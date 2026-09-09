Giovanni Brusca cita Berlusconi nel processo contro Salvatore Baiardo, "dopo le stragi volevamo aiutarlo"

Giornalista pubblicista esperto di politica e con una passione per tecnologia e innovazione, scrive quotidianamente di cronaca e attualità. Marchigiano, studi in Comunicazione, collabora con diverse realtà editoriali locali e nazionali.

Dopo le stragi del 1992 e 1993, nella mafia si parlava di usare gli attentati come strumento politico per agevolare l’entrata in politica di Silvio Berlusconi. A dirlo il boss Giovanni Brusca, sentito come testimone al processo a Firenze contro Salvatore Baiardo, imputato di calunnia contro Massimo Giletti. Il mafioso che azionò il telecomando della strage di Capaci ha parlato anche di contatti in questo senso tra Cosa Nostra, Berlusconi e Dell’Utri per il tramite di Vittorio Mangano.

Giovanni Brusca cita Berlusconi nel processo a Salvatore Baiardo

Nella giornata di oggi, 9 settembre, l’ex boss mafioso Giovanni Brusca è stato sentito come testimone al processo in corso a Firenze contro Salvatore Baiardo, accusato di favoreggiamento e calunnia aggravata ai danni di Massimo Giletti.

In videocollegamento da una località protetta, Brusca ha parlato di Silvio Berlusconi in un passaggio in cui il pm Leopoldo De Gregorio chiedeva dei rapporti tra politica e mafia.

ANSA

I rapporti tra Cosa Nostra, Berlusconi e Dell’Utri

Brusca ha detto che nel 1994, nelle discussioni con gli altri boss di Cosa Nostra, si parlava di usare le stragi mafiose del ’92 e ’93 “come strumento politico, come se fossero suggeriti dalla sinistra”, in modo da agevolare l’entrata in politica di Silvio Berlusconi. Lo riporta Ansa.

Per arrivare a Berlusconi era stato contattato Vittorio Mangano, lo “stalliere di Arcore”: “Mangano poi ci fece sapere che aveva avuto un contatto che lo aveva fatto sapere a Berlusconi o tramite Dell’Utri o altri canali, e ci riportò che Berlusconi aveva ringraziato e che quanto prima ci avrebbe dato una mano”.

Brusca ha detto anche di avergli mandato anche una “minaccia velata”, cioè “che se non ci avesse dato una mano, avremmo messo altre bombe per metterlo politicamente in difficoltà”.

Sempre rispondendo al pm, l’ex boss mafioso ha detto di non sapere nulla di rapporti economici di Berlusconi con mafiosi prima del 1993 e di aver appreso solo successivamente dai discorsi con gli altri boss di investimenti del fondatore di Forza Italia con altri soggetti.

Chi è Giovanni Brusca

Ex boss mafioso a capo del mandamento di San Giuseppe Jato, 69 anni, Giovanni Brusca è stato un esponente di spicco della mafia e del gruppo dei Corleonesi di Riina, noto per la sua ferocia.

È stato condannato per decine di omicidi, tra cui quello del piccolo Giuseppe Di Matteo, sequestrato e poi sciolto nell’acido a 15 anni.

E per la strage di Capaci, di cui diresse tutta la fase esecutiva fino ad azionare l’ordigno che uccise il giudice Giovanni Falcone, la moglie e gli agenti della scorta.

Arrestato nel 1996, dal 2000 è divenuto collaboratore di giustizia, anche se non sempre le sue dichiarazioni sono state giudicate attendibili.

Da oltre un anno Giovanni Brusca è un uomo libero: scarcerato nel maggio 2021, è stato sottoposto alla libertà vigilata per altri quattro anni.