronti di Giovanni Alfieri come persona?

“L’ho capito grazie a un incontro con Joe Wright, il regista della serie M – Il figlio del secolo. Ci siamo ritrovati a parlare per circa tre ore. Più che un provino, è stata una conversazione. Lui mi raccontava la sua esperienza nel teatro sperimentale londinese, gli anni del movimento punk, la scena teatrale di quella stagione. Io, invece, gli parlavo del mio percorso e delle mie esperienze. A un certo punto mi chiese quando avessi capito di voler fare l’attore e gli raccontai di Natale in casa Cupiello e di Eduardo De Filippo. Da lì nacque uno scambio bellissimo. Alla fine di quell’incontro compresi una verità fondamentale: i provini non sono giudizi: sono preventivi. Si presenta una proposta, una possibilità, una personale interpretazione di un personaggio. Poi quella proposta deve armonizzarsi con una quantità enorme di fattori che spesso non hanno nulla a che vedere con il talento o con la qualità della performance. Quando si è giovani non lo si sa. Si pensa che tutto dipenda esclusivamente dalla bravura. Poi si scopre che, talvolta, il taglio degli occhi, l’età, la fisicità o altre caratteristiche possono incidere più della recitazione stessa. Da quel momento ho smesso di vivere il provino come una sorta di gogna. Ho iniziato a considerarlo per ciò che realmente è: uno spazio protetto nel quale avanzare una proposta”.

E il giudizio che esprime nei confronti di sé stesso com’è?

“È qualcosa con cui mi confronto ogni giorno. Sono stato molto severo con me stesso e, in parte, continuo a esserlo. Tendo a giudicarmi molto. Negli ultimi anni, però, sto cercando di percorrere la strada opposta: giudicarmi meno e comprendermi di più. Sto imparando a concedermi anche la possibilità di sbagliare. È un lavoro lungo, che prosegue da anni”.

Si è mai chiesto da dove nasca questa severità?

“La prima risposta che mi viene in mente è che probabilmente deriva da quella sensazione che avevo da bambino: la convinzione che la recitazione fosse qualcosa che mi riusciva in modo naturale. Per questo, quando qualcosa non funziona, tendo a ostinarmi e a pretendere molto da me stesso. Con il tempo, però, ho capito che l’attore deve essere come un pupo snodabile. Più è flessibile, più sa ascoltare le parole dell’autore e le indicazioni del regista, meglio riesce a lavorare. Oggi sono molto meno rigido rispetto al passato. Cerco soprattutto di restare aperto all’ascolto e disposto a mettere in discussione le mie stesse idee. Può sembrare una contraddizione, ma nel lavoro creativo è fondamentale. Non tutte le intuizioni sono corrette. Non tutte le proposte funzionano. La ricchezza del lavoro collettivo risiede proprio nel confronto, nella condivisione delle idee e nell’accettazione del fatto che alcune debbano essere abbandonate. In questo senso mi ha aiutato molto il rapporto con Ezio Abbate. Gli voglio davvero bene. È uno dei miei amici più cari e una delle persone da cui ho imparato di più”.

La recitazione l’ha mai tradita? Oppure, al contrario, è mai stato lei a tradire la recitazione?

“No. Con la recitazione esiste un legame troppo profondo perché si possa parlare di tradimento. È un amore autentico, uno di quelli che crescono insieme alle persone che lo vivono. E forse la forma più alta e difficile dell’amore consiste proprio in questo: cambiare insieme, riconoscersi nel cambiamento e continuare ad amarsi nonostante il cambiamento. È un processo complesso, ma anche straordinariamente bello. Con la recitazione è accaduto esattamente questo. Siamo cresciuti insieme. Sono cambiato e lei è cambiata con me. Non c’è mai stato un momento in cui abbia avuto la sensazione di averla tradita o di essere stato tradito. Se devo essere sincero, questa capacità di accogliere il cambiamento riesco ad applicarla molto meglio al mio lavoro che alle relazioni sentimentali. In quel campo incontro decisamente più difficoltà”.

Per Eduardo De Filippo, il teatro aveva quasi una funzione terapeutica. In cosa è stato terapeutico per lei?

“Nella quotidianità. Più passa il tempo, più mi accorgo che il teatro mi ha insegnato soprattutto il valore del lavoro costante. L’idea di andare ogni giorno in bottega e svolgere il proprio mestiere come farebbe un artigiano. Forse è proprio questa la sua dimensione più terapeutica. La ripetizione, la disciplina, il lavoro quotidiano. Tornare ogni giorno sullo stesso materiale e continuare a scavare. È una pratica che rimette ordine e che, in qualche modo, aiuta a stare al mondo”.

Qual è stata la scoperta che l’ha sorpresa di più?

“Ho scoperto un lato molto oscuro di me. È stata una scoperta recente, legata al lavoro su M. Lo dico anche pensando alle parole che, in passato, ha usato Luca Marinelli quando parlava della sofferenza legata a determinati percorsi di preparazione. Forse quelle dichiarazioni non sono state comprese fino in fondo, ma il nucleo del discorso era reale. Per preparare quel lavoro è stato necessario uno scavo molto profondo. Un percorso fisico, mentale ed emotivo. Attraverso il confronto con i coach, lo studio del testo e la preparazione quotidiana, si andava alla ricerca di qualcosa che fosse già presente dentro di sé. E quando si trovano certe zone interiori, si rimane sorpresi. Ci si rende conto che esistono parti molto oscure, dure, persino crudeli, che non si pensava di possedere. L’aspetto più sorprendente è che, per esigenze di mestiere, quelle parti devono diventare accessibili. Quando poi ci si osserva dall’esterno, viene spontaneo chiedersi come sia possibile che tutto questo appartenga anche a noi. Eppure, appartiene a tutti. Per questo considero quella una delle scoperte più importanti degli ultimi anni. Ho incontrato aspetti di me che non conoscevo e che, sul piano professionale, si sono rivelati strumenti preziosi”.

Ha lasciato la Sicilia per seguire il suo percorso. È stato quello il sacrificio più grande a cui l’ha costretta la sua professione?

“In realtà non l’ho mai vissuto come un sacrificio. Nel significato più profondo del termine, non ho mai avuto la sensazione di rinunciare a qualcosa. Ho semplicemente fatto ciò che, in quel momento, ritenevo necessario. Come molti altri ragazzi che desideravano intraprendere questa strada, sono andato a Roma perché quella era la prassi. Se volevi studiare, incontrare determinate persone e avere accesso a certe opportunità, Roma era il luogo giusto. Alcuni riescono a trasformare quel tentativo in una professione, altri no. Fa parte del gioco. La cosa curiosa è che oggi la situazione si è quasi capovolta. Da due settimane mi sono trasferito nuovamente in Sicilia, dopo dodici anni trascorsi a Roma.

Perché questa scelta?

“Per una ragione molto semplice: negli ultimi due anni ho ripreso a fare teatro con continuità e sono spesso in tournée. Mi sono accorto che non vivevo più davvero Roma. Pagavo un affitto, mantenevo un’automobile e sostenevo una serie di spese in una città nella quale trascorrevo ormai pochissimo tempo. E quando avevo qualche giorno o qualche settimana libera, tornavo comunque in Sicilia. A un certo punto ho fatto una riflessione molto concreta: se ogni momento libero lo trascorro qui, perché continuare a mantenere una casa vuota a Roma? Così ho lasciato l’appartamento. Oggi vivo nella casa che ho costruito negli ultimi anni a Donnalucata, vicino al mare. Questo non significa aver abbandonato Roma dal punto di vista professionale. Significa semplicemente aver cambiato domicilio. Pensi al paradosso: due settimane fa stavo attraversando lo Stretto quando il mio agente mi ha chiamato per fissarmi un appuntamento a Roma due giorni dopo. Sono arrivato a Scicli, la città di cui sono originario, ho scaricato la macchina, ho preso un aereo, sono tornato a Roma per quell’incontro e la sera stessa ero nuovamente in Sicilia. Viviamo in un mondo molto più accessibile rispetto al passato. Tra aerei, treni, videochiamate, e-mail e messaggi, le distanze si sono ridotte enormemente. Per questo oggi posso permettermi di vivere qui”.

Quando tornava in Sicilia, qual era la prima realtà che cercava?

“Gli affetti. Senza alcun dubbio. Sono molto legato agli amici d’infanzia e alla mia famiglia. Ho la fortuna di conservare rapporti profondi con persone che conosco da sempre. Ma, più di ogni altra cosa, cercavo una certa lentezza. La lentezza degli affetti autentici. Quei rapporti nei quali non serve organizzare nulla e non occorre dimostrare niente. Bastano due sedie. A volte nemmeno quelle. Quella sensazione di protezione e semplicità è ciò che mi mancava di più e che oggi sono felice di poter vivere nuovamente con maggiore continuità”.

Qual è stato il complimento più bello che le abbia rivolto suo padre, a cui fondamentalmente deve i suoi passi?

“Ho un rapporto meraviglioso con la mia famiglia. Ci sono stati momenti in cui loro hanno creduto nel mio percorso più di quanto ci credessi io stesso. Il ricordo più forte riguarda M. Mio nonno, il padre di mio padre, era stato partigiano. Per questo, indossare la camicia nera e interpretare quel personaggio aveva per me un significato particolare. Quando mio padre vide la serie era molto emozionato. Alla fine delle puntate mi guardò e disse: ‘Un gran bel lavoraccio’. Lo ricordo ancora. Ma forse il complimento più importante non è stato nemmeno quello. È stato vedere lui e mia madre emozionarsi davanti a ogni nuova sfida, a ogni nuovo progetto, a ogni nuova scommessa. La loro fiducia costante è stata, probabilmente, il complimento più grande”.

Le sue scelte professionali hanno mai influenzato la sua vita privata?

“Sempre. Ma ne ero consapevole fin dall’inizio. Le persone che mi sono vicine hanno sempre saputo che questo mestiere avrebbe comportato assenze, spostamenti, imprevisti e periodi di lontananza. È una realtà che abbiamo accettato insieme. Fortunatamente, fino a oggi, non ci sono state situazioni particolarmente dolorose o difficili da affrontare. Ci sono stati battesimi o matrimoni ai quali non ho potuto partecipare, ma nulla di davvero drammatico. Quando arriveranno sfide più importanti, le affronteremo”.

Pensavo soprattutto a eventuali rinunce personali. Magari al proprio matrimonio o ad altri momenti fondamentali della vita familiare.

“Per il momento, la questione non si pone: non sono nemmeno fidanzato. Allo stato attuale delle cose, la monogamia non rappresenta una priorità nella mia vita (ride, ndr) ”.

Perché, secondo lei, il teatro continua a essere percepito come qualcosa di vecchio dalle nuove generazioni di spettatori?

“Perché qualsiasi forma d’arte che smette di raccontare il presente perde inevitabilmente una parte della propria forza. Il teatro istituzionale continua spesso a proporre opere del passato come se rappresentassero l’unica possibilità espressiva. Attenzione: non sto dicendo che quei testi non siano attuali. In questo periodo sto attraversando l’Italia con un Pirandello straordinario. È un testo del 1924 che affronta temi come la mascolinità tossica, l’emancipazione femminile e i rapporti di potere tra uomini e donne. È attualissimo. Il problema non sono i classici. Il problema nasce quando si pensa che il teatro debba coincidere esclusivamente con quelli. Oggi il teatro che riesce davvero ad attirare i giovani è spesso altrove. Prendiamo la stand-up comedy. Se si assiste a uno spettacolo di Luca Ravenna, l’età media del pubblico è molto bassa. Perché? Perché racconta il presente. Parla il linguaggio delle persone che lo ascoltano. Se invece un ragazzo di vent’anni assiste a un Re Lear di tre ore, con un linguaggio distante e una messinscena molto tradizionale, è comprensibile che possa sentirsi escluso. Quando frequento festival di teatro contemporaneo, la situazione cambia radicalmente. Sere fa ero allo Scenica Festival e l’età media del pubblico si aggirava intorno ai trent’anni. Perché quel teatro parla di noi, utilizza i nostri linguaggi e dialoga con la contemporaneità. Anche con Samar e con altri progetti cerco di muovermi in questa direzione: utilizzare gli strumenti della tradizione per raccontare il presente. Quello che spesso manca è il riconoscimento da parte del teatro di circuito, che continua a considerare queste esperienze marginali. Eppure è proprio lì che oggi si sta formando una parte importante del pubblico di domani”.

Che cosa sogna ancora come artista?

“Le risponderò prima con una battuta e poi con una risposta seria. La battuta è: il David di Donatello. Però non scriviamolo troppo in evidenza, perché porta male. La risposta autentica è molto più semplice. Sogno di continuare a lavorare. Di avere ancora la possibilità di esprimermi, di scrivere, di recitare e di incontrare persone che riconoscano valore nella mia proposta artistica. Il mio sogno è continuare ad avere uno spazio attraverso cui raccontare il mondo con il linguaggio che conosco”.

Alla luce di tutto ciò, chi è oggi Giovanni Alfieri?

“È un giovane attore che si trova nel pieno di una gavetta bellissima. Una gavetta intensa, stimolante, ricca di lavoro e di occasioni per imparare. Se dovessi riassumere tutto ciò che ci siamo detti finora, direi che oggi sono una persona impegnata nella scoperta di una formazione continua”.