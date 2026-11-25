Esperto di politica e attualità, attento anche ai temi economici e alle dinamiche del mondo dello spettacolo. Dopo due lauree umanistiche e il Master in critica giornalistica, lavora e collabora con diverse testate e realtà editoriali nazionali

Dieci persone indagate per detenzione di droga ai fini di spaccio: sono state smantellate sette piazze attive in provincia di Palermo, tra Termini Imerese, Campofelice di Roccella e Trabia. L’operazione dei Carabinieri ha ricostruito oltre 300 cessioni di stupefacenti, con ricavi stimati in 90.000 euro al mese.

Spaccio di droga in provincia di Palermo: smantellate piazze di spaccio

Secondo quanto si legge sul sito dei Carabinieri, i militari del Reparto territoriale di Termini Imerese, con il supporto del Nucleo Cinofili di Palermo Villagrazia e del 9° Nucleo Elicotteri, hanno eseguito un’ordinanza del Gip del Tribunale di Termini Imerese. Il provvedimento riguarda 10 persone, sette uomini e tre donne, tra cui due coppie di coniugi, accusate di detenzione di sostanze stupefacenti ai fini di spaccio. Le misure sono state disposte sulla base di un quadro indiziario condiviso dalla Procura.

Per sei indagati è stata ordinata la custodia cautelare in carcere, nella casa circondariale “Burrafato” di Termini Imerese. Un’altra persona è stata sottoposta agli arresti domiciliari con braccialetto elettronico. Per le restanti tre donne sono stati stabiliti l’obbligo di permanenza in casa durante la notte e quello di presentazione alla polizia giudiziaria.

Le indagini e le basi operative

L’attività investigativa si è svolta tra marzo 2025 e aprile 2026 e ha riguardato lo spaccio di droghe pesanti e leggere, anche ai danni di minori. I Carabinieri hanno utilizzato intercettazioni telefoniche, osservazioni, pedinamenti e riprese di videosorveglianza. Gli accertamenti hanno consentito di ricostruire la vendita di cocaina, crack e hashish nelle piazze individuate.

Nel novembre 2025 erano già scattati due arresti in flagranza, con il sequestro di oltre 380 grammi di crack, cocaina e hashish. I due arrestati sono tra i destinatari delle misure cautelari attuali. In quell’occasione era stato individuato, nella parte bassa di Termini Imerese, un magazzino usato per trasformare la cocaina in crack attraverso il processo di basatura. Gli investigatori avevano inoltre scoperto due abitazioni utilizzate per tagliare e confezionare la droga destinata alla vendita.

Durante una perquisizione a carico di un indagato che allora si trovava ai domiciliari erano state trovate anche 18 cartucce di vario calibro e un coltello a serramanico. Nel corso dell’esecuzione delle misure, infine, la Procura ha disposto il sequestro di alcuni mezzi che sarebbero stati impiegati nell’attività di spaccio.

Le altre contestazioni

Per uno degli indagati si è aggiunta l’accusa di estorsione: secondo la ricostruzione investigativa, avrebbe minacciato ripetutamente un assuntore per ottenere il pagamento di debiti legati a dosi non saldate, arrivando a farsi consegnare una moto da cross del valore corrispondente al credito. A un’altra persona viene contestato il furto di un motociclo, che sarebbe stato restituito al proprietario con il cosiddetto “cavallo di ritorno”, dietro il versamento di 500 euro.