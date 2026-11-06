Giovanni Floris sulle immagini di Meloni quando attendeva Trump, "la moglie che aspetta il marito ubriaco"

Classe ’88, è giornalista professionista dal 2017. Scrive di cronaca e attualità economico-politica, interessandosi nel tempo di tematiche sociali e sport. Ha collaborato con diverse testate nazionali, con esperienze anche in radio.

Giovanni Floris non fa sconti a Giorgia Meloni e inchioda la premier all’alleanza con Donald Trump. Nell’analisi del capitombolo del presidente Usa nel voto di metà mandato, il giornalista e conduttore ha criticato senza mezzi termini il tentativo del governo italiano di smarcarsi dalla sonora sconfitta del tycoon. “Adesso però neanche Meloni può far finta di non vedere” ha commentato il volto di DiMartedì.

L’analisi di Giovanni Floris

Ospite di Corrado Formigli a PiazzaPulita, Giovanni Floris ha dato il suo parere sul dopo Midterm americano, indicando le possibili ripercussioni delle elezioni negli Stati Uniti da questa parte dell’Oceano.

“Noi siamo davanti in qualche misura a un avvenimento storico, un popolo che si rende conto di aver sbagliato e capovolge la propria decisione” è la considerazione del giornalista, secondo cui il tonfo di Donald Trump si spiegherebbe con il fatto che “la gente vuole stare bene, lui li faceva stare male”, per motivi che vanno oltre una semplice questione economica.

“Questa destra è cupa, lui ha portato la violenza, ha portato l’ICE, ha portato la paura, ha portato la povertà, ha portato l’arricchimento personale” ha detto ancora Floris, spiegando come Trump si sia “messo dalla parte sbagliata, lui era il cattivo, gli altri erano i buoni”.

I rapporti tra Donald Trump e Giorgia Meloni

Ripercorrendo l’evoluzione dei rapporti tra Donald Trump e Giorgia Meloni in questi anni, nel suo ragionamento Floris ha richiamato la premier alle sue responsabilità nell’aver sostenuto in più circostanze il presidente Usa.

“Adesso però neanche Meloni può far finta di non vedere quello che succede quando si è i cattivi – ha affermato il giornalista – quando non si governa eccetera… poi c’è stata una rottura che è stata dettata più da motivi personali, diciamoci la verità, è stata dettata da Trump”.

“La natura è quella che l’ha condannata a stare con Trump” è il parere di Giovanni Floris.

L’affondo al governo

Per il conduttore di DiMartedì, in definitiva, i campioni del sovranismo che hanno dominato questa stagione politica, da Vucic a Bolsonaro, “sono messi molto male, perché vendono un immaginario buio in tempi in cui le persone cercano la luce” e per la destra italiana è troppo tardi per prendere le distanze con l’attuale amministrazione Usa.

“Le immagini di Giorgia Meloni e Trump le abbiamo tutti davanti agli occhi, quell’attesa fatta un po’, nell’immaginario, come la moglie che aspetta il marito che torna a casa ubriaco” ha affermato Floris, richiamando alla mente l’immagine emblematica del presidente Usa e la premier al G7 di Evian dello scorso giugno, con il successivo botta e risposta tra i due.

“Io mi ricordo La Russa che disse ‘questa è un’occasione per la nostra economia per crescere’. C’era Borghi che diceva ‘adesso arriva Trump e vi mette a posto lui’ – ha ricordato ancora – Queste immagini sono dentro la testa, non le puoi cancellare. Le puoi cancellare se mi dai qualcosa. Ma loro che hanno dato?”.