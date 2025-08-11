Giovanni Marchionni morto nello yacht in Sardegna, i punti oscuri sul decesso dello skipper in Costa Smeralda

Giornalista pubblicista. Laureato in Comunicazione, per anni si è occupato di sport e spettacolo. Scrive anche di attualità, cronaca e politica. Ha collaborato con importanti testate e programmi radio e tv, a livello nazionale e locale.

Ci sono ancora diversi punti oscuri nel caso di Giovanni Marchionni, lo skipper 21enne di Bacoli morto a bordo di uno yacht in Sardegna, a Marina di Portisco. La proprietaria dell’imbarcazione ha riferito che il giovane si trovava lì in vacanza e non per lavoro. Ma c’è chi non crede a questa tesi. Un altro aspetto da chiarire è la presenza sulla barca di una ragazza, che prima del decesso di Marchionni avrebbe deciso di andare via perché sentiva “un brutto odore” a bordo. Infine, ma non certo per importanza, resta da accertare la precisa causa della morte.

Perché Giovanni Marchionni era sullo yacht in Sardegna

Il primo punto oscuro relativo alla vicenda di Giovanni Marchionni, trovato senza vita a bordo di uno yacht a Marina di Portisco lo scorso venerdì, riguarda – come detto – il motivo della sua presenza sulla imbarcazione.

Marchionni era uno skipper ma, stando a quanto riferito agli inquirenti dalla proprietaria dello yacht, un’imprenditrice di Baia, il 21enne di Bacoli era lì in vacanza e non per lavoro.

ANSA

Il sindaco di Bacoli Josi Gerardo della Ragione ha disposto il lutto cittadino per il giorno dei funerali di Giovanni Marchionni.

In base a quanto si legge sul Corriere della Sera le indagini vertono anche sull’attendibilità di queste dichiarazioni.

Il sindaco di Bacoli Josi Gerardo della Ragione, che ha disposto il lutto cittadino per il giorno dei funerali, è tra quelli che non credono alla versione della “vacanza”: “Samo fiduciosi sul fatto che venga fatta presto chiarezza, da parte degli organi competenti, per una morte che ha ancora tanti punti interrogativi. Un ragazzo ricco di sogni e di speranze, partito da Bacoli per lavorare in Costa Smeralda. Su uno yacht importante. Non per fare una vacanza”, si legge sulla sua pagina Facebook.

Il giallo della ragazza andata via dallo yacht

Con Marchionni a bordo dello yacht, la sera prima della sua morte, ci sarebbe stata anche una ragazza.

Avrebbe deciso di andare via perché sentiva un “brutto odore” a bordo dell’imbarcazione.

Come è morto Giovanni Marchionni e perché

Quanto raccolto sulla ragazza che era a bordo dello yacht con Giovanni Marchionni potrebbe risultare fondamentale per capire le precise cause della morte dello skipper.

Il decesso potrebbe essere legato alle esalazioni provenienti da un wc chimico o dalla batteria dell’imbarcazione.