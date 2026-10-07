Giovanni Battista Maestri contro la mozione FdI su formaggi a latte crudo, "bugie e dati falsi, inaccettabile"

Giornalista pubblicista esperto di cultura, sport e cronaca, scrive anche di attualità, politica e spettacolo. Laureato in Scienze della Comunicazione, inizia a collaborare con testate locali di Benevento per poi passare a testate nazionali, per le quali si è occupato principalmente di approfondimenti sportivi e culturali. Lavora anche come editor.

Tensione al Consiglio regionale della Lombardia per una mozione presentata da Giacomo Zamperini di FdI per alleggerire vincoli e obblighi di etichettatura per i produttori di formaggi a latte crudo. Al Pirellone si è presentato Giovanni Battista Maestri, padre del piccolo Mattia deceduto ad agosto dopo nove anni di stato vegetativo per la sindrome Seu contratta da un latticino contaminato, che ha contestato duramente il testo parlando di “bugie e dati falsi”.

Scontro al Pirellone sulla mozione FdI per i formaggi a latte crudo

È bufera in Consiglio regionale della Lombardia sulla mozione presentata da Giacomo Zamperini, consigliere di Fratelli d’Italia, volta a chiedere la revisione delle linee guida ministeriali per la produzione di formaggi a latte crudo.

Il testo propone di allentare le regole a carico delle aziende del settore, chiedendo la cancellazione di norme considerate “penalizzanti” come l’obbligo di etichettatura specifica, il ridimensionamento della frequenza dei controlli microbiologici e l’eliminazione dell’obbligo di installazione degli impianti di pastorizzazione.

ANSA

In aula per la seduta si è presentato Giovanni Battista Maestri, il padre del piccolo Mattia, morto a 13 anni lo scorso 2 agosto dopo nove anni trascorsi in coma vegetativo a causa della Sindrome Emolitico-Uremica (Seu) contratta a soli quattro anni dopo aver ingerito un formaggio a latte crudo contaminato da Escherichia coli.

La protesta del padre di Mattia: “Una mozione piena di bugie e dati falsi”

Presentatosi direttamente al Pirellone per seguire il dibattito, Giovanni Battista Maestri ha sfogato la propria rabbia davanti ai consiglieri regionali: “Voglio vedere in faccia chi ha il coraggio di votare questa mozione: ci sono state una serie di condanne anche in Cassazione dove è stato dimostrato il nesso tra il consumo del formaggio a latte crudo e la morte del mio bambino”.

L’uomo ha poi manifestato amarezza nel notare come tra i firmatari figurassero anche quattro donne: “Probabilmente sono quattro mamme e questo non lo posso accettare”. Nel confronto diretto con il primo firmatario Giacomo Zamperini, Maestri gli ha consegnato una copia della copertina di Pinocchio accusando FdI di aver presentato un testo “pieno di bugie e dati falsi”.

Lo scontro è poi arrivato anche sui social, dove il padre ha condiviso un post d’attacco con la foto del consigliere e la colonna sonora del film Vieni avanti cretino, ribadendo che “a Zamperini non interessa della vita dei bambini”.

La difesa di Zamperini

A sua volta, il consigliere Zamperini ha espresso “profonda commozione” per il dramma di Maestri, difendendo tuttavia lo spirito dell’iniziativa: “Questo non può interrompere il percorso secolare e millenario della produzione di formaggi a latte crudo. Tolleranza zero per chi non rispetta le norme sanitarie, ma senza demonizzare i prodotti”.

L’esponente di FdI si è detto comunque pronto a rivedere il testo della mozione, ricalcolando alcuni dati e parametri controversi.

Il documento ha comunque sollevato forti perplessità non solo dalle opposizioni, con il Movimento 5 Stelle che ha definito la proposta “fuori dal tempo” e il Pd che chiede di esigere controlli stringenti, ma anche all’interno della stessa maggioranza, dove Lega e Forza Italia hanno espresso riserve sulla possibilità di derogare alle linee guida sulla sicurezza alimentare.