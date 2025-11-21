Giovanni Allevi al cinema con Back to Life, intervista al maestro: "Nel dolore ho trovato un'isola di verità"

Con un percorso accademico in Comunicazione, ha scritto di cinema, tv, libri e musica. Ha curato prefazioni e capitoli editoriali, collabora con testate nazionali e gestisce il database di un sito dedicato al cinema.

C’è una ferita che non si mostra subito. Rimane silenziosa, sottile, invisibile agli occhi del mondo. Ma, quando lo spazio intorno scompare, comincia a far male ed è allora che non può più restare nascosta. Nel documentario Allevi – Back to Life, nelle sale in questi giorni, il compositore e pianista Giovanni Allevi restituisce quel silenzio al pubblico trasformandolo in musica, sguardo e visione. Non è una mera cronaca di vita o un viaggio trionfale: è un’esperienza di vulnerabilità, pelle viva, tentativo di riscrivere la propria storia. Alla base non c’è l’artista che torna: c’è l’uomo che accetta di essere ricostruito. “Nel dolore alberga un’isola di autenticità“, dice Allevi, e quelle parole risuonano come un invito: mettere da parte il velo dell’efficienza per ritrovare la verità del sentire. In questo senso, il film assume anche la valenza di manifesto: una «corrente» che – come lui la definisce – traccia un “verismo filosofico”, dove la realtà imposta dalla sofferenza diventa la soglia da cui liberare una riflessione universale. Il documentario, diretto dal regista Simone Valentini su soggetto e la sceneggiatura di Giovanni Allevi, Simone Valentini e Giovanni Amico, e la consulenza autoriale di Luigi Miliucci e Tommaso Martinelli, non ha avuto timore di mostrare il dietro le quinte della gloria: le prove, le vertebre schiacciate, la telecamera che resta accanto al pianto, la musica che risorge. Ed è proprio questa radicale onestà che fa di Allevi – Back to Life non solo un docufilm, ma una lezione: sull’arte come salvezza e l’arte come interrogazione, sulla libertà che arriva quando si accetta la fragilità, sull’ascolto che non è più quello del pubblico ma dell’anima. In questa intervista esclusiva per Virgilio Notizie, Giovanni Allevi non cerca conferme: chiede spazio. Non implora applausi: li consegna a chi ha orecchio per ascoltare. Per chi segue la sua musica da decenni o per chi lo scopre ora, questa intervista è al contempo racconto e sfida: ascoltare la verità, anche quando è dolorosa.

Allevi – Back to Life racconta il suo ritorno alla vita, personale e artistica. Perché ha sentito il bisogno – o forse il dovere – di raccontarsi proprio adesso?

“Più che raccontarmi, ho sentito l’impulso a esprimere qualcosa che avevo appena intuito. In un’epoca in cui regnano l’intrattenimento globale e la logica dell’utilitarismo, inaspettatamente ho capito che nel dolore alberga un’isola di autenticità, una dimensione sacra uscita di scena, una saggezza antica. Questo film andava fatto. Se potessi coniare una corrente, direi che tratteggia un verismo filosofico, dove partendo dalla dura realtà, una riflessione si libera su temi universali”.

US Tatum Bartoli per MNComm

Il film ha un taglio molto personale, spesso persino crudo. C’è stato un momento in cui ha pensato: “Forse sto mostrando troppo di me stesso”?

“Infatti, c’è una scena che abbiamo tagliato. Appena finita una prova d’orchestra, piegato in due dal dolore alla schiena, sono andato in disparte a sedermi per terra e mi sono abbandonato al pianto. Non lo sapevo, ma una telecamera mi aveva seguito”.

La scelta registica di guardare in macchina, rompendo la distanza con lo spettatore, è fortissima. Che rapporto ha avuto con la macchina da presa, durante le riprese?

“Che ci fossero le telecamere durante l’interazione con l’orchestra e la direzione, ne ero contentissimo, perché era troppo bello che il sogno di ascoltare quella musica per la prima volta dal vivo si stesse avverando. Non era invece previsto che io parlassi direttamente in camera, ma un giorno durante le riprese ho detto al regista: “Devo dire delle cose”. Ne ho sentito un’esigenza viscerale”.

Che tipo di conversazione ha avuto con il regista Simone Valentini per decidere come raccontare la sua storia?

“Eravamo a cena ed avevamo riempito il tavolo di fogli. In gioco c’era la domanda fondamentale: cosa vogliamo raccontare? La vita artistica di Giovanni Allevi? Per me questo non rivestiva alcun interesse. Dovevamo raccontare una visione del mondo, una filosofia di vita, la possibilità di scorgere una luce nel buio”.

Qual è stata la scena o il momento più difficile da girare, e perché?

“Non è stato semplice girare una scena molto breve nel corridoio centrale del Conservatorio di Bologna, che ringrazio per l’accoglienza. Gli allievi non immaginavano di vedermi lì e si è creato un po’ di trambusto. Non mi aspettavo così tanto affetto da parte degli studenti e degli insegnanti”.

Il film alterna materiali d’archivio, momenti di vita quotidiana e concerti. Quale tra questi piani narrativi sente più “vero” per lei oggi?

“Vado particolarmente fiero del frammento video in cui, 24enne, eseguo in concerto del passaggi virtuosistici di Chopin e Ravel. Per anni ho fatto il concertista classico ed è una parte importante della mia storia che nessuno ha ancora visto. C’è anche un frammento di una intervista televisiva assurda di tanti anni fa, che nel film arriva subito dopo i titoli di coda. Quando la rilasciai, pentito del tono surreale della mia risposta, pensai che tanto sarebbe entrata nel dimenticatoio. E invece…”.

Se dovesse scegliere un solo fotogramma del film che secondo lei contiene il messaggio più forte, quale sarebbe?

“Purtroppo, non ci ho dovuto pensare e un fotogramma si è formato nella mia mente appena sentita la domanda: è l’immagine della risonanza magnetica della mia colonna vertebrale, dove si vedono chiaramente due vertebre schiacciate. Anzi, una non esiste più. I crolli vertebrali sono i danni collaterali del mieloma quando è in uno stadio avanzato. Sono responsabili di un dolore cronico sfiancante, del quale non avevo mai fatto esperienza in vita mia. Ora il dolore è con me, e io sono in continua comunicazione con lui”.

US Tatum Bartoli per MNComm

Cosa ha voluto trasmettere alle persone che la amano – e a quelle che forse l’hanno fraintesa – attraverso questo film?

“Il film si rivolge alle persone che io amo. Le persone che stanno affrontando un momento di difficoltà, uno sbandamento, un dolore del corpo ma anche interiore. I guerrieri, quelle anime splendenti che incontro all’Istituto dei Tumori di Milano, dei quali voglio celebrare il coraggio, l’attaccamento alla vita nonostante la sofferenza”.

La sua voce guida tutto il film. La narrazione, però, non è mai autocelebrativa. Come si racconta con onestà senza perdere dignità o forza?

“Il rischio di risultare autocelebrativi era alto, ma è stato facile evitarlo: avevamo qualcosa di molto più importante da raccontare che la mia vicenda individuale”.

Lei ha sempre cercato un punto d’incontro tra rigore classico e libertà espressiva. Oggi, dopo tutto ciò che ha vissuto, sente ancora questa tensione dentro di sé?

“La mia insegnante di pianoforte, la dolce signora 90enne di cui si stanno innamorando tutti, che è presente nel film, recentemente mi ha detto: “Ascolto la tua musica nuova e capisco da dove vieni”. Per tutta la vita ho cercato di avvicinare la complessità delle forme classiche al sentire della contemporaneità. Un gesto che può essere interpretato come irriverente ma che per me ha rappresentato una strada entusiasmante da percorrere”.

In passato è stato oggetto di critiche anche dure da parte di alcuni ambienti accademici. Che sguardo ha oggi su quelle polemiche? Le hanno lasciato qualche cicatrice?

“In un periodo ormai lontano nel tempo, quelle ingiuste critiche hanno creato una ferita, non posso negarlo. C’è addirittura una scuola di pensiero per cui probabilmente, da allora, il mio corpo, imprigionato in una rabbia repressa, si è predisposto allo sviluppo della malattia. Sempre ragionando per assurdo, la malattia potrebbe essere venuta invece a salvarmi, costringendo la mia anima a centrarsi sul presente, lasciando evaporare i fantasmi del passato. Oggi capisco che è molto più importante seguire la mia vocazione interiore che cercare un riscontro esterno. E inaspettatamente, da parte del mondo accademico musicale, ora ricevo solo rispetto ed attenzione”.

Ha scritto che la malattia le ha fatto abbandonare il mito della perfezione. Cos’è per lei oggi la perfezione?

“La perfezione è l’autenticità. Confesso che per anni ho avuto il terrore di suonare il pianoforte in tv, anche solo per pochi secondi. Eppure, subito dopo il monologo di Sanremo 2024, ho interpretato il brano Tomorrow in diretta, davanti un pubblico immenso. Le dita tremavano, anche per via dei farmaci, forse qualche passaggio non è uscito come volevo, ma la gioia di essere vivo, di poter suonare ancora, di raccontare il mio eroismo, di esprimere la disperazione e l’ebbrezza che avevo nel cuore, ha superato qualunque paura”.

Ha detto: “Oggi potrei rinunciare persino all’applauso. L’importante è toccare le corde più profonde anche di un solo ascoltatore”. È questo il vero cambiamento?

“Sto provando a scardinare la logica dei numeri, con la quale ho inevitabilmente avuto a che fare da trent’anni. I grandi compositori del passato non si sono mai preoccupati dei numeri, di essere riconosciuti, compresi, amati. La loro sfida era col pentagramma. Purtroppo, l’idolatria dei numeri non è mai stata così potente come oggi. A me fa bene pensare di non avere più nulla da dimostrare, di non dover convincere nessuno. Non voglio neanche avere ragione. Voglio essere in pace con me stesso, e scrivere la mia musica in totale libertà”.

US Tatum Bartoli per MNComm

Come è cambiato il suo rapporto con il pubblico? Lo sente più vicino? Più consapevole?

“In realtà il mio rapporto con il pubblico non è mai cambiato. Mi trovo però, sempre più spesso, ad essere coinvolto in eventi di natura filosofica, dove la mia riflessione, la mia voce parlata, si rapporta agli ascoltatori senza l’intermediario della musica”.

Il concerto di Ascoli Piceno, presente nel film, ha un significato particolare. Che emozione ha provato nel suonare di nuovo davanti a una platea dopo tutto quel silenzio?

“Ho voluto che un momento così delicato e significativo avvenisse in un luogo per me sacro, la Piazza del Popolo della mia Ascoli Piceno. È stata un’emozione indescrivibile riprendere contatto con il palco circondato dall’affetto della mia città. Dal pianoforte scorgevo i volti dei miei famigliari, degli amici di infanzia, di un mondo che rappresenta l’inizio della mia storia”.

C’è un brano del suo repertorio che oggi risuona dentro di lei in modo nuovo?

“Proprio queste settimane sento una attrazione particolare per un brano per pianoforte del 2010: Clavifusion presente nell’album Alien. È una composizione complessa, dalle atmosfere progressive che avevo originariamente pensato per Clavicembalo. Ora l’ho revisionato per lo strumento antico e magari un giorno lo registrerò proprio al Clavicembalo. Non so cosa significhi questo mio desiderio di riallacciare i contatti con il mondo musicale del ‘700”.

Ha sempre affermato di avere un rapporto spirituale con la musica. Cosa significa per lei oggi “spirituale”?

“Spirituale, sacro, per me è il punto dove cielo e terra si toccano. Quindi non una dimensione lontana e irraggiungibile, ma il momento esatto, o il luogo, in cui la nostra anima, durante l’esperienza quotidiana, dilaga in una dimensione metafisica e annega nell’immensità. Certamente la musica è un ponte verso l’infinito. Ho cercato di raccontare in note questa dinamica dal buio alla luce, nel Corale del Concerto per Violoncello MM22, che ho composto sul letto d’ospedale nel periodo in cui la vita sembrava sfuggirmi di mano”.

Che ruolo hanno oggi nella sua vita il silenzio, l’ascolto e l’errore?

“Il silenzio non è semplicemente mancanza di suono, ma è una dimensione dello spirito in cui allontano da me i pensieri, i rimpianti del passato e le aspettative future. Nel mondo contemporaneo abbiamo orrore del silenzio e siamo portati subito a riempirlo con qualunque informazione. Ma esso è la tela bianca in grado di accogliere l’immensità. Ritengo invece l’“ascolto” la qualità dell’uomo che si adatta alle regole imposte dall’esterno. Nella musica faccio esperienza del moto inverso: non “ascolto” dall’esterno, ma espressione artistica che dal cuore si getta verso il mondo. Salvo invece l’ascolto solo in relazione alla nostra flebile voce interiore, che ingolfata dalle informazioni esterne, fa fatica a manifestarsi. L’errore? Il mio corpo ora è in errore, la nota sbagliata è un errore, la parola fuori posto è un errore. Devo cercare di avere tenerezza per i miei errori”.

Lei ha condiviso pubblicamente la diagnosi di mieloma multiplo nel 2022. Qual è stato il primo pensiero che ha avuto, appena saputo? Ha mai pensato di non riuscire a tornare a suonare? Come ha affrontato quel timore?

“Che non riuscissi più a suonare lo avevo capito bene nel mio ultimo concerto a Vienna, dove per un dolore esagerato alla schiena non potevo alzarmi dallo sgabello del pianoforte sull’applauso finale. Quando poi una dottoressa mi ha comunicato la diagnosi aggiungendo che essa è il primo passo verso la guarigione, ho avuto la certezza che quel dolore avesse finalmente una causa. Per un po’ ho messo da parte il mio strumento prediletto, ma nei mesi a seguire la mia attività compositiva ha fatto un salto nell’iperspazio”.

Nel film vediamo i suoi gesti quotidiani: alzarsi, camminare, suonare. C’è un gesto che prima dava per scontato e che oggi considera sacro?

“Io credo nel potere curativo della Natura. Durante una camminata sui Navigli, che devo fare ogni giorno per tenere in moto i muscoli della schiena e limitarne il dolore, mi sono avvicinato ad un grande albero. Tenendo la mano a un centimetro dalla corteccia ho sentito un abbassamento della temperatura ed un aumento dell’umidità. Ho percepito in quel momento che nessun organismo vivente come un albero è punto di incontro tra cielo e terra, conduttore di energia che fluisce dal buio più profondo alle altezze celesti. Ho sentito la sua protezione ed ho pensato che fossi davvero fortunato ad accorgermi di tanta bellezza, che prima davo per scontata”.

Quanto è stato importante mantenere il contatto con l’arte durante la malattia?

“È stato soprattutto il contatto con la cultura classica antica a confortarmi nei momenti più duri. In quella letteratura c’è un senso del dolore e della compassione umana che oggi si è perso, perché l’attuale società antalgica tende a rimuovere la sofferenza”.

Il dolore, nella sua esperienza, è solo distruzione o può essere anche creazione?

“Il dolore come maestro. Il dolore come fonte di creazione. Il dolore come scoperta di senso. Sono dimensioni nuove che sto cercando di vivere e condividere, almeno finché il dolore resterà a un livello accettabile”.

Che tipo di libertà ha scoperto nella fragilità?

“Finalmente posso accogliere le mie fragilità con tenerezza, e gli obiettivi professionali, sempre più lontani ed irraggiungibili, perdono di significato. Nonostante la sofferenza, a volte sono colto da una serenità inimmaginabile”.

Se potesse parlare al Giovanni di 20 anni fa, cosa gli direbbe oggi, dopo tutto questo?

“Hai fatto bene a scegliere di fare Filosofia all’università contro tutto e tutti. Arriverà un giorno in cui farai esperienza della fragilità, e allora Eraclito, Platone, Lao Tzu, Gesù e Jung saranno una bussola per navigare nel buio, alla ricerca di una luce”.