Giovanni Allevi e il mieloma: "Dicono che ho ancora due anni di vita ma non ci credo". La sua promessa

Giornalista pubblicista esperto di cultura, sport e cronaca, scrive anche di attualità, politica e spettacolo. Laureato in Scienze della Comunicazione, inizia a collaborare con testate locali di Benevento per poi passare a testate nazionali, per le quali si è occupato principalmente di approfondimenti sportivi e culturali. Lavora anche come editor.

Il pianista Giovanni Allevi, in cura per un mieloma da tre anni, racconta terapie non chemioterapiche per rinforzare le ossa e la scelta di vivere il presente: “Le statistiche dicono due anni, ma prometto che arriverò a 95”. L’ospedale è ormai una “seconda casa” e luogo di sostegno reciproco. Intanto, alla Festa del Cinema di Roma presenta “Allevi – Back to Life”, docufilm sul suo ritorno alla vita.

Giovanni Allevi e la prospettiva di vita con il mieloma

Nel corso di una intervista rilasciata al Corriere della Sera, il pianista Giovanni Allevi, che da tre anni convive con un mieloma, ha parlato del suo percorso terapeutico.

Allevi racconta di ventitré infusioni complessive e una cura “potente ed efficace per le ossa”, non chemioterapica: per dieci giorni dopo l’infusione si sente “sbarellato”, con febbre e dolore osseo più intenso, ma l’obiettivo è rinforzare il tessuto osseo.

ANSA Il compositore Giovanni Allevi, da tre anni affetto da un mieloma

“È un momento bellissimo quando alla fine di una infusione (la mia ventitreesima!!) ti portano il budino al cioccolato”, ha scritto sul suo profilo Instagram, descrivendo così i piccoli riti che aiutano a reggere il percorso.

“Due anni” e la promessa di arrivare a 95

Quasi con normalità, il compositore afferma poi che “secondo le statistiche ho davanti due anni ancora, ma prometto che festeggerò i 95 anni, perché non credo alle statistiche”.

Allevi parla di una scelta esistenziale: o cedere alla disperazione, o “resettare” e guardare la vita con un sorriso, nonostante dolore e paura. È la linea che ha scelto, rimettendo al centro il presente, con la malattia che ha ridisegnato priorità e sguardo.

“Ero avvelenato dal bisogno di riscontro esterno; ora ho l’entusiasmo dell’adolescenza”, con il quale “vivere pienamente” non significa fare tutto, ma focalizzarsi sul momento: quando sente che “ogni secondo è un miracolo”, dice di abitare davvero il presente.

Il docufilm “Back to Life” e la musica in corsia

Il momento più duro resta la diagnosi, bilanciata da una frase-àncora: “La diagnosi è il primo passo verso la guarigione”, con l’Istituto dei tumori diventato “un luogo sacro”, dove incontra “tanti guerrieri”, pazienti che si sostengono a vicenda: L’ospedale può far paura, ma ti salva la vita. Lì trovo coraggio, il talento dei medici e la professionalità del personale”.

Intanto, alla Festa del Cinema di Roma arriva “Allevi – Back to Life” (in sala dal 17 novembre): un racconto tra ospedale, prove e palcoscenico. Il film nasce dalla volontà di dare “una valenza sociale” alla propria esperienza.

In parallelo, il compositore ha scritto e poi diretto il Concerto per violoncello e orchestra MM22, nato in reparto. “Spero che lo spettatore esca con la gioia di vivere e abbracci la prima persona che incontra”, dice Allevi, che conclude poi con ironia: “E tornerò sotto la credenza”.