Giovanni Allevi racconta la sua malattia a Verissimo, "il mostro si è addormentato"

Giornalista pubblicista, scrive di cronaca nera e attualità. Muove i primi passi nel fact checking per poi appassionarsi al mondo dell'informazione. Collabora con altre testate e siti web, esperto di musica.

Oggi è una persona nuova, Giovanni Allevi, che a Verissimo racconta la sua battaglia contro la malattia. Dal 2022, infatti, il compositore combatte contro un mieloma multiplo, un "mostro" che oggi, racconta, "si è addormentato". "La sofferenza è la nuvola, io sono il cielo", spiega a Silvia Toffanin.

Giovanni Allevi si racconta a Verissimo

Sabato 4 aprile il salotto di Silvia Toffanin ha accolto Giovanni Allevi. Dal 2022 i suoi fan – e non solo – conoscono la sua malattia, quel mieloma multiplo che lo ha portato a "pesare 63 chili" e che ha raccontato con tutta la sua poesia sui social, arrivando addirittura a comporre una musica basata sulle lettere che compongono il nome del suo male.

La sua "è una malattia cronica", quindi "devo continuare le cure" per tutta la vita "sperando che non si svegli di nuovo". Perché oggi, spiega Allevi, "il mostro si è addormentato".

Poi parla dei "segni indelebili" che il mieloma multiplo lascia nel suo corpo, come il "dolore cronico alla schiena" e "due vertebre compromesse", oltre a "tremore alle dita e formicolio" e una diffusa stanchezza che talvolta lo coglie di sorpresa.

Scostati i rami della prima fase, quella dell’incertezza e della paura (la stessa condivisa dai fan), è arrivato il momento della consapevolezza, una benedizione che è arrivata con la sua arte.

La benedizione della musica

Come i suoi fan ricordano, superate le prime difficoltà Giovanni Allevi ha sfoderato la sua vera natura, che è quella dell’artista. Così, mentre "le terapie sembravano non fare effetto" e lui si sentiva "in bilico tra vita e morte", si è nuovamente tuffato nella "composizione musicale" che ha usato come "un’ancora".

"Ho composto una musica in quei giorni, un concerto che inizia con sette note che sono la trasformazione in musica delle sette lettere della parola ‘mieloma’", spiega a Silvia Toffanin.

La sfida al mieloma

In questo modo Giovanni Allevi ha risposto con la musica al suo male "con lo scopo di ammansirlo". Lo ha sfidato, l’artista, e lo racconta lui stesso: "L’ho guardato negli occhi, non mi sono fatto intimidire: gli ho fatto le carezzine sotto al mento".

Nel frattempo ha ripreso a esibirsi, ma non senza difficoltà. Lo stesso Allevi sottolinea che la sua non è esattamente una favola. Nel corso della tappa a Stoccarda "al terzo brano è arrivata un’ondata di tremore e ho stretto i denti".