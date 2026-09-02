Giovanni Guidelli, l’intervista all’attore su Canale 5: “Non sono arrivato dove volevo, c’è ancora da fare”

Con un percorso accademico in Comunicazione, ha scritto di cinema, tv, libri e musica. Ha curato prefazioni e capitoli editoriali, collabora con testate nazionali e gestisce il database di un sito dedicato al cinema.

Ci sono vite che, osservate da lontano, sembrano procedere per accumulo: esperienze, incontri, successi, cadute, ripartenze. Poi ci si avvicina e si scopre che a tenere insieme tutto non è ciò che è accaduto, ma il modo in cui una persona ha scelto di attraversarlo. Giovanni Guidelli attore e regista, dà l’impressione di appartenere a questa seconda categoria. Incontrarlo alla vigilia del suo ritorno in tv nella serie di Canale 5 Erica – Una detective per caso significa confrontarsi con un uomo che sembra avere sviluppato nel tempo una particolare insofferenza per le versioni accomodanti, comprese quelle di se stesso. Non cerca necessariamente una conclusione capace di mettere ordine nel passato. Al contrario, conserva una forma di irrequietezza, quasi che considerarsi arrivato significhi smettere di cercare. Ed è forse qui che l’attore e l’uomo finiscono per assomigliarsi più di quanto Giovanni Guidelli stesso sarebbe disposto ad ammettere. Giovanni Guidelli è attratto dalle ombre. Non perché debbano necessariamente nascondere qualcosa di oscuro, ma perché è lì che un volto acquista profondità. La luce mostra, l’ombra suggerisce. E ciò che suggerisce, spesso, racconta molto più di ciò che viene esibito. Succede anche durante questa intervista esclusiva per Virgilio Notizie. C’è una parte visibile, quella di una carriera cominciata prestissimo e attraversata per decenni. E poi ce n’è un’altra che emerge lentamente, quando le domande smettono di riguardare soltanto il mestiere e cominciano a interrogare il tempo, le aspettative, la memoria, le scelte. È in quel momento che le risposte diventano meno automatiche, compaiono silenzi, deviazioni, qualche esitazione. Ed è proprio lì che l’intervista comincia davvero. Perché dietro una carriera si può costruire una biografia. Dietro un uomo, molto meno. Forse Giovanni Guidelli lo sa bene. A quasi sessant’anni non sembra interessato a consegnare una versione definitiva di sé, né a trasformare il passato in una rassicurante somma di esperienze. Conserva piuttosto una tensione verso ciò che ancora non conosce, non ha raggiunto, forse nemmeno compreso fino in fondo. E allora questa conversazione non nasce per stabilire chi sia Giovanni Guidelli. Nasce, semmai, dal tentativo di capire che cosa rimanga quando per un momento si spengono le luci del set, i personaggi tornano a essere soltanto nomi scritti su una sceneggiatura e davanti allo specchio resta una persona sola con la propria storia. È da lì che abbiamo cominciato.

Giovanni, partiamo dal personaggio che interpreta nella serie di Canale 5 Erica – Una detective per caso. Chi è?

“Ci sono due aspetti che devo precisare subito. Non so perché, ma negli ultimi tre o quattro anni fanno firmare NDA quasi capestro, che impongono di non rivelare nulla, nemmeno sotto tortura. Quindi che cosa posso raccontarle? È un personaggio, a mio avviso, un po’ più anziano di me, coinvolto in questa indagine. Purtroppo non posso dire molto di più. È poco, lo so, ma davvero non posso aggiungere altro. Si tratta comunque di un ruolo circoscritto, nel senso che, rispetto a molti altri lavori che ho fatto, è un protagonista di puntata. Spero di avergli reso onore, come cerco sempre di fare, non soltanto per rispetto del mio mestiere, ma anche delle persone che dedicano il proprio tempo a guardarmi. Per me conta molto. Che lavori con una produzione internazionale o con una fiction italiana, cerco sempre di rimanere coerente con me stesso. Sul personaggio, quindi, non posso spingermi oltre, se non dicendo che presenta diverse sfaccettature. E, come accade con i ruoli che mi interessano maggiormente, sono soprattutto le ombre a essere importanti. Sono proprio queste a conferire una terza dimensione: altrimenti i personaggi risulterebbero piatti, bidimensionali. Questo, sicuramente, è un personaggio che ha le sue zone d’ombra”.

Ha citato subito un elemento che richiama molti altri suoi personaggi: le ombre. Perché un attore ne è così attratto? Può essere un modo per esplorare le proprie zone d’ombra oppure per guardarsi dentro e, magari, comprendere chi non si vuole essere?

“Credo di aver superato da molto tempo questa fase introspettiva, o comunque quella in cui si recita per diventare qualcun altro. Faccio questo mestiere da una vita e ormai il mio unico paradigma è cercare di essere credibile, reale, vero. Non voglio scomodare Shakespeare, ma se non si è veri, o almeno non si cerca di esserlo, alla fine si rischia di ridurre tutto a facce parlanti. Per questo non instauro un rapporto psicologico con i personaggi che interpreto: non c’è, da parte mia, una ricerca legata a traumi o a elementi personali. Cerco semplicemente di renderli veri, ciascuno nella propria specificità. È questo che mi interessa ed è ciò che provo a fare ogni volta”.

Simona Malato una volta ci disse: «Vengo scelta molto spesso per ruoli da cattiva e questo mi ha portato a riflettere anche su come gli altri mi vedono». Fino ad arrivare a chiedersi: «Ma chi sono?». Essere scelto per determinate tipologie di personaggi l’ha mai portata a interrogarsi in questo senso?

“Ho sempre notato che, a parte quando ero giovane e belloccio e magari mi affidavano anche ruoli da protagonista o da eroe, con il tempo le dinamiche cambiano. L’eroe tende a essere un po’ più piatto, ma rimane pur sempre l’eroe. In una storia, invece, c’è sempre bisogno di un contraltare. Non necessariamente di un antieroe, perché dipende dal racconto, ma spesso serve un cattivo. E per interpretare bene un cattivo ci vogliono attori. Forse è anche per questo che spesso mi hanno affidato ruoli da antagonista o, comunque, personaggi caratterizzati da zone d’ombra. Se ripercorro la mia filmografia, per quanto non sterminata, sia televisiva sia cinematografica, ne trovo parecchi. Mi vengono in mente diversi esempi. Ho cominciato con La notte di San Lorenzo, per citarne uno. Non era il mio primo lavoro, ma lì interpretavo il ragazzino fascista. In qualche modo restiamo legati anche agli imprinting iniziali. Era il 1981 e, negli anni successivi, ho continuato a interpretare figure nelle quali era presente una componente più oscura. Penso, per esempio, a Victor Benac nella serie Elisa di Rivombrosa: non poteva certo essere l’eroe della storia e, di conseguenza, doveva avere le sue ombre. Lo stesso vale per molti altri ruoli che ho interpretato. Personaggi di questo tipo ne ho fatti diversi; di eroi tout court, invece, direi di no. A pensarci bene, non mi sembra proprio di averne mai interpretato uno”.

Ha appena ricordato La notte di San Lorenzo. In realtà, però, la recitazione è entrata nella sua vita molto prima, quando era poco più che un bambino. Come è iniziato tutto? E soprattutto perché, crescendo, ha deciso di proseguire proprio su quella strada, quando avrebbe potuto tranquillamente scegliere un percorso diverso?

“Ho cominciato molto presto perché era mio padre a spingermi in quella direzione. Mi fece entrare in Rai attraverso un provino quando avevo dieci anni. All’inizio lavorai soprattutto in radio. Prima, però, ero principalmente un musicista. Suonavo con le mie sorelle: eravamo una sorta di ‘Carro di Tespi’. Siamo arrivati persino a partecipare a Fantastico con Pippo Baudo, quindi parliamo della prima serata e di esperienze già molto importanti. Nel frattempo, a sedici anni e mezzo, avevo girato un film con Lizzani. Successivamente ero entrato nella Bottega di Gassman, proprio con Vittorio Gassman. Alle spalle, quindi, avevo già un percorso piuttosto articolato. Intorno ai ventidue anni, però, si verificarono alcuni eventi familiari che ci portarono a prendere strade diverse. Lasciai il gruppo dei fratelli Guidelli e intrapresi con maggiore decisione la carriera di attore, arrivando anche ad andarmene di casa. Furono momenti molto forti anche dal punto di vista personale. Poi arrivò Domani accadrà con Luchetti e da lì proseguii su questa strada”.

Che cosa le offriva la recitazione che, a un certo punto, la musica non riusciva più a darle?

“Il rapporto con la musica, anche per via degli studi al Conservatorio, mi poneva sostanzialmente davanti a due possibilità. Una era proseguire lungo il percorso accademico. Parallelamente avevo continuato a studiare armonia e composizione, oltre alla direzione d’orchestra, ma alla fine ci si confronta anche con una questione molto concreta: come mettere a frutto quella preparazione? Entrare in un’orchestra? La prospettiva diventava quindi piuttosto complessa. Soprattutto, però, pesava la situazione personale e familiare. Nel momento in cui si decide di lasciare il quartetto formato con le mie tre sorelle, inevitabilmente cambia tutto. Il punto è che da giovane non volevo recitare. Non mi interessava. Con il tempo, invece, la recitazione ha assunto uno spazio sempre maggiore nella mia vita. Forse perché ho avuto la fortuna, fin da ragazzo, di essere diretto da registi che mi hanno capito e che, soprattutto, hanno saputo trasmettermi qualcosa”.

È stato quindi anche l’incontro con determinati registi a farle capire che la recitazione sarebbe diventata la sua strada?

“Sì, credo di aver avuto la fortuna di essere diretto da registi che mi hanno lasciato qualcosa. I Taviani, per esempio, mi hanno trasmesso l’amore per questo mestiere, ma anche la dedizione, lo scrupolo e la costanza. Evidentemente ho trovato, e trovo ancora oggi, nonostante tutte le difficoltà, più stimolante la recitazione. Negli ultimi anni, anche per una questione anagrafica, a questa si è affiancato il desiderio di dedicarmi alla regia. Dopo essere stato diretto per tutta la vita, nasce anche la voglia di confrontarsi con ciò che accade dietro la macchina da presa. E poi ci sono le storie. In fondo, certe inclinazioni riaffiorano dall’infanzia. Ricordo che già alle elementari scrivevo sceneggiature. Naturalmente erano quelle che poteva scrivere un bambino, ma evidentemente, crescendo, si finisce anche per ritrovare qualcosa che si aveva già dentro. Oggi, quindi, scrivo sceneggiature e dirigo i miei cortometraggi. Non ho ancora realizzato un lungometraggio, ma porto avanti anche questo lavoro con lo stesso approccio e la stessa dedizione, cercando di non lasciare nulla al caso. Mi sono sempre detto che bisogna essere totalmente meccanici. Occorre conoscere e preparare ogni dettaglio e poi, una volta fatto tutto questo lavoro, riuscire a restituirlo come se stesse accadendo in quel preciso istante. Deve sembrare che tutto nasca lì, sul momento, mentre in realtà ogni movimento, ogni gesto, ogni parola e ogni intenzione sono sotto controllo. È questo che cerco di fare”.

Attraverso i propri film, un autore non fa altro che inseguire costantemente una domanda. Vale anche per lei? E, se sì, qual è la domanda che sta inseguendo?

“Per quanto riguarda il cinema come attore, direi di no. Come interprete sono, inevitabilmente, un prestatore d’opera. Cerco di avvicinarmi il più possibile a ciò che il regista mi chiede. Come regista, invece, ma direi soprattutto come autore, forse sì. Se ripenso almeno ai lavori che ho realizzato finora, probabilmente c’è un elemento ricorrente. Mi torna in mente ciò che mi disse Maria Soresina. Era una grandissima dantista, ma soprattutto una personalità straordinaria, alla quale devo davvero molto. La coinvolsi perché avevo scritto una sceneggiatura su Farinata degli Uberti e, di conseguenza, sul catarismo e sulle ragioni che portarono allo sterminio dei catari. Sentivo l’esigenza di interrogarmi sul perché Dante trattasse Farinata degli Uberti in quel modo. Chiesi quindi a Maria Soresina, scomparsa quasi due anni fa, di leggere la sceneggiatura e di aiutarmi nella revisione. In sostanza mi disse: «Se vuole realizzare un lavoro sui catari come ne sono già stati fatti tanti, non conti su di me. Se invece vuole raccontarli riportando alla luce determinati aspetti, allora va bene». Seguii le sue indicazioni. Dopo quel lavoro ho realizzato un cortometraggio sulla tragedia di Ribolla, una delle più gravi sciagure sul lavoro avvenute in Italia dal secondo dopoguerra in poi. Anche in quel caso affrontavo un tema scomodo, che mi ha fatto incontrare, ancora una volta, silenzi e imbarazzi. Successivamente ho realizzato Mala Mente, che affronta la condizione dei pazienti reclusi nei manicomi e quanto avveniva all’interno di quelle strutture, ma anche una questione di carattere sociale. Basti pensare che durante il ventennio fascista, fino ad arrivare al 1939-1940, in Italia il numero degli internati nei manicomi passò da 50.000 a 90.000. Esisteva, quindi, anche una forma di coercizione. Alla fine, la risposta alla sua domanda me l’ha data proprio Maria Soresina. Mi disse: «Si vede che questi argomenti ti cercano». Che cosa cerco, allora? Forse provo a riportare alla luce, attraverso determinate vicende, verità sottaciute o perdute. Evidentemente è questo il fil rouge che attraversa le mie piccole creazioni”.

Quali sono le verità sottaciute o perdute di Giovanni Guidelli?

“Non sono mai stato particolarmente credulone. Non ho mai accettato acriticamente le informazioni che mi venivano fornite. Oggi credo che viviamo un periodo molto complesso, per non dire peggio, nel quale l’informazione passa, come del resto è sempre accaduto, attraverso i filtri di chi detiene il potere. Questo non significa, però, che cerchi una mia verità, una verità personale. Cerco semplicemente di vivere la mia vita. Se penso a un tema che mi interessa davvero, però, mi viene in mente un altro aspetto: a mio avviso non esiste più il cinema civile. Abbiamo Ken Loach, che probabilmente è rimasto l’ultimo leone, e forse qualche altro autore nel Sud-est asiatico. Ma non abbiamo più determinate figure. In Italia, per esempio, non abbiamo più un Rosi. E allora mi domando: perché? Sono direttore artistico di un festival che ho creato e ricevo numerosi cortometraggi italiani. Sono spesso lavori molto gradevoli, realizzati bene, ma raramente raccontano storie che vadano oltre il disagio giovanile, i brufoli o la caffettiera messa sul fuoco. E allora mi chiedo: possibile che non abbiamo storie di maggiore respiro da raccontare? Credo che questo dovrebbe far riflettere. Probabilmente, quindi, cerco di scandagliare temi e vicende che difficilmente trovano spazio”.

Per lei che cos’è stato il cinema? Una moglie infedele oppure un’amante fedelissima?

“Scelgo una terza risposta. Non è una moglie, perché con il cinema non si stipula un contratto e, di conseguenza, non si ha mai alcuna garanzia. Non ho mai avuto la certezza che il giorno dopo ci sarebbe stata un’altra opportunità, nemmeno nei momenti in cui ero all’apice della carriera, o comunque molto più di quanto non lo sia adesso. Ci sono fasi in cui si ha quasi la sensazione di essere arrivati e di essersi conquistati almeno una nicchia, un proprio spazio. Eppure quella sicurezza non c’è mai stata. Non direi nemmeno che sia un’amante. Per me è un amore. E l’amore, come tutti gli amori, è una malattia, una condizione floristica. Parlerei quindi più del mio amore per questa forma di espressione, per il cinema in generale, che dell’amore del cinema nei miei confronti. Non voglio dire che sia stato un amore non corrisposto. Sicuramente, però, ho dato più al cinema di quanto, spesso, il cinema abbia dato a me. Mi ha regalato anche delle delusioni, naturalmente. E forse, con il passare degli anni, me ne procura sempre di più. Anche perché si acquisisce maggiore consapevolezza, si raggiunge un’età diversa e si finisce inevitabilmente per osservare la realtà con altri occhi. C’è però anche un dato che, a mio avviso, è oggettivo: il livello si è abbassato paurosamente. E quando il livello scende in maniera così drastica, quando non è più necessario raggiungere determinati acmi, determinate vette, allora può farlo Tizio, può farlo Caio, può farlo Sempronio. Può farlo chiunque. Prima non era così. Prima la selezione era maggiore”.

Foto: Samuele Vannoni

Quanta ambizione c’era nel Giovanni Guidelli degli inizi?

“Tantissima. Quando entrai alla Bottega di Gassman fui selezionato insieme ad altre dieci persone: quell’anno, nel 1984, eravamo in undici e avevo diciassette anni e mezzo. Eppure, dopo tre o quattro mesi, lasciai la Bottega perché non mi piaceva il modo in cui uno dei docenti mi insegnava a mettere gli accenti nelle poesie. Bisogna anche considerare che ricevevamo una borsa di studio che, se non ricordo male, ammontava a diciannovemila o ventiduemila lire al giorno. Perché, allora, volevo andarmene? Perché desideravo imparare il mestiere sul campo. Non volevo rimanere lì a scaldare il banco o le gradinate della scuola. Questa convinzione mi è sempre rimasta. Dopo La notte di San Lorenzo mi dissi: «Voglio provare a fare questo mestiere». E se allora mi avessero chiesto: «Dove vuole arrivare?», avrei risposto: «Voglio vincere l’Oscar». L’obiettivo è sempre stato quello. Quindi, se non è ambizione questa… Mi sono sempre detto che mi sarebbe andato bene anche vincerlo come attore non protagonista, ma volevo arrivare all’Oscar. Naturalmente non l’ho vinto e, a dire il vero, non sono arrivato nemmeno al David di Donatello. Da un certo punto di vista, un po’ come la volpe con l’uva, non mi dispiace neppure. Evidentemente non sono abbastanza bravo”.

Se l’ambizione è stata così forte, altrettanto deve esserlo stata la determinazione. Qual è stato il sacrificio più grande che ha affrontato per inseguire questo mestiere?

“Il primo in assoluto riguarda un aspetto della mia vita che praticamente non conosce nessuno. Me ne sono andato di casa a diciotto anni e mezzo e non sono più tornato. Questo significa lasciare tutto e avventurarsi nell’ignoto. E non mi vergogno affatto di dirlo: ho dormito davvero sotto i ponti. Ho dormito nei cartoni, nei furgoni, a seconda dei periodi. Nel mio percorso professionale ho vissuto spesso alti e bassi impressionanti. Poteva capitarmi di essere protagonista di un film, di partecipare a una presentazione con Lady Diana e, magari, tre mesi dopo, ritrovarmi senza una lira e dover pensare semplicemente a sopravvivere. Cercare lavoro come fornaio o dedicarmi ad altro, continuando comunque a inseguire questo sogno. Forse il sacrificio più grande è stato proprio continuare a crederci. Ci fu poi un altro periodo della mia vita in cui, invece, professionalmente tutto andava bene. Parlo della fine di Incantesimo e dell’inizio de La squadra. Apro una parentesi: praticamente tutti i ruoli che ho interpretato li ho ottenuti superando dei provini. Nel 1999-2000 mio figlio, che aveva cinque anni, contrasse una malattia del sangue molto seria. Fu un calvario durato due o tre anni. Oggi sta bene, ma quello fu un periodo estremamente difficile. In quel momento ebbi uno scontro molto duro con la produzione perché dovevo tornare a Firenze, in ospedale. Non volevo spiegare il motivo per cui avessi bisogno di rientrare e chiedevo semplicemente che venisse rispettato il contratto, quindi il numero di giornate lavorative previste. Questo creava notevoli difficoltà alla produzione perché si lavorava a ritmi serrati. La situazione portò quindi a uno scontro molto serio. Quando le condizioni di mio figlio cominciarono a migliorare, dopo circa un anno e mezzo, ebbi un incidente sul set de La squadra. Mi fratturai l’omero destro in sette punti e dovetti affrontare una riabilitazione molto impegnativa. E fui licenziato. Da quel momento dovetti affrontare una causa durata otto anni, perché sostenevano che l’incidente non fosse avvenuto sul set. La mia caparbietà si manifestò anche in questo: andare avanti contro tutto e contro tutti, naturalmente affrontandone le conseguenze. Può immaginare che cosa significhi intraprendere una causa del genere. E qui torniamo anche al discorso che facevamo prima sulla verità. Volevo che venisse ristabilita: l’incidente era avvenuto sul set. Su questo, per me, non potevano esserci discussioni. Alla fine vinsi la causa. Fu, però, una vittoria di Pirro. Una vittoria arrivata dopo sette anni trascorsi, di fatto, fuori dal circuito principale, proprio nel momento di maggiore successo della mia carriera. E dopo un periodo così lungo bisogna faticosamente ricominciare”.

Come ha vissuto psicologicamente quello che potremmo definire il periodo della “black list”? E soprattutto come ha continuato ad alimentare il suo lavoro e la sua passione? Un musicista, anche senza un committente, può sedersi al pianoforte e suonare; un pittore può prendere una tela e dipingere. Ma un attore, quando non lavora, come continua a coltivare la propria professione? Come preserva la propria identità artistica?

“Con molta fatica. Innanzitutto, cercando di rimanere con i piedi per terra. Sono un po’ della vecchia scuola e quindi cerco sempre di imparare qualcosa di nuovo, leggere, informarmi, studiare monologhi. In quel periodo mi sono aperto anche alla possibilità di ricominciare attraverso strade diverse. Successivamente, per esempio, ho fondato un’associazione culturale. Il ragionamento era questo: vediamo se, nel frattempo, riesco a continuare a esercitare questo mestiere, a mantenere viva la passione, anche quando non sono al vertice e quando nessuno mi mette nelle condizioni di esserlo. Resta però un dato: si è sempre in balia di ciò che decidono ‘loro’. E, alla fine, sono sempre questi ‘loro’ a decidere. Mi è capitato persino di trasformare questo aspetto in un personaggio. In Malamente ho cercato di attingere anche a questa esperienza: a quelle persone che, se vogliono, possono ostracizzarti in qualsiasi momento, sempre con il sorriso. È proprio dietro quel sorriso che possono nascondersi le intenzioni peggiori. È il sorriso compiaciuto di chi sa di poter fare di te ciò che vuole. Come faccio, allora, ad andare avanti? Non lo so. Cerco semplicemente di riuscirci. Le esperienze, poi, diventano cicatrici. Ognuna lascia un segno, come una tacca incisa su un muro, e sai esattamente a quale momento della tua vita appartiene. Alla fine, tutto questo ti fortifica. Non voglio prendere in prestito espressioni che non mi appartengono, ma il concetto è semplice: con il tempo si diventa sempre più consapevoli. Non significa che certe esperienze scivolino addosso, ma smettono di produrre le conseguenze feroci che avrebbero provocato anni prima. Si diventa più simili a una bestia che sa esattamente di poter sopravvivere. È questo il punto”.

Sette o otto anni sono un periodo lunghissimo. E dall’esterno è facile domandarsi semplicemente: «Che fine ha fatto quella persona?», senza conoscere ciò che si nasconde realmente dietro il suo percorso.

“Sì. Questa intervista mi permette anche di aprirmi un po’, come persona, al di là del mestiere. Probabilmente non le sto raccontando nulla di nuovo e immagino che molti altri le abbiano confidato esperienze simili. Ciò che il pubblico vede di una persona è davvero soltanto la punta dell’iceberg. E soprattutto vede un’immagine che finisce per costruirsi nella mente di chi guarda. Per il pubblico sei Fabrizio Nava, poi sei Victor Benac. È più difficile essere Giovanni Guidelli, perché le persone non sanno chi sei realmente. Se non partecipi a programmi di gossip e non metti in piazza la tua vita, ciò che appartiene alla sfera privata rimane tale. E allora il meccanismo è semplice: se ci sei, esisti. Questo vale anche per quei sette anni. Se scompari dagli schermi, è facile che qualcuno si domandi: «Che fine ha fatto? Perché non si vede più?». Ma è una situazione che condivido, credo, con migliaia di altri attori e attrici, anche molto bravi. Questo mestiere funziona così. E si va avanti”.

Anche durante quegli anni, però, riuscì comunque a portare avanti qualche progetto professionale.

“Ebbi anche la fortuna, intorno al quarto anno della causa, di ottenere comunque un ruolo da coprotagonista. Lavoravo per Mediaset. Con la Rai, invece, non lavoravo più, perché la causa riguardava una produzione legata proprio alla Rai. Quel canale, quindi, rimase per me chiuso per diversi anni. In quel periodo, però, bisognava fare i conti anche con le voci che circolavano. Naturalmente non c’era uno scontro diretto con i colleghi, ma poteva capitare di incontrare qualcuno con cui giocavo nella Nazionale Attori e sentirmi dire: «Ho saputo che hai combinato un casino», oppure: «Ho sentito che gli hai fatto causa». A quel punto dovevo spiegare: «Guardate che non è andata così. C’è stato un incidente e poi una causa». Il problema è che ciò che circola sul proprio conto non è sotto il nostro controllo. Si può cercare di correggere certe ricostruzioni, di chiarire, ma fino a un certo punto. Le voci prendono la loro strada, comprese le calunnie e tutto il resto. Si impara ad accettare che faccia parte del gioco”.

Torniamo però agli anni del successo. In quel periodo era consapevole anche della propria bellezza e del fatto che il fisico rappresentasse una componente importante del suo lavoro? Che rapporto aveva con il suo corpo?

“Ho sempre avuto un rapporto molto buono con il mio fisico. Non mi sono mai considerato un atleta, ma ho sempre pensato che il corpo fosse una sorta di santuario, ciò che consente di affrontare il lavoro e, più in generale, la vita. Per esempio, corro da sempre. Non so se corro per inseguire qualcuno o per fuggire da qualcuno, ma continuo a farlo. Ho praticato anche molte altre attività fisiche, quindi sì, il corpo ha sempre avuto una grande importanza per me”.

E oggi, con il passare del tempo, questo rapporto è cambiato?

“No. Continuo a pensare che il corpo vada preservato sempre. È questo l’aspetto fondamentale. A volte, quando compare qualche acciacco, mi arrabbio con me stesso perché pretendo di essere sempre al cento per cento. Quando giravamo La squadra, per esempio, facevo tutto senza controfigure. Anche l’incidente con il cavallo avvenne in quel contesto. Guidavo le auto, affrontavo personalmente le scene d’azione. Ho partecipato anche a qualche campionato in pista. Già in Bankomatt, per esempio, eseguivo personalmente alcuni esercizi previsti dal film. Se mi chiede che cosa non so fare, le rispondo: sciare. Non ho mai sciato e non ho mai indossato un paio di sci. Sicuramente quello. E poi il paracadutismo, che non ho mai praticato. Per il resto non mi vengono in mente molte esperienze nelle quali non mi sia almeno cimentato. Anche nel ballo, pur essendo un po’ un pezzo di legno e non avendo una particolare capacità di movimento, provo comunque a mettermi in gioco. Se lo chiede ai miei amici, le diranno che, quando c’è una sfida, Guidelli è il primo ad accettarla. A volte è persino quello che la propone. Se bisogna salire in cima a una montagna, correre, nuotare o affrontare qualsiasi altra prova, Guidelli c’è”.

Il discorso sul tempo mi porta anche a un’altra dimensione. Che rapporto ha con i? In altre parole, come guarda al passato?

“Per me il rapporto con i ricordi è strettamente legato alla memoria. Credo che siamo una generazione che la sta perdendo, anzi, che in parte l’ha già perduta. E non mi riferisco soltanto alla mia: penso anche a quella di mio figlio e a quelle successive. Stiamo perdendo la memoria. E questa perdita sarà, a mio avviso, una delle nostre disgrazie più grandi. Lo dico in maniera molto netta. I ricordi sono importanti, così come lo sono le loro fonti. Ma soprattutto è essenziale non disperderli, perché custodiscono sensazioni, sapori, esperienze. Sono parte della nostra memoria. Per questo ho un legame molto forte con il passato. C’era una volta a Ribolla nasce da una memoria che naturalmente non è mia, ma appartiene ad altri. Farinata – La tredicesima notte è memoria. Mala Mente lo è altrettanto. Mi riferisco a ciò che realizzo personalmente come autore, non al mio lavoro di attore. Se guardo alle opere che creo, però, il rapporto con la memoria è certamente molto forte”.

E con il futuro? Qual è oggi il suo rapporto con le aspettative?

“Per quanto riguarda le aspettative, sono soddisfatto. Per esempio, ho preso parte… Anche questo, in realtà, non si potrebbe ancora dire, ma glielo accenno. Un paio di mesi fa ho ottenuto un ruolo in una produzione internazionale molto importante. Per me è stata una grande soddisfazione. L’aspettativa, allora, si trasforma quasi nella possibilità di dirsi: guarda, con una semplice self audition, realizzata però per una produzione straniera, sono riuscito a riconquistare quella che considero la mia piccola posizione, cioè un posto all’interno di un cast internazionale. Questo mi dà nuova linfa. Non parlerei più di speranza, perché non sono più una persona che vive inseguendo speranze o sogni. La definirei piuttosto energia nuova, una batteria che si ricarica. È come potersi dire: nel 2026 sei entrato di nuovo in una produzione internazionale. Grazie a chi? A te stesso. Non ad altro, non ad altri. Al tuo mestiere. Poi, naturalmente, conta anche la fortuna. Se parliamo di aspettative, mi viene in mente una frase pronunciata da Bruno Ganz nel film Bankomatt: la bravura è nulla in confronto alla fortuna. Bisogna essere fortunati. Perché, senza fortuna, non si va molto lontano”.

Ricorda il giorno in cui è diventato padre? Che cosa scattò dentro di lei?

“È stato bello. E uso la parola ‘bello’ nel suo significato più pieno. Forse oggi utilizziamo poco anche termini così semplici. Allo stesso modo, mi sembra che si realizzino pochi film capaci di raccontare storie d’amore autentiche. Si parla continuamente di disagio e di molti altri temi, mentre credo che raccontare bene una storia d’amore sia difficilissimo. Se devo riassumere quel momento, quindi, scelgo proprio questa parola: bello. Non avrei molto altro da aggiungere. È stato un passaggio fondamentale della mia vita. Tra l’altro, ancora oggi ho un ottimo rapporto con mio figlio, nonostante sua madre e io siamo separati e poi abbiamo divorziato. È un legame che, inevitabilmente, si è rafforzato ancora di più dopo la malattia che ha affrontato. Adesso è una bestia di trentadue anni e ne sono molto felice. Anche perché quelli che abbiamo attraversato non sono stati semplicemente momenti difficili: sono stati anni durissimi. Naturalmente lo sono stati prima di tutto per lui, anche se allora non poteva rendersene pienamente conto. Per noi fu un vero calvario”.

In quel periodo immagino che la paura fosse enorme. Oggi esiste ancora una paura in Giovanni Guidelli? E, se sì, a che cosa è legata?

“Quella era una paura particolare, perché nasceva dall’amore per mio figlio, ma anche da una sensazione di totale impotenza. Dal non poter fare nulla per aiutarlo. La settimana successiva, il sabato e la domenica, andavo comunque a girare La squadra. Può quindi immaginare con quale stato d’animo affrontassi il lavoro. Quella paura, però, era legata precisamente all’amore e all’impotenza. Oggi, invece, avverto una preoccupazione più generale. Mi inquieta il fatto che non ci rendiamo conto dell’enorme potenziale che avremmo, ma nemmeno del vuoto e della direzione verso cui ci stiamo muovendo. A mio avviso è un fenomeno preoccupante su scala mondiale. Il quadro complessivo lo è realmente. Oggi, inoltre, è diventato difficile persino esprimere il proprio pensiero. Ci sono persone che trovano il coraggio di parlare e vengono immediatamente etichettate. Se penso alle liste di proscrizione che colpirono gli attori negli anni Cinquanta, per certi aspetti trovo la situazione attuale persino peggiore. Oggi tutto è molto più sfumato, più opaco. Non si ha più la percezione netta di uno schieramento, di una parte riconoscibile, di una divisa. Questa, naturalmente, è la mia visione: mancano gli intellettuali, mancano figure di riferimento e, oggettivamente, scarseggiano anche personalità politiche capaci di esserlo. Quando vengono meno tutti questi punti di riferimento, si finisce in una società nella quale sembra quasi preferibile che le persone pensino il meno possibile. Ma questo, per noi, non è affatto un bene”.

Se a questo aggiungiamo ciò che diceva prima sulla perdita della memoria, il quadro diventa ancora più preoccupante.

“Sì, assolutamente. C’è poi un secondo aspetto che mi preoccupa, soprattutto dopo il Covid, anche se il discorso è più ampio: le persone si incontrano sempre meno. La mancanza di occasioni per vedersi e parlare, per me, rappresenta un problema. Non sono affatto contrario alla tecnologia, ci mancherebbe. È importante e utilissima. Anche questa nostra conversazione lo dimostra: siamo in due luoghi lontani e, grazie alla tecnologia, possiamo dialogare. Il problema nasce quando si delega alla tecnologia anche la relazione. Non ci si vede più come una volta. I ragazzi non si danno più appuntamento davanti a un obelisco o su una panchina per parlare. Si fa meno tardi la sera, si esce meno per una pizza fino a mezzanotte. Tutto sembra essersi anticipato e ristretto. E questo mi preoccupa perché, soprattutto tra i giovani, vedo affievolirsi persino l’impulso spontaneo a cercare quella dimensione. Quando viene meno il desiderio che ci spinge verso gli altri, a ritrovarci, a costruire relazioni, giuste o sbagliate che siano, e anche a vivere gli amori, mentre tutto viene confinato nella dimensione virtuale e online, allora si finisce per fare, tra virgolette, il gioco di chi ci governa. Bisogna uscire di casa. Se mi chiede quale sia una delle mie maggiori preoccupazioni, è proprio questa: che i giovani non comprendano quanto sia necessario uscire, incontrarsi, ritrovare se stessi attraverso il rapporto con gli altri. È fondamentale. Altrimenti tutto il resto diventa molto più difficile”.

È un fenomeno che noto anch’io osservando i più giovani. Mi è capitato di vedere adolescenti nella stessa stanza che, anziché parlarsi, comunicavano attraverso Instagram.

“Ed è soprattutto alle generazioni più giovani che penso. Cerco di intervenire in questa direzione anche attraverso le mie produzioni teatrali. Provo a creare occasioni nelle quali le persone, soprattutto i ragazzi, possano tornare a stare insieme, perché credo che da lì possa rinascere qualcosa. Può svilupparsi una maggiore consapevolezza. E non lo dico necessariamente pensando a uno scopo preciso. È una questione molto più elementare: l’essere umano è, per sua natura, un essere sociale. Se gli si sottrae una delle possibilità fondamentali, quella di entrare in relazione con gli altri, alla fine rischiamo di diventare caselle, numeri. Tra poco saremo soltanto algoritmi. E, una volta arrivati a quel punto, tornare indietro e recuperare ciò che si è perso diventa estremamente difficile. Le faccio un esempio molto semplice. In una piazza c’era un obelisco che rappresentava un punto di ritrovo. A causa di alcuni lavori pubblici venne spostato per quindici anni. Per tutto quel periodo le persone non poterono più incontrarsi nel luogo in cui erano abituate a farlo. Ma non basta rimettere l’obelisco al suo posto quindici anni dopo perché tutti tornino automaticamente a ritrovarsi lì. Quell’abitudine si è spezzata. Per troppo tempo è mancato quel punto di riferimento. Se a questo aggiungiamo l’impatto delle nuove tecnologie, diventa necessario ricreare consapevolmente occasioni reali di incontro. Una volta ho letto su Facebook una battuta che, paradossalmente, coglieva perfettamente il punto: ‘basta menarsi su Facebook, incontriamoci di persona’. E, in effetti, sarebbe molto meglio farlo davvero”.

Se il Giovanni che a diciotto anni lasciava casa incontrasse l’uomo che è diventato oggi, che cosa lo stupirebbe di più? Che cosa vedrebbe nel Giovanni di oggi che allora non riusciva nemmeno a immaginare?

“Purtroppo sono una persona che tende sempre a fissare l’asticella molto in alto, anche nei confronti di se stessa. Non sono arrivato dove pensavo di arrivare. Eppure, se mi guardo indietro, ho fatto talmente tanto che probabilmente dovrebbe bastarmi. Ma non sono arrivato dove volevo. Spero di poterci arrivare ancora. Spero di avere ancora questa possibilità. Quindi, se mi chiede se sono soddisfatto, la risposta è no. C’è ancora molto da fare. Devo continuare. Per questo credo che il Giovanni di diciott’anni non rimarrebbe particolarmente stupito di quello che sono oggi. Se mi vedesse allo specchio, probabilmente mi riconoscerebbe. E credo che mi direbbe: «Vai avanti. Hai ancora strada da fare. Non sai ancora dove devi arrivare»”.

Che cosa farà in futuro?

“Ho altri due progetti da regista. E, curiosamente, se ci penso, entrambi riprendono quel filo di cui parlavamo prima. Uno riguarda Buffalo Bill e il suo secondo viaggio in Italia, nel 1906. È un progetto che seguo da anni. Buffalo Bill arrivò in Toscana e ciò che mi interessa è proprio l’incontro tra la Maremma e il West, con questo uomo ormai anziano che finisce per diventare quasi l’emblema enigmatico di un mondo perduto. L’altro progetto, quello che in questo momento mi coinvolge maggiormente e che sto cercando di realizzare, è invece una storia d’amore. E torniamo ancora a ciò che dicevo prima: raccontare bene una storia d’amore è difficilissimo. In questo caso sarebbe ambientata durante la guerra di Sarajevo. Sto lavorando a un racconto che prende spunto anche da fatti reali, ma che poi si sviluppa nella finzione e prova a immaginare che cosa significasse essere giovani nella Sarajevo precedente al 1995. Ragazzi che cercavano di aiutare gli altri, portando con sé i propri ideali, le proprie relazioni, i propri sentimenti. Per il futuro vorrei continuare ad avere proprio questo: un ideale, un punto verso cui tendere, una meta da raggiungere. Questo sì”.

Dal momento che ha pronunciato più volte la parola ‘amore’, l’amore è stato giusto con Giovanni Guidelli?

“Su quello familiare ho molti dubbi. Mi riferisco alla famiglia da cui provengo, alle mie origini. Su questo nutro forti perplessità. Ormai ho quasi sessant’anni e credo che forse proprio quell’esperienza abbia fatto sì che, a mia volta, non sia sempre stato leale con l’amore. E questo è un mio limite. Probabilmente quella ferita mi ha portato, per molto tempo, a chiudere alcune porte e a non essere sempre coerente con la necessità di aprirmi e di essere trasparente”.

Forse proprio quell’imprinting che si portava dietro l’ha spinta anche a costruire una forma di difesa?

“Sì, ma oggi non me la sento di trasformarlo in una giustificazione. Non voglio farlo. Quando si compiono determinate scelte bisogna anche assumersene la responsabilità. E sicuramente, in alcune situazioni, avrei potuto comportarmi diversamente. Posso soltanto dire che alla base c’era una condizione pregressa che, in certi momenti, mi ha portato a prendere decisioni diverse da quelle che avrebbero consentito all’amore di avere più spazio. Ma non voglio usarla come attenuante”.

È una risposta molto sincera. Non ha cercato una formula di comodo o quella che avrebbe potuto restituirle un’immagine migliore, ma una risposta personale, assumendosi anche le proprie responsabilità.

“Ma le faccio io una domanda. Dal momento che non ci conosciamo, lei potrebbe essere chiunque. Siamo sinceri: ho rilasciato molte interviste, ma che senso avrebbe stare qui a perdere tempo? Alla fine chiudo il telefono e mi guardo allo specchio. Voglio stare bene con me stesso, o quantomeno provare a riuscirci. Quindi sì, forse era giusto dirlo. Altrimenti sarebbe stata l’ennesima intervista nella quale si racconta quanto sia stato bello lavorare e conoscere Angelina Jolie, che peraltro è vero, oppure si ricorda di aver lavorato con Johnny Depp, Helen Mirren e tanti altri. Ma saremmo rimasti in superficie. Lei, invece, mi ha posto una domanda più profonda. E quindi sì, era giusto rispondere così”.