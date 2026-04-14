Giovanni Sala morto d'infarto a Rogoredo, madre in lacrime dopo l'assoluzione di 2 vigilantes di Sky: "Bestie"

Giornalista professionista, napoletano trapiantato a Milano, si occupa di cronaca, attualità, cultura pop e sport. Dopo una laurea in Comunicazione e un master in Giornalismo, ha lavorato per diversi siti e redazioni. Oltre al web, ha avuto esperienze anche in tv e in radio

Sono stati assolti i due vigilantes che, nell’agosto del 2023 a Rogoredo, Milano, avevano bloccato a terra Giovanni Sala che sarebbe morto d’infarto di lì a poco. Erano accusati di omicidio preterintenzionale. Dopo la lettura della sentenza, la madre è scoppiata in lacrime, definendo la decisione vergognosa e attaccando i giudici e le guardie giurate.

Morto Giovanni Sala, assolti i vigilantes

La Corte d’Assise di Milano ha assolto le due guardie giurate che erano imputate per omicidio preterintenzionale per la morte di Giovanni Sala, bloccato a terra tra il 19 e il 20 agosto 2023 davanti alla sede Sky di Rogoredo mentre si trovava “in evidente stato di alterazione“.

I due sono stati ritenuti “non punibili” per la scriminante dell’adempimento del dovere. Sdegnata la reazione della madre della vittima alla lettura della sentenza, mentre il fratello e il padre di Sala hanno fatto intendere che ricorreranno in appello.

La reazione della madre

“È vergognoso, mio figlio non c’è più e questi due, delle bestie, sono liberi. Che legge è, basta guardare i video”, queste le parole della madre di Giovanni Sala pronunciate in lacrime e urlando dopo la lettura della sentenza della Corte d’Assise di Milano che ha assolto in primo grado i due vigilantes di 46 e 64 anni che erano accusati di omicidio preterintenzionale per la morte del 34enne.

Sentito da Fanpage, il fratello di “Gianni” ha detto: “Siamo profondamente delusi dalla sentenza, soprattutto perché abbiamo in mano prove schiaccianti che mio fratello quella notte non sarebbe morto per la quantità di cocaina che aveva in corpo e perché l’autopsia dice che essa non determinava il decesso se loro non avessero aggravato la situazione con le percorse fatte a mio fratello. Ora aspetteremo questi 90 giorni per appellare, ci appelleremo e speriamo di poter dargli giustizia. È dura da digerire, ma purtroppo è andata così. Non lo so, è stato troppo facile per loro. Davanti a prove schiaccianti, le telecamere specialmente”.

Il padre ha aggiunto: “Bastava guardare i video, ma non finisce qui“.

Cos’era successo a Rogoredo

I fatti risalgono alla notte tra il 19 e il 20 agosto 2023 quando Giovanni Sala – che aveva assunto alcol e cocaina e che era cardiopatico – venne immobilizzato a terra dalle due guardie giurate dopo che lo stesso era passato “per 18-20 volte” davanti ai due e al cancello della sede di Sky correndo senza maglietta indosso. L’azione violenta dei vigilantes – che avrebbero “trattenuto” l’uomo a terra con un ginocchio sulla sua schiena “per 4 minuti” e lo avrebbero colpito con due pugni – avrebbe causato, secondo l’accusa, la morte del soggetto avvenuta di lì a poco per infarto.

Le due guardie giurate hanno sostenuto di aver agito con “professionalità senza mai usare violenza” e spiegato che quella notte c’era il “pericolo” che il 34enne, che “voleva entrare nella sede Sky, ferisse qualcuno. Si sarebbero insomma comportati secondo le procedure e Sala sarebbe morto a causa dei suoi problemi cardiaci e della cocaina.

Per il pm Alessandro Gobbis non c’era “alcuna necessità di tutelare persone o cose da pericoli concreti. Sala gli ha fatto perdere la pazienza, ma non si può dire che fosse pericoloso. Ha pagato con la vita il fatto di essere stato solo molesto e petulante in un’azione in cui i due hanno dato sfogo ad istinti violenti e inutilmente prevaricatori“. Per questo motivo, sfruttando anche il parere del medico legale per cui la pressione toracica che aveva subito era stata “una concausa” del decesso – aveva chiesto l’omicidio preterintenzionale e condanne a 4 anni e mezzo e 6 anni. I giudici però si sono pronunciati martedì 14 aprile e, riconoscendo la scriminante dell’adempimento del dovere, hanno giudicato i vigilantes “non punibili”, assolvendoli.