La Polizia di Stato a Trieste, dopo un’indagine per appropriazione indebita, ha sequestrato un’autovettura di lusso. Un cittadino albanese di 38 anni, residente nella città, è stato indagato dopo che una Maserati Ghibli GT, del valore commerciale di oltre 90.000 euro, è stata recuperata e restituita alla società proprietaria. L’uomo, secondo quanto emerso, non avrebbe rispettato le obbligazioni contrattuali relative al leasing del veicolo, accumulando un debito di 50.000 euro.

Le informazioni dalla Polizia di Stato

Stando alle informazioni pubblicate sul sito della Polizia di Stato, l’intervento ha avuto luogo il 17 ottobre scorso, quando il personale del Commissariato P.S. Polo-San Sabba ha dato esecuzione a un decreto di sequestro emesso dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale Ordinario di Trieste. L’operazione è scaturita da una segnalazione presentata dalla società legittima proprietaria dell’autovettura, la quale aveva denunciato la mancata restituzione del veicolo da parte dell’utilizzatore, nonostante i ripetuti solleciti e tentativi di risoluzione bonaria della vicenda.

I fatti: la segnalazione e l’indagine

L’indagine è partita dopo che la società titolare del leasing ha segnalato la prolungata inadempienza dell’uomo, che aveva stipulato il contratto per la Maserati Ghibli GT. L’utilizzatore, infatti, non avrebbe versato le somme dovute, accumulando un debito di 50.000 euro e rifiutandosi di restituire il veicolo, nonostante i numerosi contatti e solleciti da parte della società incaricata del recupero. La situazione ha determinato un grave danno economico per la società, aggravato dalla svalutazione del bene e dalla particolare posizione geografica di Trieste, città di confine che avrebbe potuto agevolare la perdita di tracce del veicolo.

L’intervento della Procura e il sequestro

Per queste ragioni, la Procura della Repubblica presso il Tribunale Ordinario di Trieste ha emesso, in data 9 ottobre 2025, un decreto di sequestro e immediata restituzione dell’autovettura, delle chiavi, della carta di circolazione e di ogni altro elemento utile. Il personale del Commissariato P.S. Polo-San Sabba, dopo prolungate ricerche, ha individuato il veicolo parcheggiato in una strada chiusa e nascosto tra altre auto, in modo da renderlo difficilmente visibile. Gli agenti hanno quindi proceduto al sequestro dell’auto, delle chiavi, di alcuni gadget con il logo Maserati e della carta di circolazione.

La restituzione del veicolo e le conseguenze per l’indagato

Dopo il dissequestro disposto dal Pubblico Ministero titolare dell’indagine, la Maserati Ghibli GT è stata restituita al soggetto incaricato dalla società proprietaria. L’uomo, resosi irreperibile durante le ricerche, è stato infine rintracciato e denunciato all’autorità giudiziaria per appropriazione indebita.

