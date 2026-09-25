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È di nove persone sottoposte a misure cautelari e beni per 3.400.000 euro sequestrati il bilancio di una vasta operazione condotta dai Carabinieri nelle province di Salerno e Napoli contro un presunto sistema di traffico illecito di rifiuti e furto aggravato di materiale ferroso. L’azione, coordinata dalla Procura e disposta dal GIP del Tribunale di Salerno, è stata eseguita a seguito di una lunga indagine avviata nel settembre 2022, che ha coinvolto numerose società operanti nel settore del recupero e trattamento dei rifiuti, con ramificazioni anche all’estero.

Le indagini e le misure cautelari

Stando alle informazioni pubblicate sul sito dei Carabinieri, l’operazione ha visto impegnati i militari del Gruppo per la Tutela dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica di Napoli, insieme ai colleghi dei Comandi Provinciali competenti. Sono state eseguite nove misure cautelari: due arresti in carcere, un arresto domiciliare, quattro obblighi di dimora nel comune di residenza, un divieto di dimora e interdizioni per un anno dall’esercizio dell’attività imprenditoriale. I soggetti coinvolti sono indagati, a vario titolo, per associazione a delinquere, attività organizzate per il traffico illecito di rifiuti e furto aggravato di grandi quantità di materiale ferroso, sottratto soprattutto da cantieri della Rete Ferroviaria Italiana.

Un’indagine complessa e articolata

L’indagine, coordinata dal Nucleo Operativo Ecologico di Salerno, ha preso avvio nel settembre 2022 dopo un controllo presso un’azienda di Albanella (SA) attiva nel trattamento e recupero di rifiuti urbani e speciali. L’attività investigativa, durata diversi mesi e sviluppatasi anche in altre regioni italiane e in alcuni Paesi europei ed extraeuropei, ha permesso di ricostruire un sistema ritenuto finalizzato allo smaltimento illecito di rifiuti. Gli inquirenti si sono avvalsi di intercettazioni telefoniche e telematiche, videoriprese e pedinamenti, riuscendo così a individuare le modalità operative della presunta organizzazione.

I due filoni dell’inchiesta

L’inchiesta si è sviluppata su due filoni principali. Il primo ha riguardato la società RICICLA CAMPANIA S.r.l., con sede legale a San Giuseppe Vesuviano (NA) e sede operativa ad Albanella (SA). Qui sono stati raccolti gravi indizi relativi alla gestione illecita di rifiuti urbani ingombranti, imballaggi misti, rottami ferrosi, pneumatici fuori uso e guarnizioni in plastica, destinati illegalmente a impianti in Thailandia, spesso senza la documentazione richiesta o tramite la falsificazione della stessa, in violazione delle normative nazionali e comunitarie sull’esportazione di rifiuti.

Il secondo filone ha preso le mosse dalla gestione illecita di rifiuti ferrosi che la stessa RICICLA CAMPANIA avrebbe ceduto “in nero” alla società CERMETAL S.r.l., legata a una nota famiglia di imprenditori locali, attraverso una rete di prestanome. In una circostanza, è stata accertata anche una illecita esportazione in Turchia di 5.154.760 kg di rottami ferrosi, falsamente documentati come materiale di recupero (End of Waste). La documentazione sarebbe stata falsificata per consentire l’esportazione in violazione della legge.

Il meccanismo del “giro bolla” e le società coinvolte

Le successive indagini hanno permesso di ricostruire una più ampia attività di gestione illecita di rifiuti metallici da parte di altre società, tra cui CERMETAL S.r.l., C.R. METALLI S.r.l., RAG.METAL. S.r.l., AUTORICICLA S.r.l. e RAFECOLOGY S.r.l. Il sistema si sarebbe basato sul cosiddetto “giro bolla”, ovvero l’emissione di documenti falsi intestati a società inesistenti, per coprire la reale provenienza e destinazione dei rifiuti.

Sequestri e valore dei beni bloccati

Il profitto illecito derivante dalle attività contestate è stato quantificato in 3.400.000 euro, somma per la quale è stato disposto il sequestro finalizzato alla confisca, sia diretta che per equivalente. Durante l’operazione sono state sequestrate cinque società di trattamento e recupero rifiuti, oltre a beni mobili e immobili fino al raggiungimento della cifra ritenuta provento dell’attività criminosa. Sono stati inoltre bloccati impianti e automezzi delle società CERMETAL S.r.l., C.R. METALLI S.r.l., RAFECOLOGY S.r.l. e RICICLA S.r.l., ritenuti strumentali alla commissione degli illeciti.

Dettaglio dei sequestri

Nel dettaglio, sono stati sottoposti a sequestro: 71 conti correnti per un totale di 1.044.295 euro depositati; 15 veicoli (di cui 7 autovetture e 8 motoveicoli) per un valore di 95.000 euro; 3 appartamenti per un valore di 300.000 euro; 4 terreni agricoli per 75.000 euro; 8 camion e impianti aziendali utilizzati per il trasporto e la gestione illecita dei rifiuti.

IPA