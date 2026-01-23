Giovanni Zannini consigliere di Forza Italia in Campania indagato per voto di scambio con alcuni sindaci
Già accusato di corruzione, il consigliere regionale della Campania Giovanni Zannini è indagato anche per voto di scambio
Nuovi guai per il consigliere regionale della Campania Giovanni Zannini, già coinvolto in una inchiesta per corruzione: l’esponente di Forza Italia risulta indagato per voto di scambio assieme ad alcuni sindaci. Le indagini riguardano il ballottaggio delle comunali a Castel Volturno del giugno 2024 che si conclusero con l’elezione dell’attuale sindaco Pasquale Marrandino, anche lui indagato così come il primo cittadino di San Cipriano d’Aversa, Vincenzo Caterino.
La Procura di Santa Maria Capua Vetere ha notificato tramite i carabinieri un avviso di conclusione delle indagini per voto di scambio politico-elettorale al consigliere regionale della Campania Giovanni Zannini.
In totale, riporta Ansa, sono 9 le persone indagate nell’ambito di una inchiesta sulle elezioni comunali 2024 a Castel Volturno, in provincia di Caserta.
Tra gli indagati, sempre per voto di scambio, ci sono l’attuale sindaco della città campana, Pasquale Marrandino, e il primo cittadino di San Cipriano d’Aversa, Vincenzo Caterino.
Al centro dell’inchiesta ci sarebbero le promesse di commesse e appalti fatte dai tre all’imprenditore Luca Pagano in cambio dell’appoggio elettorale a Marrandino per le comunali.
Secondo l’accusa, il 16 giugno 2024, prima del ballottaggio del 24 giugno poi vinto da Marrandino, quest’ultimo, Zannini e Caterino avrebbero incontrato Pagano in un hotel a Mondragone.
In quella circostanza avrebbero promesso all’imprenditore, in cambio dell’appoggio a Marrandino, un appalto nel settore dei rifiuti da parte del Comune di Mondragone e commesse da parte della Gisec, società della Provincia di Caserta guidata da Caterino.
Altre promesse avrebbero riguardato il fitto come deposito dei mezzi delle nettezza urbana di un piazzale di 5 mila metri quadrati a Falciano del Massico nella disponibilità di Pagano e l’assegnazione di un incarico politico alla figlia dell’imprenditore, candidata alle comunali; incarico che però Pagano avrebbe rifiutato.
Giovanni Zannini, eletto consigliere regionale nel 2020 nella lista di Vincenzo De Luca e poi rieletto a novembre 2025, dopo aver cambiato schieramento, con Forza Italia, risulta indagato in un’altra inchiesta per corruzione, concussione e truffa.
Le accuse nei suoi confronti sono di avere ricevuto favori da imprenditori in cambio di suoi interventi in Regione.
Il 20 gennaio la Procura di Santa Maria Capua Vetere ha chiesto l’arresto per Zannini: come prevede la Legge Nordio, il gip dovrà decidere sulle misure cautelari dopo l’interrogatorio a cui saranno sottoposti gli indagati, fissato per il 4 febbraio.