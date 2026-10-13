Giovanni Allevi e l'anno da incubo, dal mieloma alle parole della sorella prima di morire: "Facciamoci forza"

Giornalista pubblicista esperto di cultura, sport e cronaca, scrive anche di attualità, politica e spettacolo. Laureato in Scienze della Comunicazione, inizia a collaborare con testate locali di Benevento per poi passare a testate nazionali, per le quali si è occupato principalmente di approfondimenti sportivi e culturali. Lavora anche come editor.

Il compositore e pianista Giovanni Allevi torna sulla scena musicale presentando la sua “Lost Time Symphony” alla Sala Verdi del Conservatorio di Milano. L’opera nasce dal dolore vissuto nel 2022, anno segnato prima dalla diagnosi di un mieloma multiplo e subito dopo dalla scomparsa della sorella Stella. Un dolore sublimato attraverso il linguaggio della musica.

Dal mieloma alla morte della sorella: il 2022 di Giovanni Allevi

Nel giugno del 2022 la vita del maestro Giovanni Allevi è stata travolta da una sequenza di eventi drammatici che lo hanno spinto nel buio più profondo. Subito dopo un concerto tenutosi a Vienna, forti dolori fisici lo hanno portato a scoprire la diagnosi di un tumore del sangue, il mieloma.

Pochi giorni dopo è giunta la notizia della tragica e improvvisa scomparsa della sorella Stella, figura di riferimento fondamentale e sua grande confidente, con la quale aveva condiviso la passione per la musica e la filosofia, le cui ultime parole sono state: “Facciamoci forza”.

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Quel dolore inizialmente trattenuto e somatizzato si è trasformato nella “Lost Time Symphony”, un’opera di dieci minuti presentata alla Sala Verdi del Conservatorio di Milano in cui l’urlo di disperazione cede il passo ai ricordi spensierati dell’infanzia.

Il messaggio di speranza

Nonostante le sofferenze fisiche e le continue ansie legate agli esami di controllo, Giovanni Allevi ha trasformato la malattia e il lutto in un’occasione di profonda consapevolezza umana e spirituale: “Se non fossi passato attraverso questo buio non avrei avuto la forza di affrontare quella signora. Il dolore aumenta la consapevolezza del dolore degli altri. Mi ha reso più compassionevole”.

L’esecuzione della sua sinfonia al Conservatorio di Milano rappresenta anche una pacificazione con l’Accademia dopo anni di incomprensioni: “Quel ribelle dentro di me non ha mai smesso di celebrare il presente, con la differenza che il dolore ha smussato la rabbia della ribellione: ora c’è bisogno di pace“.

Il compositore ha chiarito di non cercare alcuna rivincita: “Non è né sfida, né rivincita. Sono profondamente commosso: la mia musica ha ritrovato la sua casa“.

Che cos’è il mieloma multiplo

Il mieloma multiplo che ha colpito Giovanni Allevi è una forma di tumore raro che interessa le plasmacellule presenti nel midollo osseo, ovvero le cellule responsabili della produzione degli anticorpi.

La proliferazione incontrollata di queste cellule patologiche compromette la regolare produzione dei globuli rossi e determina sintomi come forti dolori alle ossa, fragilità scheletrica, stanchezza cronica, debolezza e possibili complicanze renali.

Negli ultimi anni la ricerca scientifica e l’onco-ematologia hanno compiuto importanti progressi terapeutici. Il percorso di cura può prevedere l’impiego di farmaci biologici e immunomodulanti, l’autotrapianto di midollo osseo e le più recenti terapie avanzate con cellule CAR-T, soluzioni che permettono di controllare la progressione della malattia e garantire un prolungato mantenimento della qualità di vita.