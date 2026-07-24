Giovanni Minardi ex manager di Andrea Kimi Antonelli fa causa al pilota F1, chiesto risarcimento milionario

Classe ’88, è giornalista professionista dal 2017. Scrive di cronaca e attualità economico-politica, interessandosi nel tempo di tematiche sociali e sport. Ha collaborato con diverse testate nazionali, con esperienze anche in radio.

Andrea Kimi Antonelli portato in tribunale dall’ex manager. Giovanni Minardi, figlio del fondatore della storica scuderia omonima, Gian Carlo, ha fatto causa per presunti compensi non percepiti al pilota F1 della Mercedes, di cui è stato il primo agente. Al giovane fenomeno italiano sarebbe richiesto un risarcimento milionario.

La causa di Giovanni Minardi

Secondo quanto riportato dalla Gazzetta dello Sport, Giovanni Minardi ha deciso di citare in giudizio il pilota Mercedes per dei “compensi stipulati nel mandato di rappresentanza concluso tra il manager e il campione”, che non gli sarebbero stati elargiti.

La vicenda risale a metà del 2025, in seguito alla presentazione da parte dell’agente al tribunale di Bologna di una richiesta di presunti corrispettivi non pagati dal pilota e di risarcimento per aver subito la recessione unilaterale dal mandato prima dell’approdo in F1.

ANSA

La posizione di Andrea Kimi Antonelli

La notizia della battaglia legale arriva mentre Antonelli è impegnato a Budapest nel weekend di prove del Gran Premio di Ungheria, a caccia dell’ennesima vittoria per consolidare il primo posto del Mondiale.

Dal team del pilota non sono stati diffusi commenti in proposito, ma non trapelerebbe nessuna preoccupazione, convinto di poter dimostrare di aver agito correttamente nei confronti del manager che per primo si accorse del grande talento del giovane bolognese.

La richiesta di risarcimento milionaria

All’epoca Giovanni Minardi propose il piccolo ragazzo prodigio anche alla Ferrari, ma Antonelli approdò nell’Academy Mercedes in Inghilterra.

All’ingresso nel programma giovanile della Scuderia tedesca, i piloti sono rappresentati dal team anche per quanto riguarda il management ufficiale e per questo filtrerebbe fiducia rispetto alle contestazioni.

Le parti sarebbero però al momento lontane dal raggiungere un accordo transattivo, date le cifre milionarie pretese dal manager. Nelle prossime udienze potrebbe essere chiamato a comparire anche Toto Wolff, team principal e amministratore delegato Mercedes, e il responsabile dei programmi giovanili Mercedes, Gwen Lagrue, mentore di Antonelli.