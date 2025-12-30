Da oltre 20 anni informa in modo indipendente, serio, affidabile e originale su tutto quanto accade in Italia e nel mondo. Cronaca, Politica, Economia, Spettacolo: tutta l'attualità che fa notizia, finisce sotto il suo microscopio. Virgilio Notizie è alimentato da un team di giornalisti tutti under 35 e nativi digitali. Missione: con un linguaggio semplice e diretto rendere chiari, comprensibili e interessanti i fatti del giorno.

È di nove arresti e sette denunce il bilancio dell’operazione “Lilliput” condotta dalla Polizia stradale tra Roma, Nettuno, Anzio e Giulianova, che ha portato allo smantellamento di una banda dedita al riciclaggio di veicoli e denaro. Gli indagati sono accusati di aver messo in piedi un sofisticato sistema per reimmettere sul mercato auto rubate, sfruttando documenti di vetture incidentate e movimentando quasi un milione di euro.

Le indagini e la scoperta della banda

Stando alle informazioni pubblicate sul sito della Polizia di Stato, l’inchiesta ha preso il via quando gli agenti della Stradale di Albano Laziale hanno iniziato a monitorare alcune persone sospettate di essere prestanome. Questi soggetti acquistavano, direttamente o tramite intermediari, automobili gravemente incidentate o non più riparabili. L’attenzione degli investigatori si è concentrata su movimenti sospetti legati a questi acquisti, che hanno fatto emergere un quadro ben più ampio e organizzato.

Il modus operandi: dai documenti alle auto rubate

Secondo quanto ricostruito dagli inquirenti, una volta ottenuti i documenti delle vetture incidentate, gli indagati si dedicavano alla ricerca di auto rubate identiche o molto simili a quelle appena acquistate. Su queste vetture, la banda procedeva a ripunzonare i numeri di telaio “genuini” relativi ai documenti in loro possesso. Quando possibile, venivano applicate anche le targhe originali, oppure le automobili venivano reimmatricolate con nuove targhe, così da renderle apparentemente regolari e pronte per essere rivendute.

La vendita delle auto e il coinvolgimento di terzi

I veicoli così “ripuliti” venivano poi immessi sul mercato e venduti a terzi acquirenti, spesso ignari della provenienza illecita delle automobili. Questo sistema ha permesso alla banda di riciclare numerosi veicoli, sfruttando la buona fede dei compratori e la difficoltà di risalire all’origine dei mezzi una volta alterati i dati identificativi.

Le movimentazioni di denaro e i sequestri

L’analisi dei conti correnti degli arrestati ha permesso di scoprire movimentazioni per quasi un milione di euro, segno di un’attività illecita particolarmente redditizia. Nel corso dell’operazione, denominata “Lilliput”, sono state sequestrate 34 auto, che sono poi state restituite ai legittimi proprietari. L’azione delle forze dell’ordine ha portato anche alla denuncia di sette persone coinvolte negli stessi reati contestati agli arrestati.

Le aree coinvolte e la collaborazione tra reparti

L’operazione ha visto la collaborazione tra la Polizia stradale di Albano Laziale (Roma), la squadra di Polizia giudiziaria del compartimento Polizia stradale Lazio e Umbria e la sezione Polizia stradale di Roma. Gli arrestati risultano residenti nella Capitale, nei comuni di Nettuno e Anzio della provincia e nel comune abruzzese di Giulianova (Teramo), a testimonianza di un’organizzazione ramificata su più territori.

IPA