Giovanni Ferrero spiega perché ha residenza in Belgio, "paura dei rapimenti durante gli anni di Piombo"

Laureata in Storia Contemporanea e specializzata in Editoria e Giornalismo alla Statale di Milano, ha frequentato un master in Giornalismo d'Inchiesta a Roma. Giornalista professionista dal 2016, si occupa di attualità. Ha realizzato due reportage in Iraq su donne ed ex calciatori.

Giovanni Ferrero ha raccontato perché ha la residenza in Belgio: “Negli anni di Piombo, per paura dei rapimenti, fu il generale Dalla Chiesa ad avvertire mio padre, così ci trasferimmo a Bruxelles”, ha raccontato l’imprenditore e presidente esecutivo del Gruppo Ferrero. Sull’intelligenza artificiale: “Noi l’abbiamo affidata a comitati etici, nessun posto di lavoro verrà sostituito”.

Giovanni Ferrero e la residenza in Belgio

Intervistato da Aldo Cazzullo per il Corriere ella Sera in occasione dell’uscita di Il discepolo, il suo ottavo romanzo, Giovanni Ferrero ha parlato di tantissimi argomenti.

L’imprenditore, che è anche scrittore, ha chiarito la questione della residenza all’estero, partendo dalla sede della Ferrero: “La sede legale è uno strumento giuridico, non un sentimento, né tantomeno un portato valoriale, un costrutto identitario. Ferrero è italiana per cultura, stile, provenienza, estro creativo. È quello che conta”.

E sulla sua residenza in Belgio ha detto: “Negli anni di Piombo per paura dei rapimenti fu il generale Dalla Chiesa ad avvertire mio padre, così ci trasferimmo a Bruxelles, dove sono cresciuto, vivo e pago le tasse”.

L’aldilà e un barattolo di Nutella

Alla domanda su come si immagina l’aldilà, Ferrero ha dato prima una risposta molto meditata e frutto di un ragionamento interiore.

“Mi piace pensarlo come a un compimento del nostro percorso terreno, non come un altrove; una continuazione, non un vuoto e un’assenza”, ha detto.

Poi è andato decisamente sul concreto: “Ma voler descrivere quel che rimane un mistero è la peggior presunzione e la peggior poesia. E spero vi si trovi un barattolo di Nutella“.

L’Italia tra denatalità e futuro

Giovanni Ferrero poi ha parlato di Roma (“La trovo più stanca, più disordinata di vent’anni fa eppure non meno bella”) e di Alba (“Il cervello produttivo, lì ci sono il know how e la competenza di prodotto, il cuore pulsante che irrora il nostro sistema sanguigno”).

L’imprenditore ha parlato anche dell’Italia e del futuro del nostro Paese: “L’Italia ha smesso di pensarsi come Paese in costruzione. È questa, credo, la radice di molti suoi problemi”.

Poi ha aggiunto: “La denatalità è un sintomo: non si fanno più figli quando non si crede più nel futuro. Eppure nei territori, nelle università, l’energia c’è ancora, è viva e vibrante. Forse manca il racconto collettivo, che riannodi i fili. Fare sistema, ecco”.

L’intelligenza artificiale e il lavoro dell’uomo

Uomo di lavoro e imprenditoria ma anche e soprattutto di visione sul futuro, Giovanni Ferrero ha detto la sua anche sull’intelligenza artificiale, in un mondo dominato dagli algoritmi.

Quello dell’AI lo ha definito “un tema centrale per ridisegnare l’architettura del futuro. Gli studi indicano che l’AI sui lavori ripetitivi white collars solo negli Stati Uniti potrà rimpiazzare metà dei posti di lavoro nei prossimi cinque anni. Le big tech (open AI, Meta, Google) hanno investito 300 miliardi quest’anno per accelerare l’AI. Per me, deve essere confinata al potenziamento della prestazione, non alla sostituzione dell’umano“.

E a proposito di sostituzione del lavoro umano, Ferrero ha garantito che nella sua azienda non sarà così: “Abbiamo affidato l’uso dell’AI a comitati etici. Nessun posto di lavoro verrà sostituito dall’intelligenza artificiale. La useremo, ma solo per potenziare la produttività, non per sostituire l’uomo, che resterà al centro. Nessuno perderà il lavoro“.