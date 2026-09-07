Gira con droga e una mannaia da cucina ai Giardini del Porcinai durante la Giostra del Saracino: arrestato

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È di un arresto, 548 persone controllate e 166 veicoli verificati il bilancio dei controlli straordinari effettuati dalla Polizia durante il fine settimana ad Arezzo, in occasione della Giostra del Saracino. Un uomo di 45 anni è stato arrestato per spaccio di stupefacenti e trovato in possesso di droga e di una mannaia da cucina.

Controlli intensificati in città e nelle zone della movida

Secondo quanto si legge sul sito della Polizia di Stato, la Questura ha disposto un rafforzamento dei servizi di controllo del territorio nel centro cittadino, nelle periferie e nelle aree interessate dalla movida, in concomitanza con le attività legate alla Giostra del Saracino. Gli equipaggi della Squadra Volante hanno effettuato verifiche capillari, sottoponendo a controllo 548 persone e 166 veicoli nel corso del weekend.

Arresto ai Giardini del Porcinai: droga e mannaia

Durante la notte tra sabato e domenica, ai Giardini del Porcinai, gli agenti delle Volanti hanno notato un uomo che, alla vista della Polizia, ha tentato la fuga. L’uomo, un 45enne di origine nordafricana già noto alle forze dell’ordine, è stato rapidamente raggiunto e sottoposto a perquisizione. Gli agenti hanno rinvenuto alcune dosi di sostanza stupefacente e una mannaia da cucina. Dal controllo in banca dati è emerso che l’uomo era destinatario di un ordine di cattura per scontare una pena relativa a fatti di spaccio di stupefacenti risalenti al 2025. L’arrestato è stato condotto presso la Casa Circondariale di Arezzo.

Provvedimenti di prevenzione: avvisi orali, ammonimenti e D.A.S.P.O.

Come indicato dal portale ufficiale della Polizia di Stato, la Divisione Polizia Anticrimine della Questura ha emesso, nell’ultima settimana, due avvisi orali nei confronti di persone ritenute pericolose per l’ordine e la sicurezza pubblica. Sono stati inoltre notificati quattro ammonimenti: tre per casi di violenza domestica e uno per stalking in ambito condominiale.

Foglio di via e D.A.S.P.O. Willy

Nel corso delle attività di prevenzione, tre persone sono state colpite dal foglio di via obbligatorio, con divieto di ritorno in alcuni comuni della provincia, a seguito di responsabilità per reati commessi sul territorio. Infine, due pregiudicati sono stati destinatari del D.A.S.P.O. denominato Willy, che prevede il divieto di stazionamento in locali o luoghi dove si sono verificati i fatti per i quali sono stati ritenuti responsabili.

IPA