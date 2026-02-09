Giovanni Esposito, l'intervista all'attore: “Non mi definisce il ruolo che faccio, ma quello che sento”

Con un percorso accademico in Comunicazione, ha scritto di cinema, tv, libri e musica. Ha curato prefazioni e capitoli editoriali, collabora con testate nazionali e gestisce il database di un sito dedicato al cinema.

Ci sono vite che si raccontano da sole, con l’elenco dei titoli, delle apparizioni, dei ruoli. E poi ci sono vite che chiedono di essere ascoltate più che riassunte. Quella di Giovanni Esposito appartiene alla seconda categoria. È un attore che il pubblico conosce e ama da anni. Lo si vede sullo schermo, a teatro, in ruoli comici, brillanti, intensi. Eppure, al di là del mestiere, c’è una persona che non ha mai smesso di osservare il mondo con gli occhi di chi cerca qualcosa di vero. Uno che, prima di capire cosa volesse fare, ha imparato a guardarsi intorno, ad ascoltare, a distinguere. A scegliere, quando era facile sbagliare. Nato e cresciuto nella Napoli degli anni ’70, in un quartiere dove ogni giorno poteva essere un bivio, Giovanni Esposito ha trovato orientamento in ciò che per altri sarebbe potuto sembrare niente: una parrocchia, un gruppo di amici, la voce di un padre che credeva in lui più di quanto ci credesse lui stesso. Giovanni Esposito non si definisce per il successo. Non si racconta attraverso il talento. Preferisce parlare di lavoro, di incontri, di maestri, di equilibrio. Di quell’ironia che salva, ma anche di quella capacità di commuoversi che ha imparato a non nascondere più. E poi c’è la vita, che per lui non è mai andata troppo separata dal palco. La famiglia, il matrimonio, la paternità, la paura di perdere chi si ama e il desiderio di restituire qualcosa, sempre. Questa in esclusiva per Virgilio Notizie non è un’intervista piena di aneddoti da palcoscenico. Non è nemmeno una retrospettiva. È un dialogo sincero con qualcuno che ha fatto del suo mestiere un modo per capire meglio sé stesso, e gli altri. Giovanni Esposito non alza la voce. Ma quello che dice rimane, come Nero, il suo ultimo film da regista che il 13 febbraio accompagnerà nella prestigiosa cornice del Sudestival, il festival cinematografico italiano dedicato al cinema italiano di qualità, che si svolge ogni anno a Monopoli, in Puglia.

Iniziamo da un dettaglio semplice: prima di sentirci, si trovava in un bar a San Giovanni in Persiceto, dove ha portato in scena Benvenuti in casa Esposito. Che tipo di umanità la colpisce quando si guarda intorno?

“Osservo tutto. Il bar è uno dei miei luoghi preferiti. La mattina, anche quando sono a casa, mi piace uscire e andarci. Nel posto in cui vivo adesso incontro persone che conosco, amici, e diventa un bel momento per parlare dell’attualità, di ciò che accade nel mondo, della vita quotidiana. Scherzo sempre dicendo che arrivo un po’ dopo, quando ormai ‘la camera dei deputati’ si è già riunita. Quando invece mi trovo in città diverse, in bar che non conosco, mi piace osservare e ascoltare le persone intorno a me. Dal bar si capisce molto del posto in cui ci si trova: basta guardarsi attorno per intuire che tipo di città o paese si ha davanti. È un aspetto che trovo davvero interessante”.

E che cosa la colpisce di più? Gli aspetti più vitali o le miserie?

“Le fragilità, le miserie umane, mi colpiscono molto. Mi piace coglierle, anche perché spesso sono mascherate, nascoste dietro altro. Quando si riesce ad andare un po’ oltre la superficie, quelle parti emergono. Ed è lì che si scopre qualcosa di autentico. Il bello è proprio questo: non fermarsi all’apparenza. E poi sono esperienze che mi restano dentro. Magari riaffiorano molto tempo dopo, all’improvviso. Possono tornare utili in un ruolo, in una battuta, in una scena.”

In che cosa pensa che l’umanità oggi sia cambiata rispetto a ieri?

“Oggi è tutto più veloce, meno riflessivo. L’attenzione è più rivolta verso sé stessi, c’è un forte senso di autoreferenzialità. In certi aspetti manca profondità. È un’umanità che tende ad afferrare l’attimo con ansia, come se avesse paura che possa sfuggire da un momento all’altro. C’è questa corsa a non perdere nulla, ma proprio per questo si rischia di non fermarsi mai a capire davvero il senso di ciò che si vive”.

Se pensa alla sua infanzia, che umanità aveva intorno? E che bambino era?

“Da bambini si guarda tutto con occhi diversi. Le cose sembrano più grandi, si scopre il mondo un passo alla volta. Sono cresciuto in un quartiere non facile di Napoli, quindi l’umanità che avevo attorno la osservavo anche per necessità. A volte per restare al sicuro, altre per non commettere errori, per capire quale direzione fosse meglio seguire. Ero molto timido, chiuso, introverso. Poi ho cominciato a frequentare la parrocchia, e lì mi sono assunto delle responsabilità, ho affrontato situazioni nuove, e piano piano le cose sono cambiate. È stato un passaggio importante: la timidezza ha iniziato a sciogliersi. Poi è sparita del tutto quando mi sono avvicinato al mestiere dell’attore, quando ho cominciato a interessarmi davvero a quel mondo”.

Ufficio stampa: Alessandro Savoia / ECHO Group

Il suo primo spettacolo, se non sbaglio, è nato proprio in parrocchia. Lo ricorda?

“Si chiamava Giugno al chiostro. Ma all’inizio non lo vivevo come un lavoro, né come qualcosa di artistico. Lo facevo perché me lo proponeva mio padre. Serviva a raccogliere fondi per le attività della parrocchia. Era una specie di farsa teatrale: c’erano anche le signore del quartiere che preparavano pizze e altre cose buone. La gente pagava il biglietto, e il ricavato serviva per sostenere le attività sociali: aiutare tossicodipendenti, persone con problemi psichici, o gestire uno sportello di quartiere in un contesto molto complesso. Per me, in quel momento, era solo questo: un mezzo per dare una mano e anche per divertirmi un po’. Facevamo ridere, il pubblico si divertiva. Finiva lì”.

Però suo padre aveva capito qualcosa in più…

“Lui vedeva oltre. Diceva che avevo un talento, che avrei dovuto provare a coltivarlo. Secondo lui non era qualcosa di comune. E io gli rispondevo: ‘Ma che dice? È impazzito?’. Volevo solo studiare. Anche quando mi iscrisse all’Accademia, perché fu una sua decisione, partecipai a un provino e vinsi una borsa di studio. Ma anche in quel caso pensavo: ‘Vediamo com’è’, senza sentirmi davvero parte di quel mondo. Mi sembrava lontano da me. Non pensavo potesse diventare qualcosa di più. Non credevo di avere dentro nulla da ‘curare’ con quel tipo di espressione. Non immaginavo potesse aprirmi un’altra dimensione”.

Quando ha iniziato a cambiare idea?

“Quando ho avuto la fortuna di incontrare dei grandi maestri. È stato allora che ho capito che dietro questo mestiere c’era un mondo intero. Un mondo da esplorare, capace perfino di renderti una persona migliore”.

C’è stato un momento in cui ha davvero capito di avere talento? Quando ha iniziato a pensare: “Forse mio padre aveva ragione”?

“Ci ho messo molto tempo. Per i primi quindici anni continuavo a pensare: ‘Prima o poi si accorgeranno che è tutto un bluff… e allora troverò un altro lavoro, magari farò quello che faceva mio padre’. L’ho pensato a lungo. Poi è successo qualcosa. La prima volta che ho pensato ‘E se avesse avuto ragione?’ è stato quando Gigi Dall’Aglio e il Teatro Stabile di Parma mi hanno offerto un contratto lungo, per uno spettacolo importante, con la compagnia migliore in circolazione, in quel momento. Ero ancora in Accademia. E mi sono detto: ‘Ma questo è pazzo… ha visto qualcosa in me. E mi pagano pure’. Lì è nata una domanda vera: e se davvero mio padre avesse avuto ragione?”

Suo padre com’era?

“Si chiamava Antonio, ma tutti lo chiamavano Totonno. Mia madre, Teresa, lo sosteneva sempre. Ogni volta che andavo da lei a lamentarmi, dicevo: ‘Mamma, guarda che papà vuole…’ e lei rispondeva: ‘Stallo a sentire, se tuo padre insiste ci sarà un motivo’. Ero circondato. E oggi mi rendo conto che avevano ragione entrambi”.

I suoi genitori sono venuti entrambi a mancare. Quando si è giovani, si tende o ad avvicinarsi ai genitori o ad allontanarsi. Lei, rispetto a suo padre, si sente più vicino o più distante?

“Non ho mai avuto un rapporto conflittuale con lui e, quindi, non ho mai sentito il bisogno di prendere le distanze. Se mi sono allontanato da qualcosa, forse è stato da un certo modo di trattare superficialmente alcuni argomenti. Mio padre aveva questa leggerezza nell’affrontare certi temi, che in parte era utile: a volte è sano non soffermarsi troppo, per non farsi male e per non ferire gli altri. Con il tempo, però, ho capito che serve equilibrio. Magari a te non interessa approfondire, ma chi ti sta accanto può averne bisogno. E allora bisogna capire quando è il momento giusto per fermarsi, per non scivolare sopra tutto. Questo l’ho imparato col tempo”.

E da padre, ora che lo è anche lei, come vive questo equilibrio?

“Cerco di trasmettere a mia figlia proprio quel pizzico di leggerezza. Perché lei, su certe questioni, si sofferma molto, riflette tanto. E invece a volte è importante lasciare andare, non trattenere tutto. Siamo esseri limitati, non abbiamo spazio infinito dentro di noi. Se tratteniamo ogni cosa, finiamo per starci male”.

Quindi, alla fine, non si è poi allontanato tanto da suo padre…

“No, in realtà no. Anzi, oggi penso che quel suo modo di affrontare la vita gli abbia fatto bene. E con il tempo mi sono convinto che, in molti casi, sia servito anche a me. Per questo asserisco che cerco equilibrio. Anche con mia moglie ne parliamo spesso: lei è molto più profonda, si ferma a riflettere molto più di me. E allora trovare un punto d’incontro diventa fondamentale. Quell’equilibrio, in certi momenti, mi ha proprio salvato”.

Diceva che da ragazzo avrebbe voluto fare tutt’altro. Cosa immaginava per sé?

“Non avevo veri sogni. Facevo delle ipotesi. Per un periodo ho pensato che sarei stato bravo a fare il lavoro di mio padre: era un venditore e spesso si inventava storie dietro ogni oggetto. E lo facevo anch’io: inventavo storie. Poi ho pensato che mi sarebbe piaciuto insegnare. Ma al liceo avevo studiato poco, avevo fatto un tecnico, non avevo fatto il classico… quindi non ero preparato. Mi sarebbe piaciuto studiare lettere, insegnare italiano. Alla fine, mi sono iscritto a un corso di laurea in Scienze delle Religioni, pensando che avrei potuto trasmettere qualcosa di utile ai ragazzi, qualcosa che avesse un senso”.

Dalle sue parole emerge un forte senso di altruismo… e forse anche una certa severità con se stesso. È così?

“Non credo di essere severo, sinceramente. Anzi, direi di no. Sull’altruismo, invece, sì, ci credo profondamente. È l’unica strada, secondo me. Dovremmo percorrerla tutti, senza esitazioni. Rendersi conto delle persone che abbiamo accanto, guardarle davvero negli occhi: questo è fondamentale. Credo molto nel gesto del porgere la mano”.

Anche nel senso più difficile del “porgere l’altra guancia”?

“Sì, assolutamente. Fa parte del mio modo di essere. È una mia inclinazione naturale”.

Restiamo ancora su questa prima fase della sua vita. In questi giorni, in televisione, stanno andando in onda nuove serie ambientate nella Napoli degli anni ’70. Penso, ad esempio, a Gomorra – Le origini, ambientata nel 1977. Lei ha vissuto l’infanzia proprio in quel periodo. Resistere, per lei, è stato più un atto di induzione o di deduzione?

“Credo sia stato più un atto di deduzione. In quegli anni sentivo la necessità di restare vigile, di avere le antenne sempre dritte per distinguere ciò che era giusto da ciò che non lo era. Insieme a un amico ci sentivamo quasi responsabili nel cercare di ‘salvare’ gli amici più fragili, quelli a cui volevamo bene, cercando di tenerli sulla strada giusta. Bastava un attimo per perdersi. E infatti tanti si sono persi. Negli anni ’70 e ’80, quando uscivamo di casa, le nostre madri ci urlavano dal balcone: ‘Guarda se stanno sparando’. Era la normalità. Scendevamo per giocare e ci trovavamo accanto a ragazzi che conoscevano solo la legge del più forte. Perché quella era l’unica realtà che avevano intorno, l’unico modello”.

Scegliere un’altra strada l’ha fatta sentire, in qualche modo, “diverso”?

“Forse sì, ma solo all’inizio. Quelli un po’ più ‘bad’, non cattivi, ma, come si direbbe oggi, i ‘fighi’, erano i più popolari, i più visibili. E magari per un attimo pensavi: ‘Io non sarò mai così…’. Ma è durato pochissimo. Giusto qualche minuto. Poi ho capito chi ero”.

In questo racconto emergono tre presenze forti: la famiglia, la chiesa e la scuola. Quanto sono state importanti?

“Famiglia e chiesa tantissimo. Ho avuto la fortuna di entrare in un gruppo parrocchiale che è stato una vera guida. All’inizio eravamo in pochi, poi quel gruppo è cresciuto fino a coinvolgere quasi mille persone. Si organizzavano attività benefiche di ogni tipo, si facevano attività davvero significative. Quando ci ripenso, provo un orgoglio enorme. La scuola, invece, ha contato meno”.

Per quale motivo?

“Forse perché non l’ho affrontata nel modo giusto, soprattutto all’inizio. Non avevo voglia di studiare. Poi, se si ha la fortuna di incontrare insegnanti capaci, si può aprire un mondo. A me, però, non è successo. La parrocchia è stata fondamentale. L’Accademia, poi, mi ha fatto scoprire un altro universo. E lì ho cominciato a pensare: ‘Quanto tempo ho perso a non studiare come si deve…’”.

Chi sono stati i suoi maestri?

“Paolo Giuranna, senza dubbio. Un grande maestro di vita. Mi ha dato strumenti culturali che non avevo, mi ha permesso di recuperare molto. Poi Renato Carpentieri, che non insegnava in accademia ma l’ho incontrato all’inizio del mio percorso, insieme a Lucio Allocca e Gigi Dall’Aglio. Ognuno di loro mi ha aperto una prospettiva nuova. È come ricevere degli strumenti: poi sta a te, se hai voglia, usarli davvero. E allora si apre un mondo diverso”.

Quando ha iniziato a esplorare davvero quel “mondo diverso” che le è stato aperto grazie ai maestri e al lavoro dell’attore, cosa l’ha colpita di più?

“Che quel mondo, in fondo, è già dentro di te. Solo che bisogna imparare a farlo emergere, a dargli forma. È un po’ come lavorare la creta: all’inizio fai dei pasticci, vengono fuori forme brutte. Poi, piano piano, riesci a modellare qualcosa di sorprendente. È così: ce l’hai già, ma devi imparare a lavorarlo”.

È un paradosso: si possono creare cose bellissime, ma in Italia spesso si finisce per essere etichettati. A lei è mai pesato essere definito “attore comico”?

“Molto. Soprattutto con Nero, il mio primo film da regista che porto al Sudestival. Ricordo che alcune distribuzioni importanti mi dissero, testualmente: ‘Questo film è un piccolo capolavoro… peccato che l’hai fatto tu’. Perché? Perché vengo dalla comicità. Il film, invece, non era una commedia: era intenso, per certi versi drammatico. Ma non riuscivano a togliermi quell’etichetta. E io pensavo: ‘Davvero state dicendo questo?’. Purtroppo, in Italia funziona così. All’estero, penso agli Stati Uniti, un film è un film. Non importa da dove vieni. Qui ti dicono: ‘Fai un film che ti somigli’. Ma quel film mi rappresentava più di qualsiasi altra cosa io abbia mai fatto. Solo che loro non ci credevano”.

Questa difficoltà a essere riconosciuto al di fuori di certi ruoli ha influenzato il suo lavoro o il modo in cui guarda a se stesso?

“Non mi ha mai messo in crisi rispetto a chi sono. Però mi ha fatto pensare: ‘Se loro mi vedono solo così, che posso farci?’. A un certo punto bisogna lavorare. E poi, lo dico sinceramente, far ridere mi piace. Quando vedo il pubblico ridere per qualcosa che ho fatto, provo una gioia autentica. Il mio sogno sarebbe fare entrambe le cose: far ridere e commuovere. E il pubblico questo lo capisce. È molto più aperto di chi giudica. Appena inizia un film, dopo due secondi è già dentro la storia. Non gli importa chi sei”.

Ha un episodio che può spiegarlo bene?

“Sì. Avevo scritto uno spettacolo con Antonio Marfella, curavo anche la regia. In scena c’erano Simona Marchini e Susy Del Giudice, mia moglie. A un certo punto Simona non poté partecipare a una replica importante, in un festival. Chiamai il direttore artistico e gli dissi: ‘Se vuoi, vengo io. Mi metto una parrucca e faccio quel ruolo’. Lui, che era uno sveglio, mi rispose: ‘Ti vengo a prendere in Porsche se lo fai davvero!’. Allora ho chiesto ad alcuni amici: ‘Secondo voi posso essere credibile nel ruolo della madre della protagonista?’. All’inizio, ridevano: ‘Ma che stai facendo?’.

Ma poi, dopo un minuto, erano dentro la storia. Non contava più nulla: né la parrucca, né il fatto che fossi un uomo: erano coinvolti”.

È un peccato che quello spettacolo, Exit, non sia stato poi ripreso…

“Forse ci riusciremo. Era uno spettacolo molto intenso. Raccontava la storia di una figlia che chiede alla madre di aiutarla a morire, perché sente che le ha rovinato la vita. Certo, c’era anche dell’ironia. Ma era forte, davvero toccante”.

Se immaginiamo la carriera di un attore come un lungo viaggio, le valigie che ha portato con sé finora le sono sembrate più pesanti o leggere?

“Leggere. Sono stato molto fortunato. Nella mia vita artistica ho sempre lavorato. Ho faticato, ho ingoiato anche qualche boccone amaro, certo. Ma rispetto a tanti altri ho avuto davvero una grande fortuna: non sono mai rimasto fermo, ho avuto continuità. Quindi sì, direi che le valigie sono leggere”.

Secondo lei si chiama solo fortuna, o c’è anche un altro nome per descrivere questo percorso?

“È un insieme di elementi. Si chiama carattere, perseveranza, lucidità. A volte anche talento. Ma la fortuna conta eccome. Bisogna trovarsi nel posto giusto al momento giusto, e soprattutto essere pronti a cogliere le occasioni. Sì, la fortuna serve, in qualche modo”.

Oggi si parla spesso di “successo”. Ma per lei cosa significa davvero questa parola?

“Non è una parola a cui do troppo peso. Quella che per me conta davvero è ‘lavoro’. Forse me l’ha trasmessa mio padre, che ha sempre lavorato. Alla fine, è quella la parola che vale”.

Si dice spesso che la comicità sia un mistero. Vale anche per lei?

“Non la definirei un mistero. Per me è più una formula. Una combinazione di matematica, fisica, chimica. A volte metti insieme certi elementi e ti sorprende il risultato. Poi magari ci torni sopra, analizzi tutto, e capisci che era proprio l’equilibrio tra quei fattori a generare quella ‘fiammata’. Altre volte, invece, è istinto puro: accosti due elementi imprevedibili e nasce la risata. In quei momenti sembra un mistero, ma col tempo certe dinamiche si possono anche codificare. Se, per esempio, qualcuno mettesse in scena uno spettacolo mio, con un minimo di talento e attenzione al ritmo, certe risate arriverebbero comunque. Perché sono costruite con misura, con precisione. Non sono frutto del caso”.

Quando la vediamo in scena o in televisione, ridiamo. Ma lei, Giovanni, di cosa ride?

“Di tutto. Sono molto ricettivo alla risata. A volte mi sorprendo da solo. Sto sul divano, vedo una scena e mi metto a ridere. Mia moglie mi guarda e dice: ‘Ma stai davvero ridendo di questa cosa?’. Sì, davvero. Ho un margine molto ampio quando si tratta di ridere. È una parte di me che sento libera”.

E, per contrasto, cosa la fa piangere?

“Tante cose. Mi commuovo spesso, anche se non piango facilmente. Ma mi emoziono con facilità”.

Non piange per pudore o per protezione?

“Non ho mai avuto un pudore particolare verso le lacrime. Forse in passato, davanti a tante persone, mi trattenevo. Oggi, probabilmente, non lo farei più”.

A un certo punto della sua vita ha scelto di sposarsi, e ha scelto come compagna una persona che fa il suo stesso mestiere. È stata ricerca di comprensione o qualcosa di diverso?

“È stato qualcosa di diverso. Un caso, in realtà. Ero andato a vedere uno spettacolo, l’ho vista e mi ha colpito moltissimo. Da lì, pian piano, è nato tutto. Con tutte le contraddizioni del caso. Ma no, non è stata una scelta legata al fatto che fosse un’attrice per avere maggiore comprensione. Assolutamente no”.

Qual è il gesto di tenerezza più grande che vi siete regalati?

“Eh… questa è difficile. E non lo dirò in un’intervista”.

E ci sta, come risposta. Perché se qualcosa è così forte da non volerla raccontare, significa che è preziosa. Non è pudore, è una forma di gelosia buona, verso qualcosa di profondo.

“Sì, forse è proprio così”.