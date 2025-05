Gira nudo al Tempio Voltiano a Como, turista tedesco denunciato per atti osceni e imbrattamento

Da oltre 20 anni informa in modo indipendente, serio, affidabile e originale su tutto quanto accade in Italia e nel mondo. Cronaca, Politica, Economia, Spettacolo: tutta l'attualità che fa notizia, finisce sotto il suo microscopio. Virgilio Notizie è alimentato da un team di giornalisti tutti under 35 e nativi digitali. Missione: con un linguaggio semplice e diretto rendere chiari, comprensibili e interessanti i fatti del giorno.

Un 45enne è stato denunciato per atti osceni e imbrattamento dalla Polizia di Stato a Como. L’uomo, di origini tedesche, è stato sorpreso completamente nudo nei pressi del Tempio Voltiano, attirando l’attenzione di turisti e famiglie.

Intervento della Polizia

Secondo quanto si legge sul sito della Polizia di Stato, l’episodio è avvenuto nel tardo pomeriggio di ieri. Intorno alle 18.30, una volante è stata inviata nei pressi del Tempio Voltiano di Como dopo una segnalazione al 112 riguardante un uomo nudo che si aggirava tra i presenti. L’uomo, oltre a mostrarsi in pubblico, aveva anche imbrattato un muretto del lungolago con un pennarello.

Identificazione e denuncia

Giunti sul posto, i poliziotti hanno rintracciato il 45enne, che si trovava completamente svestito in piedi sul muretto. Dopo averlo fatto rivestire, lo hanno identificato. L’uomo ha dichiarato di trovarsi a Como per turismo, ma non ha saputo indicare un domicilio temporaneo. Riguardo alle scritte sul muro, ha affermato che si trattava di un riferimento politico, senza fornire ulteriori spiegazioni.

Conseguenze legali

Portato in Questura, il turista tedesco è stato denunciato per atti osceni in luogo pubblico aggravato dalla presenza di minori, deturpamento e imbrattamento di cosa pubblica. Inoltre, è stato sanzionato con un Ordine di Allontanamento in base al Regolamento di Polizia Urbana. Per ulteriori dettagli, è possibile consultare il sito ufficiale della Polizia di Stato.

