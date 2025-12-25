Giovanni Lopez è morto soffocato dal panettone al pranzo della vigilia di Natale, ostruite le vie respiratorie

Giornalista pubblicista, si concentra sulla politica e la geopolitica, scrive anche di economia e ambiente. Laureata in Editoria e Scrittura presso La Sapienza di Roma, ha iniziato a scrivere per una testata impegnata sui diritti civili, prima di lavorare in diverse testate di attualità.

Un pranzo della vigilia di Natale in famiglia finito in tragedia. È quello che è accaduto a Settimo Torinese, in provincia di Torino, dove un uomo di 47 anni è morto soffocato dopo aver ingerito una fetta di panettone. Rapida la chiamata ai soccorsi, ma quando sono sopraggiunti non hanno potuto far altro che constatare il decesso provocato da un’ostruzione completa delle vie respiratorie. Sul posto anche i carabinieri.

Muore soffocato alla vigilia

Un uomo è morto soffocato durante un pranzo di famiglia. È accaduto il 24 dicembre, intorno alle 14, in un’abitazione del quartiere Borgo Nuovo, in via Foglizzo, a Settimo Torinese, in provincia di Torino.

Il 47enne, Giovanni Lopez, era seduto a tavola con i parenti quando, ingerendo un pezzo di panettone, è rimasto soffocato.

Muore soffocato a Settimo Torinese

Purtroppo l’uomo, mangiando il boccone di panettone, ha riportato un’ostruzione completa delle vie respiratorie che gli è stata fatale.

I soccorsi

I presenti, familiari dell’uomo, hanno immediatamente chiamato i soccorsi. Resisi subito conto della gravità della situazione, non hanno perso tempo e hanno allertato il 118.

Purtroppo, quando i soccorsi sono sopraggiunti, il tentativo di liberare le vie respiratorie non ha avuto esito positivo. Nonostante l’intervento tempestivo del personale sanitario, il 47enne ha perso la vita.

Per diverso tempo sono state tentate le manovre di rianimazione. Non è stato chiarito per quanto tempo, ma il corpo non è stato spostato: le operazioni sono state effettuate direttamente nell’abitazione.

L’intervento dei carabinieri

Sul posto sono sopraggiunti anche i carabinieri, che hanno effettuato gli accertamenti del caso. Dopo le verifiche di rito è stato chiamato anche il medico legale dell’Asl per confermare il decesso.

I soccorritori, il medico legale e i carabinieri hanno confermato la morte accidentale per soffocamento ed escluso responsabilità di terzi.

Viene quindi confermata la natura accidentale dell’accaduto.