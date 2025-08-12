Giovanni Marchionni morto sullo yacht in Sardegna, parla l'amico dello skipper: "Lì per lavoro"

Giornalista pubblicista esperto di politica e con una passione per tecnologia e innovazione, scrive quotidianamente di cronaca e attualità. Marchigiano, studi in Comunicazione, collabora con diverse realtà editoriali locali e nazionali.

Sarà l’autopsia prevista all’ospedale di Sassari a fare chiarezza sulla morte di Giovani Marchionni, lo skipper 21enne di Bacoli trovato senza vita a bordo di uno yacht in Costa Smeralda, in Sardegna. Intanto un amico del giovane racconta che Marchionni si trovava lì per lavoro, per condurre e custodire l’imbarcazione, e non in vacanza, come sostenuto dalla proprietaria dello yacht.

Giovanni Marchionni morto in Sardegna

Sono diversi i punti oscuri nella vicenda della morte di Giovani Marchionni, il giovane skipper di Bacoli (Napoli) trovato privo di vita a bordo di uno yacht a Marina di Portisco, in provincia di Sassari.

Tra questi il motivo della sua presenza sullo yacht, una imbarcazione di 18 metri.

© 2025 OpenMapTiles | © 2025 OpenStreetMap | © 2025 TomTom | © 2025 ESA, Copernicus Sentinel | © 2025 IODL 2.0 | Tuttocittà Lo yacht era ormeggiato a Portisco, frazione di Olbia

La proprietaria, una nota imprenditrice campana, avrebbe riferito agli inquirenti che il 21enne si trovava lì in vacanza e non per lavoro.

Diversi però hanno messo in dubbio questa versione, tra cui il sindaco di Bacoli, Josi Gerardo della Ragione.

Sullo yacht “per lavoro”

Sia l’avvocato della famiglia Marchionni che un amico del giovane sostengono che il 21enne si trovava sullo yacht per lavoro.

“Giovanni è morto su una barca importante, di proprietà di una famiglia molto nota di cui non voglio svelare il nome”, ha detto a Fanpage l’avvocato Maurizio Capozzo.

“Di sicuro non era il suo ambiente, Giovanni viene da una famiglia umile di lavoratori e non si trovava certo su uno yacht in vacanza coi suoi amici, ma era lì per lavorare come skipper“.

Anche un amico del giovane, Biagio, 35enne tecnico in un cantiere navale, fornisce la stessa versione a Repubblica: “Giovanni era su quello yacht per lavoro: incaricato di guidarlo e delle pulizie“.

Il racconto dell’amico

Biagio racconta che Marchionni era stato ingaggiato come skipper di quella imbarcazione, anche se aveva solo tre mesi di esperienza.

“Doveva stare fuori circa 15 giorni, prima a Ponza e poi in Sardegna”, dice.

L’uomo racconta di averlo visto il giorno prima della partenza, quando lo ha accompagnato all’ormeggio per portare le provviste necessarie per il viaggio.

“Siamo saliti a bordo e mi ha mostrato dove avrebbe dormito“, spiega Biagio. “Era un angusto spazio a prua, grande quanto un comò. Per usare il bagno doveva chiudere il letto”.

Attesa per l’autopsia

La Procura di Tempio Pausania ha aperto una inchiesta per omicidio colposo sulla morte di Giovanni Marchionni, al momento senza indagati.

Per fare luce sulla causa del decesso bisognerà attendere l’autopsia, in programma mercoledì 13 agosto all’ospedale di Sassari.

Dai primi accertamenti è stato ipotizzato che il 21enne sarebbe morto per delle esalazioni tossiche, probabilmente provenienti dal bagno chimico o dalle batterie dell’imbarcazione.

Per chiarirlo, e per escludere altre possibili ipotesi, sarà necessario attendere i risultati degli esami sul corpo del giovane.