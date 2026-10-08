Giovanni Donzelli contro Conte sulla foto di Scarpinato con Falcone e Borsellino: "E Giuda era accanto a Gesù"

Classe ’88, è giornalista professionista dal 2017. Scrive di cronaca e attualità economico-politica, interessandosi nel tempo di tematiche sociali e sport. Ha collaborato con diverse testate nazionali, con esperienze anche in radio.

Scambio di frecciate in Aula tra Giuseppe Conte e Giovanni Donzelli. Durante il dibattito alla Camera sulla legge elettorale, il deputato e responsabile dell’organizzazione di Fratelli d’Italia ha replicato alle accuse al vetriolo mosse contro il suo partito dal leader del M5S, che per difendere il proprio senatore Roberto Scarpinato ha mostrato delle foto dell’ex pm insieme a Giovanni Falcone e Paolo Borsellino, contrapponendola con le immagini dell’ex sottosegretario alla giustizia Andrea Delmastro con il prestanome della camorra Caroccia e della presidente dell’Antimafia Chiara Colosimo con il terrorista dei Nar Ciavardini.

Il caso Scarpinato

Il polverone che ha travolto Scarpinato ha avuto origine dall’archiviazione del filone di indagine contro ignoti sulle stragi del ’92, relativo al cosiddetto dossier mafia-appalti.

Nell’ordinanza depositata dal Gip di Caltanissetta Santi Bologna viene segnalata “l’attività depistante” sul filone d’inchiesta che l’esponente del M5S in commissione Antimafia avrebbe commesso influenzando l’ex magistrato Gioacchino Natoli.

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Secondo alcune intercettazioni a cui fa riferimento il giudice, infatti, il senatore avrebbe istruito l’ex pm, di cui fu collega in procura a Palermo, su cosa dire nell’audizione della commissione di cui è lui stesso componente.

La replica di Giuseppe Conte in Aula

Una circostanza che tutto il centrodestra a partire da Fratelli d’Italia non ha mancato di condannare, sollevando una questione di opportunità sulla presenza di Scarpinato in commissione Antimafia e chiedendo al M5S di sostituirlo.

Alle accuse, Giuseppe Conte ha risposto alla Camera durante le dichiarazioni di voto sulla nuova legge elettorale, agitando alcune foto.

“Ormai Giorgia Meloni con la sua faccia tosta non ci stupisce più. O meglio quasi più. Ieri però ci ha stupito Fratelli d’Italia che ha avuto l’ardire di sfidare il Movimento 5 Stelle: ‘Ci dovete dire da quale parte stare, dovete scegliere da quale parte stare’ e avete infangato gravemente Roberto Scarpinato. Noi da che parte stare lo abbiamo scelto da tempo senza esitazione con grande determinazione. Ci sono delle foto che sono più di una testimonianza fotografica, sono delle testimonianze di vita. Qui Scarpinato al lavoro con Falcone e con Borsellino” ha detto l’ex premier mostrando le immagini del senatore pentastellato con i magistrati uccisi dalla mafia.

“Poi ci sono delle foto che sono anch’esse delle testimonianze di vita – ha aggiunto Conte mostrando gli altri due scatti – e qui abbiamo Delmastro avvinghiato a Caroccia, prestanome di un clan camorristico, e abbiamo la presidente dell’antimafia Colosimo con le mani intrecciate a Ciavardini che è stato condannato con sentenza passata in giudicato come esecutore materiale della strage di Bologna del 1980. Per chi dimenticasse e avesse perso la memoria…”.

La replica di Donzelli

La replica in Aula non si è fatta attendere, attraverso una stoccata del responsabile dell’organizzazione di FdI Giovanni Donzelli.

“Caro Presidente Conte ha mostrato la foto di Scarpinato con Falcone e Borsellino, bene, anche nei dipinti dell’Ultima Cena Giuda è accanto a Gesù” ha detto il deputato.