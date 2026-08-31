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È stato arrestato un pregiudicato di Taranto di 46 anni, ritenuto presunto responsabile dei reati di detenzione abusiva di armi e munizioni, lesioni personali e resistenza a Pubblico Ufficiale. L’uomo è stato fermato dalla Polizia di Stato dopo un controllo che ha portato al recupero di un coltello e di proiettili, come comunicato dalle autorità.

Il controllo della Polizia e il comportamento sospetto

Secondo quanto si legge sul sito della Polizia di Stato, l’operazione è stata condotta dal personale della Sezione Falchi, sempre attento alle dinamiche criminali del capoluogo. Gli agenti hanno notato un noto pregiudicato tarantino di 46 anni mentre si trovava all’interno di un’auto di grossa cilindrata insieme a un’altra persona, anch’essa conosciuta per precedenti penali. Il comportamento sospetto dei due ha attirato l’attenzione degli agenti, che hanno deciso di monitorare la situazione.

Il tentativo di fuga e il fermo

Pochi istanti dopo, il 46enne, indossando un casco da moto integrale, è sceso dall’auto e si è diretto verso uno scooter parcheggiato nelle vicinanze. Questo atteggiamento ha ulteriormente insospettito i poliziotti, che hanno deciso di intervenire per effettuare un controllo. Durante la perquisizione, gli agenti hanno trovato all’interno di una borsa a tracolla un coltello a serramanico con una lama di circa 9 cm.

La resistenza e la perquisizione domiciliare

Alla comunicazione che l’attività di polizia sarebbe proseguita anche presso il suo domicilio, il 46enne ha manifestato segni di insofferenza, cercando di ostacolare in ogni modo l’accesso degli agenti nell’appartamento. La situazione è degenerata in una strenua resistenza, durante la quale l’uomo ha tentato anche di venire a contatto fisico con i poliziotti presenti, configurando così anche il reato di lesioni personali.

Il ritrovamento delle munizioni

Durante la perquisizione domiciliare, gli agenti hanno recuperato, nascosti in un cofanetto, tre proiettili di vario calibro. Il materiale è stato sequestrato e trasmesso all’Autorità Giudiziaria competente per le valutazioni del caso.

L’arresto e le conseguenze

Al termine delle operazioni, il 46enne è stato arrestato e associato presso la locale Casa Circondariale di Taranto. Le accuse a suo carico sono di detenzione abusiva di armi e munizioni, lesioni personali e resistenza a Pubblico Ufficiale. Si ricorda che per l’indagato vige il principio di presunzione di innocenza fino a sentenza definitiva.

IPA