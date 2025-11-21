Giovanni Floris contro il Governo Meloni, "surfisti che devono viaggiare su un'onda di rabbia o solidarietà"

Giornalista pubblicista. Laureato in Comunicazione, per anni si è occupato di sport e spettacolo. Scrive anche di attualità, cronaca e politica. Ha collaborato con importanti testate e programmi radio e tv, a livello nazionale e locale.

Giovanni Floris ha criticato il Governo Meloni in tv, descrivendo la maggioranza come “una maggioranza di surfisti che devono viaggiare su un’onda di rabbia o solidarietà”, perché sanno solo stare “a galla”. Il giornalista e conduttore televisivo ha poi aggiunto: “Per loro i fatti sono l’ultimo problema”.

L’attacco di Giovanni Floris al Governo Meloni

Il conduttore di DiMartedì Giovanni Floris è intervenuto in tv nella trasmissione Piazzapulita condotta da Corrado Formigli su La7. Le sue parole: “Tutto è un diversivo, qualsiasi cosa succeda è un diversivo. Mi immagino questa maggioranza come una maggioranza di surfisti: devono viaggiare su un’onda, che possa essere di rabbia, di solidarietà, di emozione. Devono sempre creare un’onda perché non sono dei nuotatori, non è che vanno da nessuna parte, in qualche misura stanno a galla“.

Floris ha poi aggiunto: “Per loro i fatti sono l’ultimo problema, loro hanno una visione totalmente politica, olistica dal punto di vista politico. La politica mangia tutto, la liceità, la politica mangia l’opportunità, la politica mangia i limiti, la politica mangia i fatti”.

ANSA

Giovanni Floris.

Floris contro Meloni: la “stoccata” sulla sicurezza

Ospite de La Torre di Babele, in precedenza, Giovanni Floris aveva dialogato con Corrado Augias riflettendo sul ruolo dell’autoironia nella leadership politica.

Secondo Floris, la capacità di scherzare su se stessi è legata a una forte sicurezza personale, mentre la mancanza di fiducia porta spesso a rigidità, eccessi e atteggiamenti radicali. Andreotti era uno che sapeva scherzare perché era sicuro del suo potere. Berlusconi era una persona scherzosa, che anche quando attaccava l’avversario in qualche modo gli strizzava l’occhio. Giorgia Meloni non è sicura di sé“.

Floris e la frase sui gladiatori: la polemica di FdI

L’affondo di Giovanni Floris sulla maggioranza di Governo è arrivato a distanza di alcuni giorni dalla polemica tra il giornalista e conduttore tv e Fratelli d’Italia sui gladiatori al Colosseo.

Nella puntata di DiMartedì dell’11 novembre, Floris, con Veltroni ospite in studio, ha menzionato l’accordo di Promozione Gladiatura firmato nel 2024 che ha poi portato alla legge 152/2024 sulla rievocazione storica.

Mostrando alcune immagini degli uomini con indumenti da gladiatori che è possibile incontrare attorno al Colosseo, il conduttore ha affermato che quelle persone sono “pagate dallo Stato”. Poi ha ironizzato su un intervento di Sergio “Nerone” Iacomoni alla Camera dei Deputati, in cui con uno spiccato accento romanesco ha ringraziato i firmatari perché “ce state a da’ retta”.

Federico Mollicone di FdI ha replicato con una nota in cui ha parlato di “processo di stampo sovietico” contro “gli esponenti della maggioranza, il sottoscritto e i rappresentanti delle associazioni di rievocazione storica”.