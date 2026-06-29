Giovanni Luppi morto dopo la caduta dal lucernario a San Lazzaro di Savena, la tragedia per sfuggire all'amica

Laurea in Scienze della Comunicazione all’Università di Palermo. Giornalista professionista dal 2006. Approdato a QuiFinanza e Virgilio Notizie dopo varie esperienze giornalistiche fra Palermo e Milano. Si interessa principalmente di cronaca, politica ed economia.

Tragedia a San Lazzaro di Savena, in provincia di Bologna, dove il 26enne Giovanni Luppi è morto dopo essere precipitato per sei piani a causa del cedimento di un lucernario in plexiglass. Secondo la ricostruzione, il giovane si sarebbe nascosto sul tetto del condominio per evitare un possibile litigio tra due ragazze, ma il lucernario ha ceduto sotto il suo peso.

Giovanni Luppi caduto dal tetto del condominio

L’incidente costato la vita a Giovanni Luppi è avvenuto nella giornata di domenica 28 giugno. L’allarme è stato lanciato dai residenti dello stabile, che hanno sentito un forte tonfo. Poi hanno trovato il corpo del giovane ormai privo di vita.

Secondo quanto ricostruito dai carabinieri, il ragazzo stava trascorrendo il pomeriggio con una ragazza, la fidanzata o forse un’amica, residente al sesto piano del palazzo.

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Un’altra ragazza sarebbe stata sul punto di raggiungere l’appartamento. La situazione, pare, non sarebbe stata delle più serene per cui Giovanni, avendo appreso della visita in arrivo, avrebbe preso la decisione di evitare di farsi trovare, così da scongiurare discussioni tra le due ragazze. Questo è, in estrema sintesi, quanto riportato da TgCom24.

La salita sul lucernario

Non avendo il tempo di lasciare l’appartamento, sarebbe quindi salito sul terrazzo condominiale per nascondersi. Durante il passaggio sui lucernari presenti sul tetto, uno di questi avrebbe ceduto, causando la caduta nel vuoto.

Gli accertamenti sono stati effettuati dai carabinieri. La Procura ha autorizzato la restituzione della salma ai familiari per i funerali.

Il cordoglio della sindaca Marilena Pillati

Sulla tragedia è intervenuta anche Marilena Pillati, la sindaca di San Lazzaro di Savena, piccolo comune alle porte di Bologna, che ha espresso il cordoglio suo e dell’intera comunità.

“San Lazzaro ieri è stata colpita da una tragedia che lascia senza parole. La morte di Giovanni Luppi, così giovane a soli 26 anni, provoca un dolore profondo in tutta la nostra comunità”, ha scritto Pillati.

E ancora: “Di fronte a una perdita tanto improvvisa e ingiusta, ogni parola sembra insufficiente. A nome dell’Amministrazione comunale e di tutta la città, voglio esprimere il più sincero cordoglio e la nostra vicinanza alla sua famiglia, ai suoi amici e a tutte le persone che gli hanno voluto bene”.

“In questo momento di immensa sofferenza, la comunità si stringe attorno a loro con affetto e partecipazione”, ha concluso la prima cittadina.