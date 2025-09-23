Giovanni Terzi marito di Simona Ventura pubblica gli audio dello stalker che minaccia lui e la famiglia

Giornalista pubblicista, scrive di cronaca nera e attualità. Muove i primi passi nel fact checking per poi appassionarsi al mondo dell'informazione. Collabora con altre testate e siti web, esperto di musica.

“Presto o tardi sarete tutti morti“, questo e altro negli audio pubblicati da Giovanni Terzi, marito di Simona Ventura, sul suo profilo Instagram. Sono i messaggi che da almeno tre anni la coppia riceve da uno stalker che ora è stato denunciato. Nei messaggi vocali pubblicati sono presenti minacce, insulti e ripetute esplosioni d’odio. Non è dato sapere se il molestatore si nasconde dietro un profilo reale con nome e cognome o se si serve di un profilo fake per celare la sua identità. “La giustizia faccia il suo corso”, ha scritto Terzi in calce al post.

Le minacce dello stalker

Martedì 23 settembre Giovanni Terzi ha esposto ai suoi follower, dal suo profilo Instagram, la voce di uno stalker che secondo la sua versione da almeno tre anni perseguiterebbe la coppia.

Terzi non ha modificato il timbro, riproducendo i messaggi vocali che lo sconosciuto manderebbe ripetutamente nella posta privata. La voce è impostata, appartenente a un uomo che tradisce la sua provenienza dal sud Italia.

In un primo audio lo stalker si rivolge a Simona Ventura: “Tu ti sei presa una grana che fino alla tomba ti accompagnerà“, apostrofandola come “razza di essere immondo“. E ancora: “Non vedo l’ora della risoluzione”.

Poi si rivolge a Giovanni Terzi: “Diglielo, vai in Procura a piangere, a mentire. Che ridicoli gli sbirri, la magistratura, ‘sto Stato. Ma presto o tardi sarete tutti morti”. Ancora: “Si tenga la sua vita di me**a, ma sia ben chiaro che non aveva diritto”, indicando Ventura come “lurida figlia di Satana“.

La denuncia del marito di Simona Ventura

Lo sconosciuto è stato denunciato. Lo rivela lo stesso Giovanni Terzi nel post: “Adesso grazie alla fantastica professionalità della Polizia Postale sapremo chi sei e conosceremo la tua faccia“.

Il marito di Simona Ventura spiega che lo stalker perseguita lui e sua moglie da circa tre anni, inviando “le peggio cose” tramite i messaggi privati. Quelli mostrati, spiega Terzi, sarebbero “due dei più di 100 messaggi inviati”. Quindi fa un appello: “Ad ognuno di voi che subisce messaggi e minacce simili, denunciate, non abbiate mai paura“. Recentemente anche l’ex calciatore Fabio Quagliarella ha raccontato la sua drammatica esperienza: per otto anni è stato bersaglio di uno stalker che inviava lettere diffamatorie nelle quali lo accusava di avere rapporti con la camorra e di abusare minorenni.

Chi è Giovanni Terzi

Nato a Milano nel 1964, Giovanni Terzi si laurea in Architettura e dopo il titolo lavora per un breve tempo come architetto e come docente universitario. La passione per il giornalismo, però, lo porta a rincorrere le sue aspirazioni e per questo inizia a scrivere per Il Giornale, Il Tempo e Libero Quotidiano.

Dal 2006 al 2008 ricopre la carica di Assessore al commercio, moda, design ed eventi del Comune di Milano durante il mandato di Letizia Moratti. Curatore del blog Terzoincomodo, nel 2018 annuncia la sua relazione con la conduttrice Simona Ventura.