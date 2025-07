Da oltre 20 anni informa in modo indipendente, serio, affidabile e originale su tutto quanto accade in Italia e nel mondo. Cronaca, Politica, Economia, Spettacolo: tutta l'attualità che fa notizia, finisce sotto il suo microscopio. Virgilio Notizie è alimentato da un team di giornalisti tutti under 35 e nativi digitali. Missione: con un linguaggio semplice e diretto rendere chiari, comprensibili e interessanti i fatti del giorno.

Fatti di atti contrari alla pubblica decenza e ubriachezza manifesta sono stati segnalati a Lodi, dove un uomo di 40 anni è stato denunciato e allontanato dal centro cittadino dalla Polizia. L’episodio si è verificato intorno alle 22.00 in Corso Umberto, quando alcuni passanti, tra cui famiglie con bambini, hanno richiesto l’intervento delle forze dell’ordine a causa della presenza di una persona completamente nuda che disturbava i presenti. L’uomo, già noto alle autorità per precedenti reati contro la persona, è stato soccorso e sanzionato.

La segnalazione dei cittadini e l’intervento della Polizia

Stando alle informazioni pubblicate sul sito della Polizia di Stato, la vicenda ha avuto inizio quando una pattuglia delle Volanti della Questura di Lodi, impegnata nel consueto servizio di controllo del territorio, è stata avvicinata da alcuni cittadini preoccupati. I passanti, tra cui diverse famiglie con figli minori, hanno riferito la presenza di un uomo che percorreva Corso Umberto completamente nudo, arrecando disturbo e disagio a chi si trovava a passeggiare nella zona centrale della città.

L’identificazione e le condizioni dell’uomo

Gli agenti hanno rapidamente individuato il soggetto segnalato. Si trattava di un cittadino italiano di 40 anni, già noto alle forze dell’ordine per precedenti reati contro la persona. Al momento del controllo, l’uomo si trovava in evidente stato di alterazione alcolica e lamentava un’irritazione agli occhi. Ha dichiarato di essere stato colpito da uno spray al peperoncino, probabilmente utilizzato da un passante spaventato dal suo comportamento e dalla sua condizione.

L’intervento dei sanitari e il trasferimento in Questura

Vista la situazione, i poliziotti hanno richiesto l’intervento dei sanitari, che hanno prestato le prime cure all’uomo, coprendolo con una coperta per proteggerlo e garantirgli la dignità personale. Successivamente, il quarantenne è stato accompagnato in Questura per gli accertamenti del caso e per procedere con le formalità di rito.

Le accuse e i provvedimenti amministrativi

In Questura, l’uomo è stato denunciato per atti contrari alla pubblica decenza, un reato aggravato dalla presenza di minori lungo la strada dove si sono svolti i fatti. Inoltre, è stato sanzionato amministrativamente per ubriachezza manifesta, in quanto il suo stato di alterazione era evidente agli agenti e ai testimoni presenti. A seguito di queste condotte, le autorità hanno applicato nei suoi confronti l’Ordine di Allontanamento (ODA), che gli impedirà di accedere alle aree del centro cittadino per le successive 48 ore.

La reazione della comunità e il ruolo della Polizia

L’episodio ha destato preoccupazione tra i cittadini di Lodi, soprattutto tra coloro che si trovavano in compagnia di bambini. La presenza tempestiva delle Volanti e la collaborazione tra cittadini e forze dell’ordine hanno permesso di gestire rapidamente la situazione, evitando che potesse degenerare ulteriormente. L’intervento è stato reso possibile grazie alla segnalazione immediata dei passanti, che hanno dimostrato attenzione e senso civico.

Precedenti e contesto dell’intervento

L’uomo protagonista dell’episodio risulta avere precedenti per reati contro la persona, circostanza che ha reso necessario un approccio particolarmente attento da parte degli agenti. Il suo stato di ubriachezza e la scelta di percorrere nudo una delle vie principali della città hanno rappresentato un rischio per la sicurezza e la tranquillità pubblica, soprattutto in un orario serale in cui molte persone si trovavano ancora in strada.

Le misure adottate: l’Ordine di Allontanamento

Tra i provvedimenti adottati nei confronti del quarantenne, oltre alla denuncia per atti contrari alla pubblica decenza e alla sanzione amministrativa per ubriachezza manifesta, spicca l’applicazione dell’Ordine di Allontanamento. Questo strumento, previsto dalla normativa vigente, consente alle autorità di impedire temporaneamente l’accesso a determinate aree urbane a soggetti che si siano resi protagonisti di comportamenti pericolosi o molesti. Nel caso specifico, l’uomo non potrà avvicinarsi al centro cittadino di Lodi per 48 ore.

La normativa sugli atti contrari alla pubblica decenza

Il reato di atti contrari alla pubblica decenza è previsto dall’ordinamento italiano per tutelare il decoro e la moralità nei luoghi pubblici. Comportamenti come il denudarsi in strada, soprattutto in presenza di minori, sono considerati particolarmente gravi e possono comportare conseguenze penali e amministrative. In questo caso, la presenza di bambini tra i testimoni ha aggravato la posizione dell’uomo, rendendo necessario l’intervento immediato delle forze dell’ordine.

Ubriachezza manifesta: sanzioni e prevenzione

La ubriachezza manifesta rappresenta una violazione amministrativa che può essere sanzionata con multe e, nei casi più gravi, con provvedimenti restrittivi come l’Ordine di Allontanamento. Le autorità di Lodi hanno sottolineato l’importanza di prevenire simili episodi attraverso controlli costanti e la collaborazione tra cittadini e forze dell’ordine. L’obiettivo è garantire la sicurezza e il rispetto delle regole di convivenza civile, soprattutto nelle aree più frequentate della città.

Il ruolo dei cittadini nella sicurezza urbana

L’episodio di Corso Umberto evidenzia quanto sia fondamentale la partecipazione attiva dei cittadini nella segnalazione di comportamenti anomali o pericolosi. La prontezza con cui i passanti hanno avvisato la Polizia ha permesso di intervenire in tempi rapidi, limitando i disagi e prevenendo possibili escalation. Le forze dell’ordine invitano la popolazione a continuare a collaborare, segnalando tempestivamente situazioni sospette o potenzialmente rischiose.

Conclusioni: un intervento rapido per la sicurezza di tutti

L’operazione condotta dalla Polizia di Stato a Lodi si è conclusa con una denuncia per atti contrari alla pubblica decenza, una sanzione per ubriachezza manifesta e l’applicazione dell’Ordine di Allontanamento nei confronti di un uomo di 40 anni. L’episodio, avvenuto in una delle principali vie del centro cittadino, ha messo in luce l’importanza della vigilanza e della collaborazione tra cittadini e forze dell’ordine per garantire la sicurezza e il rispetto delle regole. Le autorità continueranno a monitorare il territorio per prevenire e contrastare simili comportamenti, a tutela della serenità della comunità lodigiana.

