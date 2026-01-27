Giovanni Violato giornalista di Ore 14 aggredito con la troupe a Rogoredo, il messaggio di Milo Infante

Giornalista esperto di politica e attualità, attento anche ai temi economici e alle dinamiche del mondo dello spettacolo. Dopo due lauree umanistiche e il Master in critica giornalistica, lavora e collabora con diverse testate e realtà editoriali nazionali

Nuovo caso di aggressione contro una troupe del programma Ore 14. Paura per i giornalisti Francesca Pizzolante e Giovanni Violato, che erano impegnati a Milano, in zona Rogoredo, dove nelle scorse ore un 28enne è stato ucciso da un poliziotto durante un’operazione antidroga. I due giornalisti sono stati aggrediti da un gruppo di spacciatori e solo l’intervento della polizia ha evitato il peggio. Violato è stato colpito e rapinato. Dopo l’agguato ha ricevuto le cure del personale sanitario giunto sul posto. Milo Infante, conduttore della trasmissione di Rai 2, ha fermamente condannato l’episodio.

Lunedì 26 gennaio è deceduto un 28enne a Milano, nel quartiere Rogoredo. Un poliziotto gli ha sparato nel corso di un blitz antidroga. I giornalisti Francesca Pizzolante e Giovanni Violato si trovavano sul posto per approfondire la vicenda.

A un certo punto, come riferito dall’agenzia LaPresse, sono stati vittime di un agguato con protagonisti alcuni spacciatori. Pronto l’intervento della polizia, che si trovava a pochi metri dal luogo dell’aggressione. Gli agenti si trovavano nell’area in quanto impegnati a svolgere gli accertamenti relativi alla morte del 28enne avvenuta nel pomeriggio.

Ad avere la peggio è stato Giovanni Violato che è stato curato dai medici del 118 e al quale è stata anche sottratta l’attrezzatura.

Milo Infante: “Ignobile aggressione”

“Esprimo piena solidarietà ai colleghi – ha dichiarato Milo Infante – e la ferma condanna dell’ignobile aggressione da parte di spacciatori che si sentono padroni di un territorio che deve ritornare sotto il controllo dello Stato. Ringraziamo il 118 e gli agenti della Polizia di Stato prontamente intervenuti evitando il peggio in una situazione di degrado non più sostenibile”.

Il conduttore ha anche postato una foto sui suoi profili social mostrando alcune delle persone autrici dell’agguato. “Tre dei sei spacciatori che ieri sera hanno aggredito, picchiato e rapinato i nostri colleghi di Ore 14. Solo l’intervento della polizia ha evitato il peggio”, ha scritto Infante a corredo dello scatto.

Il poliziotto che ha ucciso il 28enne: “Ho sparato per difendermi”

L’agente che ha sparato e ucciso il 28enne di origini marocchine a Rogoredo durante un controllo antidroga è ora indagato per omicidio volontario.

Secondo le prime ricostruzioni, il poliziotto ha aperto il fuoco dopo che il giovane avrebbe puntato contro di lui una pistola, risultata poi a salve, in via Impastato.

L’agente, assistito dall’avvocato Pietro Porciani, è stato interrogato in Questura. “Gli avevamo detto ‘fermo polizia’, lui si è avvicinato ancora, era a una ventina di metri e mi ha puntato l’arma contro, ho avuto paura e ho sparato per difendermi”, ha dichiarato il poliziotto di fronte ai pm.

“Se non c’è in questo caso la scriminante della legittima difesa, non so in quale altro caso possa esserci”, ha aggiunto l’avvocato Porciani. Secondo le indagini, la vittima aveva precedenti per rapina, spaccio, resistenza e lesioni. Inoltre aveva diversi alias.