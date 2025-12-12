Da oltre 20 anni informa in modo indipendente, serio, affidabile e originale su tutto quanto accade in Italia e nel mondo. Cronaca, Politica, Economia, Spettacolo: tutta l'attualità che fa notizia, finisce sotto il suo microscopio. Virgilio Notizie è alimentato da un team di giornalisti tutti under 35 e nativi digitali. Missione: con un linguaggio semplice e diretto rendere chiari, comprensibili e interessanti i fatti del giorno.

È di 18 soggetti raggiunti da misure cautelari il bilancio di una vasta operazione condotta dai Carabinieri della Compagnia di Agropoli e coordinata dalla Procura della Repubblica di Salerno – Direzione Distrettuale Antimafia. Gli arresti sono stati eseguiti per una serie di gravi reati, tra cui detenzione e spaccio di sostanze stupefacenti, sequestro di persona a scopo di estorsione aggravato dal metodo mafioso, detenzione illegale di arma comune da sparo, spendita e introduzione nello Stato di monete falsificate, sfruttamento della prostituzione, estorsione, rapina, resistenza a pubblico ufficiale e ricettazione. L’operazione ha avuto luogo principalmente nel comune di Capaccio Paestum, dove sarebbe stata allestita una vera e propria piazza di spaccio rifornita da soggetti provenienti dal capoluogo partenopeo.

Le indagini e l’esecuzione delle misure cautelari

Stando alle informazioni pubblicate sul sito dei Carabinieri, l’indagine, coordinata dalla Direzione Distrettuale Antimafia di Salerno, ha portato all’emissione di un’ordinanza applicativa di misure cautelari personali nei confronti di 18 soggetti. Di questi, 11 sono stati destinatari della misura della custodia in carcere, mentre 7 sono stati posti agli arresti domiciliari. Il provvedimento è stato emesso dal GIP del Tribunale di Salerno e riguarda una serie di reati che vanno dal traffico di droga allo sfruttamento della prostituzione, passando per estorsioni e rapine.

La rete di spaccio e la base operativa

Secondo la ricostruzione degli inquirenti, gli indagati avrebbero organizzato una rete di spaccio che operava principalmente nel territorio di Capaccio Paestum. Qui sarebbe stata creata una piazza di spaccio alimentata da fornitori provenienti dal capoluogo partenopeo. Le sostanze stupefacenti, tra cui cocaina e hashish, venivano stoccate in una struttura turistica riconducibile a tre degli indagati, che fungeva da base logistica per l’attività illecita.

Il sequestro di persona e le minacce armate

Nel corso delle indagini è emerso un episodio particolarmente grave: uno degli indagati, anch’egli destinatario dell’ordinanza cautelare, sarebbe stato sequestrato dal gruppo dei fornitori provenienti dal capoluogo partenopeo. Il motivo del sequestro di persona sarebbe stato il mancato pagamento di un debito legato a precedenti forniture di droga, per un importo compreso tra 20.000 e 44.000 euro. La vittima sarebbe stata minacciata con un’arma da fuoco per costringerla a saldare il debito.

Banconote false e altri reati

Oltre all’attività di spaccio, alcuni degli indagati avrebbero gestito anche un commercio di banconote false, destinate a essere messe in circolazione nel territorio di Capaccio Paestum. Durante le indagini, i Carabinieri hanno sequestrato sia sostanze stupefacenti del tipo cocaina e hashish, sia banconote contraffatte, confermando la pericolosità e la ramificazione delle attività criminali del gruppo.

Sfruttamento della prostituzione e ulteriori episodi di estorsione

La struttura turistica utilizzata come base per lo spaccio sarebbe stata anche teatro di episodi di sfruttamento della prostituzione. Due degli indagati, oltre ai reati in materia di stupefacenti, avrebbero favorito e sfruttato l’attività di meretricio di alcune donne. In particolare, una delle vittime, dopo aver rifiutato di proseguire l’attività di prostituzione e di consegnare i ricavi, sarebbe stata minacciata e costretta a pagare 300 euro per l’occupazione di un’abitazione. Solo dopo aver versato la somma, la donna avrebbe riottenuto il proprio telefono cellulare, precedentemente sottrattole dagli indagati.

Sequestri e perquisizioni

Nel corso delle perquisizioni eseguite nella mattinata odierna, i Carabinieri hanno individuato e sequestrato ulteriori 270 grammi di sostanza stupefacente, tra hashish e cocaina, oltre a circa 245mila euro in contanti, ritenuti provento delle attività illecite. Questi sequestri rappresentano un ulteriore colpo alla rete criminale operante nel territorio di Capaccio Paestum.

